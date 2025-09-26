Slušaj vest

Da li se često osećate naduveno i iscrpljeno, kao da vam posle obroka ponestane energije? Iako stres, manjak sna i stil života svakako imaju svoj deo krivice, neretko se upravo hrana koju svakodnevno unosimo pokaže kao glavni uzrok. Određene namirnice mogu tiho da izazovu probavne tegobe, zadržavanje vode ili nagle oscilacije šećera u krvi, a sve to vodi nadutosti i umoru. Rešenje je u prepoznavanju tih skrivenih "krivaca" i uvođenju pametnih zamena koje donose dugoročnu energiju i osećaj lakoće, savetuje dr Šrei Kumar Srivastav, specijalista opšte medicine i starijim konsultantom u bolnici Sharda Hospital u Noidi (Indija).

Prema njegovim rečima, sledećih sedam namirnica i napitaka najčešće stoje iza osećaja nadutosti i iscrpljenosti.

Prerađena hrana i rafinisani ugljeni hidrati

Brza hrana, beli hleb, peciva i industrijske žitarice za doručak daju kratkotrajan nalet energije, ali brzo podižu šećer u krvi. Organizam reaguje naglim lučenjem insulina, a potom dolazi do pada energije i osećaja iscrpljenosti.

- Još gore je što ove namirnice obiluju natrijumom i aditivima koji zadržavaju vodu i izazivaju osećaj nadutosti - objašnjava dr Srivastav.

Uvek birajte integralne žitarice Foto: Shutterstock

Zdravija alternativa: integralne žitarice: integralni pirinač, kinoa, ovas ili hleb od celog zrna, koji sporije oslobađaju energiju i olakšavaju varenje.

Gazirani napici

Sokovi i gazirana voda možda osvežavaju, ali mehurići gasa unose dodatni vazduh u sistem za varenje, pa dolazi do nadutosti, nelagodnosti i podrigivanja. Većina sokova sadrži šećer ili veštačke zaslađivače koji dodatno podstiču umor.

Zdravija alternativa: obična voda, voda s limunom ili krastavcem, kao i biljni čajevi.

Mlečni proizvodi

Mleko, sir i sladoled često izazivaju nadutost i grčeve kod osoba koje ne podnose laktozu, jer ona fermentiše u crevima i stvara gasove. Čak i kod ljudi bez intolerancije, masni mlečni proizvodi usporavaju varenje i mogu izazvati pospanost, opominje doktor.

Izazivaju nadutost i grčeve kod osoba koje ne podnose laktozu Foto: Shutterstock

Zdravija alternativa: mleko bez laktoze, biljna mleka (bademovo, ovseno, sojino) ili jogurt sa probioticima.

Kupusnjače

Brokoli, karfiol, kupus i prokelj bogati su hranljivim materijama, ali sadrže i šećer rafinozu, koji je teško svarljiv. Fermentacija u crevima stvara gasove i nadutost, naročito kada se jedu sirovi ili u velikim količinama.

Zdravija alternativa: kuvati ili lagano dinstati povrće, ili ga kombinovati sa začinima poput đumbira i kima koji olakšavaju varenje.

Veštački zaslađivači

Žvake bez šećera, dijetalni sokovi i niskokalorični grickalice često sadrže sorbitol, ksilitol ili aspartam. Ove supstance creva teško razgrađuju, pa dolazi do stvaranja gasova i nadutosti. Takođe mogu da poremete ravnotežu crevne flore i nivo energije.

Med je mnogo bolja alternativa Foto: Shutterstock

Zdravija alternativa: med, stevija ili malo javorovog sirupa, ali umereno.

Prerađeno meso i slana hrana

Kobasice, suhomesnato, instant supe i čips sadrže mnogo soli, što podstiče zadržavanje vode.

- Pored toga, prerađeno meso je puno nitrata i konzervansa koji dodatno opterećuju varenje - upozorava dr Srivastav.

Zdravija alternativa: poboljšajte ukus obroka biljem, začinima i limunom umesto solju, a za izvor proteina birajte piletinu, ribu, jaja ili mahunarke.

Kofein i energetski napici

Kafa i energetski napici mogu nakratko da podignu nivo energije, ali previše kofeina izaziva dehidrataciju, podrhtavanje i na kraju iscrpljenost. Energetski napici, koji kombinuju šećer i stimulanse, još brže dovode do „energetskog pada”.

Kafa posebno teško "pada" za želudac kada je s mlekom, zamenite je bar povremeno zelenim ili crnim čajem Foto: Shutterstock

Zdravija alternativa: umerene količine kafe ili zeleni čaj koji pruža blagi kofeinski podsticaj i obiluje antioksidansima.