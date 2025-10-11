Zdrav obrok bogat proteinima i vlaknima ne mora da bude dosadan Ova pita sa sirom i spanaćem je dokaz da se ukusno i hranljivo mogu savršeno uklopiti u jednom zalogaju. Nutricionistkinja Tijana Mladenović deli na Instagramu svoj recept za idealan doručak ili užinu kad želite nešto lagano, a zasitno.