Masna jetra postaje sve češći zdravstveni problem, čak i kod osoba koje nisu gojazne.

Nova studija naučnika sa Univerziteta Kalifornije u Irvinu pokazuje da jednostavna promena u ishrani – povećan unos biljnih vlakana – može sprečiti i preokrenuti masnu bolest jetre, posebno onu izazvanu fruktozom iz hrane.

Istraživači su otkrili da određena vlakna, poput inulina, mogu da utiču na crevne bakterije tako da one blokiraju štetne efekte šećera, čime se jetra štiti od oštećenja i upale.

Inulin – prirodni saveznik u borbi protiv masne jetre

Inulin je vlakno biljnog porekla koje se nalazi u povrću kao što su cikorija, beli luk, crni i crveni luk, artičoke i špargle. Ova vlakna menjaju sastav crevne mikrobiote tako da ona počne da razgrađuje fruktozu pre nego što dospe u jetru.

- Naša istraživanja pokazuju da inulin podstiče crevne bakterije da troše fruktozu, što značajno smanjuje njeno štetno dejstvo na jetru“, kaže prof. dr Čolsun Džang, vođa tima.

- Takođe, inulin pomaže jetri da proizvodi više prirodnih antioksidanata, smanjujući upalu i sprečavajući nastanak masne jetre i insulinske rezistencije.

Inulin je vlakno biljnog porekla koje se nalazi u povrću kao što je špargla Foto: Shutterstock

Zašto je otkriće značajno?

Ovo istraživanje se posebno fokusiralo na osobe koje nisu gojazne, ali ipak razvijaju metaboličke poremećaje jetre. Masna jetra kod tih osoba često ostaje neprepoznata, jer ne dolazi uz vidljive simptome ili povećanu telesnu težinu.

Studija donosi nove uvide u mehanizme zaštite jetre i pokazuje da ishrana može igrati ključnu ulogu u prevenciji bolesti – bez potrebe za lekovima.

Kako vlakna štite jetru?

Inulin stimuliše razgradnju fruktoze već u tankom crevu, sprečavajući njeno nakupljanje u jetri.

Smanjuje se pojava de novo lipogeneze – procesa u kojem jetra pretvara šećer u masnoće.

Podstiče se sinteza antioksidanata koji štite jetru od oksidativnog stresa.

Sledeći koraci: Još vlakana, manje bolesti

Nakon ovog otkrića, tim iz Irvina planira da prouči i druge vrste dijetetskih vlakanai njihov uticaj na bolesti povezane sa fruktozom: gojaznost, dijabetes, masnu jetru i rak.

Ka personalizovanoj ishrani

- Na osnovu analize crevne mikrobiote možemo da preporučimo prave prebiotike ili probiotike, individualno prilagođene pacijentu, kaže dr Džang i dodaje: