Ako vas zanimaju zdravlje i velnes, već znate da je voće prepuno vitamina, minerala, antioksidanata i vlakana. Ali da li ste znali da vreme kada ga jedete takođe može da ima značajan uticaj? Dr Bhumeš Tjagi, specijalista interne medicine iz bolnice Shardacare Health City u Noidi (Indija) preporučuje da se svakog dana pojede jedna voćka oko 16 časova, u periodu poznatom kao "popodnevni pad energije" inavodi da ova mala navika može da bude prekretnica za održavanje zdravlja bez velikog odricanja.

- Popodne je vreme kada se nivo energije prirodno smanjuje. Nakon ručka (za mnoge u Srbiji je to 17 ili čak 18 časova), telo prelazi u fazu smanjene budnosti. Mnogi tada posežu za kafom, čajem ili slatkišima, koji mogu kratkoročno da podignu energiju, ali kasnije izazivaju još veći pad. Voće, s druge strane, sadrži prirodne šećere (fruktozu) i vlakna koji postepeno oslobađaju energiju i sprečavaju nagle oscilacije - objašnjava dr Tjagi.

Uravnotežen šećer u krvi i manji napadi gladi

Ako u 16 časova posegnete za čipsom ili slatkišima, šećer u krvi naglo poraste, a zatim brzo padne, što dovodi do nervoze, prejedanja i nove želje za hranom. Voće, poput jabuke, pomorandže, banane ili kruške, pomaže da nivo šećera ostane stabilan. Vlakna vas duže drže sitima, a prirodna slast smanjuje potrebu za rafinisanim šećerima.

Dnevna doza mikronutrijenata

Jedenje jednog voća dnevno garantuje unos neophodnih mikronutrijenata. Na primer, pomorandža obezbeđuje vitamin C koji jača imunitet, banana donosi kalijum važan za zdravlje srca, a jabuka sadrži antioksidante koji blagotvorno deluju na creva i kožu.

- Ako svakog dana u isto vreme, u 16 časova, pojedete voće, stvarate naviku koja obezbeđuje redovan unos barem jednog ploda dnevno, čak i kada su obroci neredovni ili jedete u užurbi - savetuje doktor.

Bolje varenje i hidratacija

Većina voća ima visok sadržaj vode i vlakana. Kada ga jedete u 16 časova, u trenutku kada stomak nije ni pun ni prazan, ono pospešuje varenje i sprečava nadimanje. Ova popodnevna doza hidratacije pomaže i u prevenciji glavobolje i osećaja iscrpljenosti.

Mentalna jasnoća i produktivnost

Prirodna glukoza iz voća je gorivo za mozak. Umesto da posegnete za kofeinom koji može da poremeti san, voće u popodnevnim satima obnavlja koncentraciju i pažnju. Ova navika može koristiti svima, studentima, zaposlenima, pa i starijim osobama, sugeriše dr Tjagi.

Stvaranje svesne, zdrave rutine

Osim što donosi nutritivne koristi, ovaj mali ritual može da postane trenutak pažnje prema sebi. Pauza od nekoliko minuta da pojedete voće i odmorite misli pomaže da se smirite, povratite energiju i nastavite dan sa više fokusa.