Na pragu jeseni, kada su promene vremena česte i imunitet može da bude oslabljen, važno je pružiti telu adekvatnu potporu i u vidu zdravih obroka. Nutricionista Tijana Mladenović na svom Instagram nalogu deli recept za imuno čorbicu s pilećim ćufticama, punu proteina, antioksidansa i začina koji prirodno jačaju odbrambeni sistem organizma.

Recept za imuno čorbicu

Potrebno vam je

200 g šargarepe

200 g praziluka

koren peršuna

so, biber, kurkuma, peršun

jaje

kašika niskomasnog sira

sok od pola limuna

Za ćufrice

200 g mlevenog pilećeg belog mesa

pola glavice crvenog luka

so, mlevena crvena paprika

Priprema

Povrće očistiti i iseckati na jednake delove. U šerpi zagrejati malo maslinovog ulja i kratko propržiti povrće dok ne omekša. Dodati začine i promešati. Naliti oko 1l vode, pa kuvati na srednjoj vatri dok povrće ne omekša. Za ćuftice crveni luk pomešati s mlevenim mesom, solju i mlevenom paprikom. Oblikovati male ćufte i pažljivo dodati u supu. Kuvati oko 15 minuta.