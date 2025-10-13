Slušaj vest

Dok temperature opadaju, a sezona prehlada i virusa raste, pravo je vreme da ojačamo imunitet iz tanjira. Nutricionisti ističu da topla, kremasti potaž bogat povrćem, vlaknima i začinima može biti prirodan saveznik zdravlja.

Ovaj jesenji potaž ne samo da greje telo, već i jača imuni sistem zahvaljujući pažljivo biranim sastojcima koji imaju antivirusna i antiinflamatorna svojstva.

- Kada krenu virusi, prehlade i hladni dani naše telo traži nešto što greje i leči u isto vreme. Ovaj potaž od šargarepe i đumbira radi upravo to: daje energiju, čisti organizam i puni ga vitaminima - kaže na svom Instagram nalogu Aleksandra Đorđević, nutricionista dijetetičar.

Recept za imuno čorbu

Potrebno je

* 300 g šargarepe

* 1/2 glavice crnog luka

* komadić đumbira

* 15 ml maslinovog ulja

* so i začini prema ukusu

* 300 ml vode

Ovaj potaž od šargarepe i đumbira daje energiju, čisti organizam i puni ga vitaminima Foto: Shutterstock

Priprema