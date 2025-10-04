Prirodni spasilac za creva: Recept za moćni doručak protiv zatvora sa jogurtom i vlaknima
Obrok na bazi jogurta i visokog sadržaja vlakana čini čuda za zdravlje digestivnog trakta. Kada se probiotici iz jogurta kombinuju sa vlaknima iz voća i semenki, dobijate savršen obrok koji prirodno ublažava zatvor i nadutost, istovremeno dugoročno jačajući zdravlje creva, kaže nutricionistkinja Vidi Čavla.
- Vlakna ne samo da povećavaju volumen stolice, već i podstiču lakše pražnjenje creva, dok jogurt obezbeđuje korisne bakterije koje uspostavljaju ravnotežu crevnog mikrobioma. Studije su pokazale da ljudi koji unose više vlakana i probiotika imaju manje problema sa varenjem i osećaju se generalno "lakše" - navodi Čavla.
Doručak protiv zatvora
Potrebno vam je
- šolja jogurta (nezaslađenog, grčkog ili kefira)
- šolja bobičastog voća (odmrznute maline/borovnice)
- komad kivija (iseckanog)
- 3-4 suve šljive bez koštica (sitno iseckane)
- kašika čija semenki
- kašika mlevenog lanenog semena
- šaka ovsenih pahuljica
- prstohvat cimeta ili đumbira
Prirema
U jogurt dodaje čija i mleveno laneno seme, ovsene pahuljice i suve šljive. Ostavite da odstoji pet do deset minuta da sastojci nabubre. Dodajte bobičasto voće, kivi i jabuku/krušku i pospite cimetom ili đumbirom. Po želji, dodajte malo badema ili oraha i doručak je spreman.
Izvor: Healthshots.com/Zdravlje.kurir.rs