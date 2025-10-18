Napitak od bundeve za jačanje imuniteta

Sezona prehlada i virusa tek počinje, a novinarka Dijana Glogonjac otkrila je na Instagram profilu svoj omiljeni napitak koji naziva najzdravijim imuno-bustom ove jeseni. Pravi se jednostavno, od nekoliko osnovnih sastojaka, a u sebi spaja slatkoću pečenog voća, aromu kakaoa i osvežavajući ukus pomorandže.

Napitak od bundeve i pomorandže

Potrebno vam je (mere su odokativne)

bundeva

jabuke

kakao u prahu

3-4 pomorandže

kašika meda (ili po ukusu)

Priprema

Za pripremu je potrebno samo nekoliko minuta aktivnog rada: bundevu i jabuke isecite na komade, pospite ih kakaom i stavite u rernu da se peku oko pola sata. Kada voće omekša i zamiriše, iscedite tri do četiri pomorandže. U blender ubacite pečenu bundevu i jabuke, dodajte kašiku meda i sve prelijte sveže ceđenim sokom od pomorandže. Izblendajte dok ne dobijete glatku, kremastu smesu.

Ako vam napitak ispadne pregust, dodajte još malo soka od pomorandže Foto: Shutterstock

Ako vam napitak ispadne pregust, slobodno dodajte još malo soka od pomorandže, jer mere su, kako kaže autorka recepta, odokativne. Dobijate gusti napitak bogat vitaminima, antioksidansima i vlaknima, idealan za jačanje imuniteta i brzi energetski podsticaj u jesenjim danima.