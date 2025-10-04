Slušaj vest

Obrok na bazi jogurta i visokog sadržaja vlakana čini čuda za zdravlje digestivnog trakta. Kada se probiotici iz jogurta kombinuju sa vlaknima iz voća i semenki, dobijate savršen obrok koji prirodno ublažava zatvor i nadutost, istovremeno dugoročno jačajući zdravlje creva, kaže nutricionistkinja Vidi Čavla.

- Vlakna ne samo da povećavaju volumen stolice, već i podstiču lakše pražnjenje creva, dok jogurt obezbeđuje korisne bakterije koje uspostavljaju ravnotežu crevnog mikrobioma. Studije su pokazale da ljudi koji unose više vlakana i probiotika imaju manje problema sa varenjem i osećaju se generalno "lakše" - navodi Čavla. 

Doručak protiv zatvora

Potrebno vam je

  • šolja jogurta (nezaslađenog, grčkog ili kefira)
  • šolja bobičastog voća (odmrznute maline/borovnice)
  • komad kivija (iseckanog)
  • 3-4 suve šljive bez koštica (sitno iseckane)
  • kašika čija semenki
  • kašika mlevenog lanenog semena
  • šaka ovsenih pahuljica
  • prstohvat cimeta ili đumbira
Činija sa suvim šljivama
Suve šljive su tradicionalno sredstvo protiv zatvora Foto: Shutterstock

Prirema

U jogurt dodaje čija i mleveno laneno seme, ovsene pahuljice i suve šljive. Ostavite da odstoji pet do deset minuta da sastojci nabubre. Dodajte bobičasto voće, kivi i jabuku/krušku i pospite cimetom ili đumbirom. Po želji, dodajte malo badema ili oraha i doručak je spreman.

Izvor: Healthshots.com/Zdravlje.kurir.rs

