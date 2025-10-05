Slušaj vest

Dok napolju vlada tmurno, jesenje vreme, ništa ne prija kao činija guste, mirisne čorbe koja greje i telo i poporavlja raspoloženje. Ovaj recept ispunjava sve kriterijume, brzo se sprema, predivno miriše i ima onu starinsku, domaću punoću ukusa zbog koje se u svakoj kašici uživa polako, kaže na svom Instagram nalogu Danijela Pantić, master inženjer vinogradarstva i vinarstva i filolog.

Recept za kremastu jesenju čorbu

Potrebno vam je

kockica putera

1-2 kašike maslinovog ulja/ ili po izboru

2 šargarepe

2 štapa celera

crni luk

2 čena belig luka

3 srednja krompira

manji brokoli (može i zamrznuti)

pola konzerve kukuruza, može i zamrznuti

bujon napravite od 700ml vode i kašike suvog začina/kocke za supu

suvi začin, italijanski začin, biber, so

Čorbica od čak sedam vrsta povrća Foto: Shutterstock

Za beli, kremasti deo

4 kaška ulja (maslinovog)

5 ravnih kašika brašna (speltino tip 630)

300-400 ml mleka

1/2 šolje pavlake za kuvanje

100 g rendanog tvrdog čedar sira (po izboru)

Priprema

U većoj šerpi na srednjoj vatru otopite kašiku putera sa maslinovim uljem, dodajte šargarepu, celer i crni luk i dinstajte 5-7 minuta. Dodajte beli luk i dinstajte još 30 sekundi. Ubacite iseckan krompir, italijanski začin, so, biber i bujon. Pustite da provri na srednjoj vatri, poklopite i kuvajte 10-15 minuta, dok povrće ne omekša. Dodajte brokoli i kukuruz i kuvajte dok sve ne omekša.