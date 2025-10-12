Slušaj vest

Spoj patlidžana, paradajza i sira stvara savršen balans ukusa, a priprema ne zahteva mnogo vremena. Ovo jelo možete poslužiti kao lagani ručak ili večeru, a jednako dobro prija i narednog dana kada se svi ukusi lepo prožmu, savetuje na svom Instagram profilu Boris Mitrović.

Mediteranska musaka od patlidžana

Potrebni sastojci (za dve porcije)

2 patlidžana srednje veličine

500 ml paradajz soka

4-5 čenova belog luka (bosiljak, peršun)

250 g feta sira

100 g gaude

Priprema

Patlidžan isecite na kriške i poređajte ih na pleh (otprilike deset komada, što je skoro cela dva patlidžana). Premažite ih maslinovim uljem, pospite solju i biberom, pa pecite oko 25 minuta na 200° C, dok ne omekšaju.

Ne mora sve uvek s mesom Foto: Shutterstock

Dok se patlidžani peku, pripremite sos. Na malo maslinovog ulja propržite sitno seckan beli luk, a čim zamiriše, dodajte paradajz sok i začine. Krčkajte 5-10 minuta, dok sos ne postane gust, ali ne pregust.

U vatrostalnu posudu ređajte redom: sos, patlidžani, sos, sirevi, i tako u tri sloja, dok ne potrošite sve sastojke. Pecite oko 45 minuta na 180° C, dok ne porumeni i ne zamiriše cela kuća. Pre služenja pospite svežim peršunom.