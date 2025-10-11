Slušaj vest

Zdrav obrok bogat proteinima i vlaknima ne mora da bude dosadan Ova pita sa sirom i spanaćem je dokaz da se ukusno i hranljivo mogu savršeno uklopiti u jednom zalogaju. Nutricionistkinja Tijana Mladenović deli na Instagramu svoj recept za idealan doručak ili užinu kad želite nešto lagano, a zasitno.

Pita sa sirom i spanaćem 

Potrebno vam je

  • 100 g ovsenog brašna
    150 g svežeg spanaća
    2 jaja
    2 kašike maslinovog ulja
    100 g niskomasnog sira
    70 g mocarele
    1/2 kesice praška za pecivo
    prstohvat soli

Priprema

Na malo maslinovom ulju propržiti svež spanać dok ne omekša i ostaviti da se prohladi. Umutiti jaja sa niskomasnim sirom, pa dobro izmešati. U smesu dodati brašno, prašak za pecivo, so, spanać i mocarelu i sve lepo sjediniti. Smesu izliti u manji pleh obložen papirom za pečenje i peći na 180° C oko 30 minuta, dok ne porumeni.

Prijatno!

