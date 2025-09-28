Slušaj vest

Na pragu jeseni, kada su promene vremena česte i imunitet može da bude oslabljen, važno je pružiti telu adekvatnu potporu i u vidu zdravih obroka. Nutricionista Tijana Mladenović na svom Instagram nalogu deli recept za imuno čorbicu s pilećim ćufticama, punu proteina, antioksidansa i začina koji prirodno jačaju odbrambeni sistem organizma

Recept za imuno čorbicu 

Potrebno vam je

  • 200 g šargarepe
    200 g praziluka
    koren peršuna
    so, biber, kurkuma, peršun
    jaje
    kašika niskomasnog sira
    sok od  pola limuna
žena secka praziluk na dasci, povrće na stolu
Dodajte i drugo povrće koje imate u frižideru ili ostavi Foto: Shutterstock

Za ćufrice

  • 200 g mlevenog pilećeg belog mesa
    pola glavice crvenog luka
    so, mlevena crvena paprika

Priprema

Povrće očistiti i iseckati na jednake delove. U šerpi zagrejati malo maslinovog ulja i kratko propržiti povrće dok ne omekša. Dodati začine i promešati. Naliti oko 1l vode, pa kuvati na srednjoj vatri dok povrće ne omekša. Za ćuftice crveni luk pomešati s mlevenim mesom, solju i mlevenom paprikom. Oblikovati male ćufte i pažljivo dodati u supu. Kuvati oko 15 minuta.

Umutiti jaje s niskomasnim sirom i limunovim sokom. Polako sipati kutlaču vruće supe uz mešanje, pa zatim smesu vratiti u šerpu uz stalno mešanje da se supa zgusne. Skloniti sa šporeta, pri serviranju dodati grčki jogurt i svež peršun.

