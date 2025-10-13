Jeseni potaž za imunitet: Nutricionista otkriva recept koji tera viruse
Dok temperature opadaju, a sezona prehlada i virusa raste, pravo je vreme da ojačamo imunitet iz tanjira. Nutricionisti ističu da topla, kremasti potaž bogat povrćem, vlaknima i začinima može biti prirodan saveznik zdravlja.
Ovaj jesenji potaž ne samo da greje telo, već i jača imuni sistem zahvaljujući pažljivo biranim sastojcima koji imaju antivirusna i antiinflamatorna svojstva.
- Kada krenu virusi, prehlade i hladni dani naše telo traži nešto što greje i leči u isto vreme. Ovaj potaž od šargarepe i đumbira radi upravo to: daje energiju, čisti organizam i puni ga vitaminima - kaže na svom Instagram nalogu Aleksandra Đorđević, nutricionista dijetetičar.
Recept za imuno čorbu
Potrebno je
* 300 g šargarepe
* 1/2 glavice crnog luka
* komadić đumbira
* 15 ml maslinovog ulja
* so i začini prema ukusu
* 300 ml vode
Priprema
Očistite i naseckajte šargarepu, luk i đumbir. Začinite uljem, solju i začinima. Ispecite 20-ak minuta na 180 stepeni. Izblendajte uz dodavanje vode do željene gustine. Šargarepu možete zameniti bundevom ili batatom, dodati i beli luk po želji ali đumbir je sastojak koji će učiniti potaž pikantnim i drugačijim.