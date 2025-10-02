Slušaj vest

Povišen nivo mokraćne kiseline u krvi može da dovede do gihta i kamena u bubregu, a stanje poznato kao hiperurikemija javlja se kada telo stvara previše kiseline ili je ne izlučuje dovoljno. Ključnu ulogu u prevenciji ima ishrana, i dok određene namirnice pomažu u regulaciji, druge značajno pogoršavaju problem. Evo kojih sedam je najrizičnije.

Crveno meso

Junetina, jagnjetina i svinjetina sadrže visoke količine purina, supstanci koje se u telu razgrađuju u mokraćnu kiselinu. Prečesto unošenje crvenog mesa povećava rizik od napada gihta, pa stručnjaci savetuju da ga zamenite piletinom, ribom ili biljnim proteinima. Ako ga ipak jedete, neka to budu male porcije i nemasni komadi.

Iznutrice

Džigerica, bubrezi i druge iznutrice obiluju vitaminima i mineralima, ali imaju i najveću koncentraciju purina među namirnicama. Upravo zato njihov unos može naglo da podigne nivo mokraćne kiseline i izazove jake bolove u zglobovima. Umesto njih, prednost dajte mahunarkama, pasulju, sočivu i leblebiji, koje pružaju proteine bez purinskog opterećenja.

Pažljivo pri izboru vrste ribe, jer su sardine, skuša i inćuni bogati purinom Foto: Shutterstock

Određeni morski plodovi

Riba i morski plodovi su zdravi, ali nisu svi podjednako bezbedni kada je u pitanju mokraćna kiselina. Sardine, skuša, inćuni i školjke poput škampa i dagnji sadrže puno purina i mogu da izazovu pogoršanje simptoma. Sigurnija opcija su ribe poput lososa ili oslića, koje imaju niži sadržaj purina i smatraju se prihvatljivijim izborom.

Zaslađeni napici

Gazirana pića i sokovi sa dodatim šećerom bogati su fruktozom, ugljenim hidratom koji direktno podiže mokraćnu kiselinu. Čak i voćni sokovi sa dodatim šećerima mogu da budu štetni. Stručnjaci preporučuju običnu vodu, biljne čajeve ili vodu sa kriškama voća kao zdraviju alternativu.

Alkohol je na crnoj listi za osobe sa gihtom Foto: Shutterstock

Alkohol

Pivo i žestoka pića posebno nepovoljno deluju, jer pivo sadrži purine, a alkohol generalno otežava rad bubrega i izlučivanje mokraćne kiseline. Uz to, doprinosi dehidrataciji, što dodatno pogoršava stanje. Osobe sa povišenim vrednostima mokraćne kiseline trebalo bi da alkohol maksimalno ograniče ili izbegavaju.

Prerađena hrana

Brza hrana, pakovani obroci i grickalice često kriju velike količine šećera i nezdravih masti. Takve namirnice ne samo da povećavaju rizik od metaboličkih poremećaja, već mogu da utiču i na viši nivo mokraćne kiseline. Najbolje je da obroke pripremate kod kuće, sa svežim sastojcima i integralnim žitaricama.

Dostavljeni obroci često kriju velike količine šećera i nezdravih masti Foto: Shutterstock

Punomasni mlečni proizvodi

Mleko, pavlaka i masni sirevi mogu da podignu nivo mokraćne kiseline zbog sadržaja purina i zasićenih masti. Preporučuje se prelazak na manje masne mlečne proizvode ili biljne alternative poput bademovog mleka i sojinog jogurta, koje pružaju hranljive materije bez dodatnog opterećenja.

Kako držati mokraćnu kiselinu pod kontrolom?