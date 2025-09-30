Grčki jogurt, zahvaljujući visokom sadržaju proteina, probiotskim kulturama i bioaktivnim komponentama, pokazao se kao efikasan dodatak ishrani posle vežbanja

Nova studija objavljena u časopisu Nutrientspokazala je da konzumacija grčkog jogurtanakon treninga može značajno smanjiti upalne procese u telu, čak više nego obrok bogat ugljenim hidratima.

Istraživanje je sprovedeno na 30 zdravih mladića u Kanadi, starosti od 18 do 25 godina. Tokom 12 nedelja intenzivnog treninga snage i pliometrije, jedna grupa je posle vežbanja konzumirala grčki jogurt bez masti, dok je druga dobijala izokalorični puding bogat ugljenim hidratima.

Rezultati su pokazali da je grupa koja je uzimala grčki jogurt imala niže nivoe ključnih inflamatornih markera kao što su interleukin-6 (IL-6) i faktor nekroze tumora alfa (TNF-α), dok su se ti pokazatelji povećavali u grupi koja je dobijala ugljene hidrate. Takođe, kod grupe sa jogurtom nije došlo do povećanja odnosa TNF-α/IL-10, što ukazuje na bolju kontrolu zapaljenskih procesa.

Fermentisani mlečni proizvodi, posebno grčki jogurt, mogu igrati važnu ulogu u oporavku i smanjenju zapaljenja posle fizičke aktivnosti Foto: Shutterstock

Grčki jogurt, zahvaljujući visokom sadržaju proteina, probiotskim kulturama i bioaktivnim komponentama, pokazao se kao efikasan dodatak ishrani posle vežbanja, sa potencijalnim antiinflamatornim dejstvom.