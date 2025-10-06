Vitamini su ključni za jačanje imuniteta i održavanje zdravlja organizma

Kako dani postaju kraći, a temperature niže, naš organizam se suočava sa porastom respiratornih infekcija, ovo je period kada je posebno važno obratiti pažnju na ishranu i unos ključnih nutrijenata koji jačaju imunitet i opšte zdravlje.

- Tokom jeseni i zime posebno je važno obratiti pažnju na unos vitamin D, jer ga tada dobijamo manje iz sunčeve svetlosti, a njegov pad u organizmu direktno je povezan s češćim infekcijama. Magnezijum takođe zaslužuje posebno mesto jer ima važnu ulogu u regulaciji stresa, a hroničan stres može ozbiljno oslabiti imuni odgovor organizma - kaže za naaš portal Jovana Živić, nutricionista.

Koji su najčešći simptomi nedostatka ovih vitamina?

Prvi znakovi da nam nešto nedostaje često su opšti i lako prepoznatljivi. Umor, česte prehlade, suva koža, ispucale usne ili nokti mogu ukazivati na manjak određenih mikronutrijenata.

- Nedostatak vitamina D može se manifestovati kroz bolove u mišićima i kostima, dok manjak magnezijuma često izaziva nervozu, grčeve u mišićima i probleme sa snom.

Najzdraviji i najefikasniji način unosa vitamina uvek je putem uravnotežene ishrane. Hrana ne donosi samo vitamine, već i vlakna, minerale i fitonutrijente koji zajedno imaju snažno zaštitno dejstvo.

Uravnotežena ishrana obezbeđuje telu sve neophodne nutrijente za pravilno funkcionisanje, jačanje imuniteta i očuvanje zdravlja Foto: Shutterstock

- Međutim, realnost savremenog načina života, brze hrane i čestih stresnih situacija često nas sprečava da unosimo dovoljno potrebnih nutrijenata. U takvim slučajevima, suplementi mogu biti korisna podrška, naročito u sezoni prehlada i gripa ili ako su laboratorijskim analizama već potvrđeni određeni nedostaci - opominje naša sagovornica.

Namirnice bogate ovim važnim nutrijentima

Unos vitamina i minerala putem hrane je najefikasniji način da osnažite imunitet, objašnjava nutricionista i navodi u kojim namirnicama ih možete pronaći:

Vitamin C se najviše nalazi u citrusnom voću, kiviju, crvenoj paprici i brokoliju.

se najviše nalazi u citrusnom voću, kiviju, crvenoj paprici i brokoliju. Vitamin D nalazimo u masnoj ribi poput lososa, skuše i sardine, zatim u jajima i namirnicama koje su njime obogaćene.

nalazimo u masnoj ribi poput lososa, skuše i sardine, zatim u jajima i namirnicama koje su njime obogaćene. Vitamin A prisutan je u šargarepi, batatu i spanaću

prisutan je u šargarepi, batatu i spanaću Vitamin E unosimo putem orašastih plodova, semenki i biljnih ulja.

Cink je najzastupljeniji u semenkama bundeve, mesu i mahunarkama,

je najzastupljeniji u semenkama bundeve, mesu i mahunarkama, Magnezijum u tamnoj čokoladi, bademima, integralnim žitaricama i zelenom lisnatom povrću. Da li postoji rizik od prekomernog unosa vitamina za imunitet?

Iako se često misli da je više vitamina uvek bolje, to nije tačno.

- Višak vitamina C se zaista najčešće izlučuje putem mokraće, ali prevelike doze mogu izazvati stomačne tegobe. S druge strane, vitamini D, A i E su rastvorljivi u mastima, što znači da se skladište u organizmu, pa njihov višak može postati štetan - ističe Živić.

Zbog toga je važno pridržavati se preporučenih dnevnih doza i ne uzimati suplemente na svoju ruku bez prethodne konsultacije s lekarom ili farmaceutom.

Vitamin C je snažan antioksidans koji doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema i pomaže organizmu u borbi protiv infekcija Foto: Shutterstock

Zašto je važno da proverite nivo vitamina u krvi?

Preporučuje se da se osnovni status vitamina proverava bar jednom godišnje, a idealno u jesen, pre nego što počne sezona gripa i prehlada. I ovde važi savet da ih ne bi trebalo proizvoljno uzimati pre nego što proverite da li zaista imate njihov nedostatak.

- Posebno je važno proveriti nivo vitamina D, naročito ako imate neko od metaboličkih stanja poput sindroma policističnih jajnika (PCOS), insulinske rezistencije ili dijabetesa. Uz vitamin D, važno je obratiti pažnju i na nivoe gvožđa i magnezijuma, jer su njihovi nedostaci među najčešćima u našoj populaciji - kaže za kraj Živić.

