Bilo koja hrana ili piće koje sadrži šećer, masnoće ili alkohol može povećati vaše trigliceride.

Jabuke i banane, prirodni izvori šećera, teoretski bi mogle povećati vaše trigliceride. Ali osim ako ih ne konzumirate u izuzetno velikim količinama, jabuke i banane neće izazvati štetno povećanje vaših triglicerida, vrste masti koja se može nakupljati u vašim arterijama i dovesti vas u rizik od srčanog i moždanog udara.

Smernice za ishranu

Redovnim vežbanjem možete smanjiti trigliceride i do 30 procenata, a gubitak od 5 do 10 procenata telesne težine može smanjiti trigliceride i do 20 procenata. Smernice za ishranu Amerikanaca Ministarstva poljoprivrede SAD (USDA) pozivaju na ograničavanje zasićenih masti na 10 procenata dnevnog unosa kalorija, što je više moguće ograničavanje trans masti i ograničavanje kalorija iz dodatih šećera na manje od 10 procenata dnevnog unosa kalorija. Takođe bi trebalo da ograničite alkoholna pića na jedno ili dva dnevno i da umereno vežbate najmanje 150 minuta nedeljno.

Redovnim vežbanjem možete smanjiti trigliceride i do 30 procenata Foto: Shutterstock

Fruktoza

Mala jabuka — 100 grama (g) — sadrži 56 kalorija, 14 do 15 g ugljenih hidrata i 12 g ukupnog šećera. Jedna od tri vrste ugljenih hidrata u jabukama su jednostavni ugljeni hidrati ili šećeri. (Druge dve vrste su složeni ugljeni hidrati: vlakna i skrob.) Fruktoza je jedan od šećera koji se nalazi u jabukama; glukoza i saharoza su druga dva.

Srednja banana (115 g) ima 101 kaloriju, 21 do 23 g ugljenih hidrata i 16 g ukupnog šećera. Najbolje je ograničiti dodate šećere, ali opšti savet je da je teško preterati sa prirodnim šećerima koji se nalaze u voću jer sadrže toliko korisnih komponenti, kao što su antioksidansi i vlakna. Osim ako ne umačete jabuke u karamel sos ili ne valjate banane u čokoladu, ne morate da brinete da će banane i jabuke značajno povećati vaše trigliceride.

Sušeno i konzervirano voće

Smernice Ministarstva poljoprivrede SAD ne ograničavaju konzumiranje većine svežeg ili smrznutog voća, ali ako vam je propisan novi lek, razgovarajte sa svojim lekarom o ishrani - neko voće, poput grejpfruta, može uticati na način na koji vaše telo obrađuje neke lekove.

Takođe, pre kupovine sušenog i konzerviranog voća, pročitajte etikete na proizvodima. Oba mogu sadržati dodatne šećere, zato ih konzumirajte umereno. Ako jedete konzervirano voće, birajte sorte upakovane u prirodni sok. Oceđena šolja voćnog koktela upakovanog u gusti sirup sadrži 37 g šećera. Najzdravija opcija je ograničavanje dodatog šećera, što se može naći na nutritivnoj etiketi, direktno pod „ukupni šećeri“.

Pre kupovine sušenog i konzerviranog voća, pročitajte etikete na proizvodima Foto: Shutterstock

Vlakna

Jabuke i banane su dobri izvori vlakana, koja mogu pomoći u smanjenju lipoproteina niske gustine, iliLDL-a, „lošeg“ holesterola. Baš kao i trigliceridi, LDL ima tendenciju da začepi arterije.

Vlakna u jabukama i bananama takođe mogu smanjiti krvni pritisak i nivo glukoze u krvi. Mala jabuka sa korom sadrži 2 g vlakana, a srednja banana obezbeđuje skoro 5 g vlakana. Generalno, voće sa jestivom korom ili semenkama obezbeđuje zdrave količine vlakana. Drugi dobri izvori vlakana su maline, kruške, jagode i pomorandže.

Odrasli muškarci trebalo bi da teže da u svoju dnevnu ishranu uključe 38 g vlakana, dok žene treba da unose 25 g. Ako imate više od 50 godina, ovo se smanjuje na 30 g za muškarce i 21 g za žene.

Ako jedete konzervirano voće, birajte sorte upakovane u prirodni sok Foto: Shutterstock

Zaključak

* Jabuke i banane, konzumirane umereno, verovatno neće izazvati štetno povećanje nivoa triglicerida zbog svog prirodnog sadržaja šećera.

* Vlakna u jabukama i bananama podržavaju zdravlje srca tako što pomažu u smanjenju LDL holesterola, koji može doprineti začepljenju arterija.

* Važno je redovno vežbati i ograničiti unos hrane bogate zasićenim mastima, trans mastima i dodatim šećerima kako bi se efikasno upravljalo nivoom triglicerida.