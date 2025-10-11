Miris domaće pite u rerni budi posebnu toplinu, a kad je pritom i zdrava, uživanje je potpuno.
Tijana Mladenović
Brza pita sa sirom i spanaćem: Recept nutricioniste za savršen početak dana
Zdrav obrok bogat proteinima i vlaknima ne mora da bude dosadan Ova pita sa sirom i spanaćem je dokaz da se ukusno i hranljivo mogu savršeno uklopiti u jednom zalogaju. Nutricionistkinja Tijana Mladenović deli na Instagramu svoj recept za idealan doručak ili užinu kad želite nešto lagano, a zasitno.
Pita sa sirom i spanaćem
Potrebno vam je
- 100 g ovsenog brašna
150 g svežeg spanaća
2 jaja
2 kašike maslinovog ulja
100 g niskomasnog sira
70 g mocarele
1/2 kesice praška za pecivo
prstohvat soli
Priprema
Na malo maslinovom ulju propržiti svež spanać dok ne omekša i ostaviti da se prohladi. Umutiti jaja sa niskomasnim sirom, pa dobro izmešati. U smesu dodati brašno, prašak za pecivo, so, spanać i mocarelu i sve lepo sjediniti. Smesu izliti u manji pleh obložen papirom za pečenje i peći na 180° C oko 30 minuta, dok ne porumeni.
Prijatno!
