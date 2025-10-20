- Baba ganuš (Baba ghanoush) ili namaz od patlidžana vodi poreklo sa Bliskog istoka, iz regiona koji su stari Rimljani zvali Oriens, odakle je nama došao izraz Orijent. Iz istog područja koje nam je podarilo domaće klasike poput baklave, alve i turske kafe, kao i kod nas skorije popularizovanih đakonija kao što su falafel, tahini, humus i tabule, dolazi ovo neverovatno ukusno meze — a jako je jednostavno za pravljenje. Ime na arapskom jeziku znači “razmaženi tata”, ali je do dana današnjeg nepotvrđeno da li se “baba” odnosi na osobu - tatu, ili na patlidžan, takoreći tatu mnogih jela bliskoistočne kuhinje - kaže dr Veroslava Stanković, dijetolog.