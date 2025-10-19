Slušaj vest

Sardina je jedna od najvrednijih namirnica koje imamo na trpezi, a pritom i jedna od najjeftinijih, podseća na svom Instagram profilu nutricionista Nemanja Kostadinović.

- Bogata je omega-3 masnim kiselinama koje štite srce i krvne sudove, a samo 100 grama sardine sadrži oko 20 grama visokokvalitetnih proteina. Uz to, odličan je izvor kalcijuma, važnog za jake kosti i zube, kao i vitamina D, B12 i selena koji jačaju imunitet. Još jedna prednost, sardina se može dugo čuvati, pa je idealna za brze i zdrave obroke - sugeriše Nemanja.

Redovno unošenje omega-3 masnih kiselina doprinosi smanjenju nivoa triglicerida, održavanju elastičnosti krvnih sudova i regulaciji krvnog pritiska, zbog čega sardina ima posebno mesto u ishrani osoba koje žele da očuvaju zdravlje srca.

Za koga nije 

Za razliku od skupljih riba poput lososa ili tune, sardina ima sličan nutritivni sastav, ali i znatno manje žive, što je čini bezbednijim izborom, naročito za decu i trudnice. Ko bi, ipak, trebalo da je izbegava?

namirnice bogate purinom koje povećavaju nivo mokraćne kiseline u krvi
Namirnice bogate purinom, poput sardine, povećavaju nivo mokraćne kiseline u krvi Foto: Shutterstock

- Ova riba se ne preporučuje osobama koje imaju giht, jer sadrži purine, kao i one sa problemima s bubrezima, zbog prisustva fosfora i natrijuma - upozorava nutricionista.

Savetuje da sardinu jedete jednom do dva puta nedeljno, a najbolje u sopstvenom soku ili maslinovom ulju, uz dodatak limuna i integralnog hleba, što je jednostavan, a zdrav obrok gotov za nekoliko minuta.

Da li ste znali?

Zanimljivo je da je ova riba dobila ime po italijanskom ostrvu Sardinija, gde je nekada bila izuzetno brojna, i vekovima se smatrala namirnicom koja "hrani mozak i srce".

Srce vam je umorno, a holesterol skače? Kardiolog opominje da vam možda nedostaju ove masnoće

Ne propustiteIshranaNajzdraviji imuno-bust ove sezone: Napitak od bundeve i pomorandže koji jača organizam
čaša soka od bundeve, pomorandže i šargarepe sa sastojcima na drvenom poslužavniku
IshranaNi kafa, ni slatkiši: Jedna voćka u 16 časova je najbolji izbor protiv popodnevnog umora
žena jede jabuku na pauzi na poslu
IshranaMuče vas nadimanje, glavobolja ili umor? Nutricionista savetuje da isprobate eliminacionu dijetu
Tatjana Popović, nutricionista, problemi sa stomakom.jpg
IshranaSedam namirnica koje jačaju imunitet kod osoba sa dijabetesom: Evo kako se koriste za najbolji efekat
shutterstock_687218527.jpg