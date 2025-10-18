Najzdraviji imuno-bust ove sezone: Napitak od bundeve i pomorandže koji jača organizam
Sezona prehlada i virusa tek počinje, a novinarka Dijana Glogonjac otkrila je na Instagram profilu svoj omiljeni napitak koji naziva najzdravijim imuno-bustom ove jeseni. Pravi se jednostavno, od nekoliko osnovnih sastojaka, a u sebi spaja slatkoću pečenog voća, aromu kakaoa i osvežavajući ukus pomorandže.
Napitak od bundeve i pomorandže
Potrebno vam je (mere su odokativne)
Priprema
Za pripremu je potrebno samo nekoliko minuta aktivnog rada: bundevu i jabuke isecite na komade, pospite ih kakaom i stavite u rernu da se peku oko pola sata. Kada voće omekša i zamiriše, iscedite tri do četiri pomorandže. U blender ubacite pečenu bundevu i jabuke, dodajte kašiku meda i sve prelijte sveže ceđenim sokom od pomorandže. Izblendajte dok ne dobijete glatku, kremastu smesu.
Ako vam napitak ispadne pregust, slobodno dodajte još malo soka od pomorandže, jer mere su, kako kaže autorka recepta, odokativne. Dobijate gusti napitak bogat vitaminima, antioksidansima i vlaknima, idealan za jačanje imuniteta i brzi energetski podsticaj u jesenjim danima.
