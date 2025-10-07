Slušaj vest

Nekadašnja prva teniserka sveta, sada i mama tri dečaka i dalje aktivno i redovno vežba, a posvećena je i zdravoj ishrani. Na svom Instagram profilu podelila je sa svojim pratiocima smuti kojim voli da započne dan. 

Ovaj zdravi zeleni napitak obiluje vitaminima i vlaknima, ukusan je i odlična je ideja za doručak koji možete i poneti na posao. 

Potrebno je:

  • zelene jabuke (možete koristiti Granny smith jabuke koje se često koriste u različitim kombinacijama za smutije)
  • ananas iseckan na komadiće
  • jedna šaka baby spanaća
  • sok od pola limete ili limuna
  • malo vode (možete dodati i nekoliko kockica leda za kremasiji napitak) 

Sve blendajte dok napitak ne postane kremast i ujednačen. 

Zdravstvene prednosti sastojaka

  • Ananas - Odličan je izvor vitamina C, koji jača imunitet, podstiče proizvodnju kolagena i štiti ćelije. Takođe sadrži i više od preporučene dnevne doze magnezijuma, važnog za zdravlje kostiju i dobar metabolizam. Uz to, bogat je vlaknima, vitaminima B grupe i mineralima poput bakra, kalijuma i magnezijuma, koji doprinose energiji, zdravlju nerava i mišićnoj funkciji.
  • Jabuke - Sadrže rastvorljiva i nerastvorljiva vlakna. Prema Harvardu, obe vrste vlakana važne su za varenje. Rastvorljiva vlakna usporavaju varenje, pa se duže osećate siti, a takođe pomažu u kontroli šećera u krvi usporavajući varenje glukoze, dok nerastvorljiva vlakna pomažu u kretanju hrane kroz vaš probavni sistem, što je korisno za sprečavanje zatvora i održavanje redovne probave, objašnjava Harvard.
  • Spanać - Dobar je izvor gvožđa, kalcijuma, vitamina A, C i drugih vitamina. Vitamini A i C zaslužni su za najveći deo zdravstveno korisnih svojstava spanaća, a prvo u nizu je zdravlje kardiovaskularnog sistema.
  • Limeta - Pomaže u čišćenju organizma od toksina jer ima alkalizirajuća svojstva koja pozitivno utiču na rad jetre, glavnog organa za detoksikaciju. Takođe, limeta sa svojim alkalizirajućim svojstvima, pomaže u balansiranju pH vrednosti u telu, što pozitivno utiče na vašu energiju i metabolizam.
