Ana Ivanović otkriva recept za svoj omiljeni smuti: Jutarnja doza vitamina i energije
Nekadašnja prva teniserka sveta, sada i mama tri dečaka i dalje aktivno i redovno vežba, a posvećena je i zdravoj ishrani. Na svom Instagram profilu podelila je sa svojim pratiocima smuti kojim voli da započne dan.
Ovaj zdravi zeleni napitak obiluje vitaminima i vlaknima, ukusan je i odlična je ideja za doručak koji možete i poneti na posao.
Potrebno je:
Sve blendajte dok napitak ne postane kremast i ujednačen.
Zdravstvene prednosti sastojaka
- Ananas - Odličan je izvor vitamina C, koji jača imunitet, podstiče proizvodnju kolagena i štiti ćelije. Takođe sadrži i više od preporučene dnevne doze magnezijuma, važnog za zdravlje kostiju i dobar metabolizam. Uz to, bogat je vlaknima, vitaminima B grupe i mineralima poput bakra, kalijuma i magnezijuma, koji doprinose energiji, zdravlju nerava i mišićnoj funkciji.
- Jabuke - Sadrže rastvorljiva i nerastvorljiva vlakna. Prema Harvardu, obe vrste vlakana važne su za varenje. Rastvorljiva vlakna usporavaju varenje, pa se duže osećate siti, a takođe pomažu u kontroli šećera u krvi usporavajući varenje glukoze, dok nerastvorljiva vlakna pomažu u kretanju hrane kroz vaš probavni sistem, što je korisno za sprečavanje zatvora i održavanje redovne probave, objašnjava Harvard.
- Spanać - Dobar je izvor gvožđa, kalcijuma, vitamina A, C i drugih vitamina. Vitamini A i C zaslužni su za najveći deo zdravstveno korisnih svojstava spanaća, a prvo u nizu je zdravlje kardiovaskularnog sistema.
- Limeta - Pomaže u čišćenju organizma od toksina jer ima alkalizirajuća svojstva koja pozitivno utiču na rad jetre, glavnog organa za detoksikaciju. Takođe, limeta sa svojim alkalizirajućim svojstvima, pomaže u balansiranju pH vrednosti u telu, što pozitivno utiče na vašu energiju i metabolizam.
