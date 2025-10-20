Dijetolog otkriva recept za ukusan namaz od patlidžana: Zdrav doručak bogat vlaknima i zdravim mastima
- Baba ganuš (Baba ghanoush) ili namaz od patlidžana vodi poreklo sa Bliskog istoka, iz regiona koji su stari Rimljani zvali Oriens, odakle je nama došao izraz Orijent. Iz istog područja koje nam je podarilo domaće klasike poput baklave, alve i turske kafe, kao i kod nas skorije popularizovanih đakonija kao što su falafel, tahini, humus i tabule, dolazi ovo neverovatno ukusno meze — a jako je jednostavno za pravljenje. Ime na arapskom jeziku znači “razmaženi tata”, ali je do dana današnjeg nepotvrđeno da li se “baba” odnosi na osobu - tatu, ili na patlidžan, takoreći tatu mnogih jela bliskoistočne kuhinje - kaže dr Veroslava Stanković, dijetolog.
Recept za namaz "Baba ganuš"
Potrebno je
* 2 patlidžana
* 2 kašike tahinija (susamova pasta)
* 2 kašike maslinovog ulja
* 1 čen belog luka
* sok pola limuna
* so
* biber
Priprema
Ispeci patlidžane u rerni dok ne omekšaju (200°C, 30-40 min). Oljušti ih, pusti da se ocede i izblendaj sa tahinijem, belim lukom, maslinovim uljem i limunovim sokom. Začini solju i biberom i namaži na integralni hleb.
Nagađa se da je ovom jelu ime dao neko iz carskog harema i da je „razmaženi tata“ zapravo sultan. Takvo poreklo išlo bi uz reputaciju koji nazivaju „vegetarijanskim kavijarom“ i „božanskom pastom“.
Šta ovaj doručak čini izuzetnim?
* Vlakna + zdrave masti – duža sitost
* Probiotici – bolja probava i zdravlje creva
* Brza priprema – gotov doručak za 10 minuta
Da se podsetimo...
Plavi patlidžan smatra se veoma zdravim povrćem zbog visokog sadržaja vlakana, vitamina i minerala, koji podstiču zdravlje srca, varenje i kontrolu telesne težine. Patlidžan ima bogatu, mesnatnu unutrašnjost koja dobija kremastu konzistenciju kada se skuva. Nutricionisti ga smatraju dobrom zamenom za meso.
Neke studije su otkrile da sadržaj antioksidanata u patlidžanu može poboljšati funkciju srca i zaštititi od srčanih bolesti, međutim, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se zaista potvrdile ove koristi.
Ovaj tamnoljubičasti plod sadrži antioksidante koji štite ćelije, poput nasunina u koži, i hranljive materije poput kalijuma, vitamina C, vitamina K i folata.