Ove energetske kuglice nisu samo zdrava poslastica, već i prirodni saveznik u borbi protiv anemije.

Spoj oraha, koprive, meda i urmi čini ih bogatim izvorom gvožđa, dok limunov sok pomaže boljoj apsorpciji. Idealne su za decu, trudnice i sve koji žele da poprave krvnu sliku na ukusan način. Savršene za užinu ili dodatak ishrani.

Otkrivamo vam recept za kuglice koje u sebi spajaju gvožđe i folnu kiselinu iz koprive, vitamin C iz limuna koji poboljšava apsorpciju, antioksidanse i magnezijum iz kakao praha, kvalitetne proteine i zdrave masti iz orašastih plodova, kao i prirodnu energiju i minerale iz meda i urmi.

Recept za kuglice protiv anemije

Potrebno je

- 200g mlevenih oraha ili lešnika

- 2 supene kašike kakao praha

- 2 supene kašike čaja od koprive (ili samlevenih suvih listova)

- 100 g meda

- 100g urmi

- sok od 1 limuna

Priprema