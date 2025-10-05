Kremasta jesenja čorba koja greje dušu: Brza i ukusna, idealna za sive dane
Dok napolju vlada tmurno, jesenje vreme, ništa ne prija kao činija guste, mirisne čorbe koja greje i telo i poporavlja raspoloženje. Ovaj recept ispunjava sve kriterijume, brzo se sprema, predivno miriše i ima onu starinsku, domaću punoću ukusa zbog koje se u svakoj kašici uživa polako, kaže na svom Instagram nalogu Danijela Pantić, master inženjer vinogradarstva i vinarstva i filolog.
Recept za kremastu jesenju čorbu
Potrebno vam je
- kockica putera
1-2 kašike maslinovog ulja/ ili po izboru
2 šargarepe
2 štapa celera
crni luk
2 čena belig luka
3 srednja krompira
manji brokoli (može i zamrznuti)
pola konzerve kukuruza, može i zamrznuti
bujon napravite od 700ml vode i kašike suvog začina/kocke za supu
suvi začin, italijanski začin, biber, so
Za beli, kremasti deo
- 4 kaška ulja (maslinovog)
5 ravnih kašika brašna (speltino tip 630)
300-400 ml mleka
1/2 šolje pavlake za kuvanje
100 g rendanog tvrdog čedar sira (po izboru)
Priprema
U većoj šerpi na srednjoj vatru otopite kašiku putera sa maslinovim uljem, dodajte šargarepu, celer i crni luk i dinstajte 5-7 minuta. Dodajte beli luk i dinstajte još 30 sekundi. Ubacite iseckan krompir, italijanski začin, so, biber i bujon. Pustite da provri na srednjoj vatri, poklopite i kuvajte 10-15 minuta, dok povrće ne omekša. Dodajte brokoli i kukuruz i kuvajte dok sve ne omekša.
Na četiri kašike ulja kratko propržiti brašno mešajući žicom jedan minut. Postepeno sipajte mleko, stalno muteći da smesa ostane glatka. Kuvajte uz mešanje dok se ne zgusne i počne blago da vri. Dodajte pavlaku i sklonite sa vatre. Sipajte mlečnu smesu u supu i dobro promešajte. Smanjite vatru, po želji dodajte sir i mešajte dok se ne otopi. Probajte i po potrebi prilagodite začine.