Obrok na bazi jogurta i visokog sadržaja vlakana čini čuda za zdravlje digestivnog trakta. Kada se probiotici iz jogurta kombinuju sa vlaknima iz voća i semenki, dobijate savršen obrok koji prirodno ublažava zatvor i nadutost, istovremeno dugoročno jačajući zdravlje creva, kaže nutricionistkinja Vidi Čavla.

- Vlakna ne samo da povećavaju volumen stolice, već i podstiču lakše pražnjenje creva, dok jogurt obezbeđuje korisne bakterije koje uspostavljaju ravnotežu crevnog mikrobioma. Studije su pokazale da ljudi koji unose više vlakana i probiotika imaju manje problema sa varenjem i osećaju se generalno "lakše" - navodi Čavla.

Doručak protiv zatvora

Potrebno vam je

šolja jogurta (nezaslađenog, grčkog ili kefira)

šolja bobičastog voća (odmrznute maline/borovnice)

komad kivija (iseckanog)

3-4 suve šljive bez koštica (sitno iseckane)

kašika čija semenki

kašika mlevenog lanenog semena

šaka ovsenih pahuljica

prstohvat cimeta ili đumbira

Suve šljive su tradicionalno sredstvo protiv zatvora Foto: Shutterstock

Prirema