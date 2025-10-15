Sokovi od povrća se, baš kao i voćni sokovi, preporučuju pre svega obolelim osobama u toku oporavka, tj. rekovalescentima, ali i potpuno zdravim osobama

O voćnim sokovima se manje-više sve zna, a sokovi od povrća su pomalo nepravedno bačeni u zapećak.

- Sokovi od povrća se, baš kao i voćni sokovi, preporučuju pre svega obolelim osobama u toku oporavka, tj. rekovalescentima, ali i potpuno zdravim osobama. Pored toga što odlično utoljuju žeđ, sveže pripremljeni sokovi od povrća zadovoljavaju potrebe za mineralima i nekim vitaminima, ali i mikroelementima i biljnim pigmentima. Sve što vam je potrebno je sokovnik i malo dobre volje i vremena da sami sebi napravite svež sok od povrća - kaže Jasna Vujičić, viši dijetetičar-nutricionista.

Jasna Vujičić, viši dijetetičar-nutricionista



Prema njenim rečima sveži sokovi od povrća sadrže i organske kiseline, koje potpomažu rad sistema za varenje i delotvorno utiču na odbrambenu moć organizma.

- Ovo se posebno odnosi na osetljive kategorije stanovništva, decu, trudnice i starije osobe. Sokovi od povrća su dobar izvor mineralnih materija natrijuma, kalijuma i fosfora, a vitamini su uglavnom zastupljeni kao vitamini B kompleksa. Ako bi uporedili sokove od voća i povrća, voćni sadrže više vitamina, ali manje minerala. Sokovi od povrća takođe sadrže više antocijanina, karotenoida, hlorofila, bioflavonoida, dakle biljnih pigmenata, što ih čini prihvatljivim i u okviru dijeta. Beta karoten je najzastupljeniji u sokovima od šargarepe, kupusa i lisnatog povrća. Istraživanja o beta karotenu govore da on ima ulogu antioksidansa, jer štiti ćelije od neželjenog uticaja slobodnih radikala. Dakle, odličan je izbor u prevenciji malignih oboljenja i drugih bolesti - ističe Jasna Vujičić i dodaje:

- Razno povrće se može koristiti za pravljenje sokova: kupus, kelj, cvekla, šargarepa, celer, spanać, karfiol, paradajz i drugi.

Kupus

Kupus daje veliki sadržaj vitamina U (metilmetionina) koji se smatra faktorom protiv čira. Sok od kupusa je blagotvoran kod oboljenja sistema za varenje: čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu i gastritisu. Ovaj sok olakšava varenje hrane i odličan je protiv zatvora.

Kelj

Kelj je povrće čiji sok pokazuje solidne rezultate u prevenciji malignih oboljenja. Sok od kelja se obično pije na prazan želudac od nedelju do 10 dana i deluje na katar želuca i creva. Dovoljno je imati 20-ak listova kelja i provući ih kroz sokovnik ili ga samleti u secku.

Cvekla

Cvekla je odavno poznata kao hrana, ali i lek za mnoge bolesti. Sok od cvekle sadrži manju količinu šećera, minerala (kalijuma, natrijuma, magnezijuma i nekih mirkoelemenata) aminokiselina, pektina i silicijumove kiseline kao i vitamina B grupe. Odlična je za jačanje imuniteta, prevenciji malignih bolesti, štiti od zračenja i demineralizacije zuba i kostiju. Sok od cvekle daje odličan osećaj sitosti i koristi se i u redukcionim dijetama.

Sok od cvekle je dobar i za osobe sa dijabetesom, zbog prisutnosti pektina. Osobe obolele od bolesti organa za varenje ga mogu piti jer ne nadražuje sluznicu želuca ni creva. Sok od cvekle je veoma zdrav sok jer takođe snižava holesterol, čuva krvne sudove, reguliše krvni pritisak i podstiče rad jetre i razmenu materija.

Paradajz

Paradajz je botanički gledano voće, ali ga smatramo povrćem. Sok od paradajza ima najveću primenu od sveg povrća jer se nalazi u sastavu mnogih namirnica. Sadrži likopen, jedan od najjačih antioksidanasa, a u obliku soka pomaže u sprečavanju raka prostate. Sok od paradajza je bogat vitaminom C, beta karotenom, bitaminom E, B1, a od minerala, tu su mangan, bakar, gvožđe i kalijum. Sok od paradajza snižava krvni pritisak, pospešuje i olakšava varenje. Ima pozitivno delovanje na zdravlje, posebno na srčani mišić.

Sokovi od mešanog povrća

Sok od mešanog povrća – šargarepe, celera i spanaća, u odnosu 7:5:4 daje ujednačen nivo mineralnih materija koji povoljno utiču na oporavak organizma i na ojačavanje imuniteta. Poboljšava se peristaltika creva i organi za varenje se čiste od toksina. Mešani sok od kupusa, karfiola i spanaća sadrži dosta kalijuma i tako povoljno utiče kod hipertenzije.