Slušaj vest

Sardina je jedna od najvrednijih namirnica koje imamo na trpezi, a pritom i jedna od najjeftinijih, podseća na svom Instagram profilu nutricionista Nemanja Kostadinović.

- Bogata je omega-3 masnim kiselinama koje štite srce i krvne sudove, a samo 100 grama sardine sadrži oko 20 grama visokokvalitetnih proteina. Uz to, odličan je izvor kalcijuma, važnog za jake kosti i zube, kao i vitamina D, B12 i selena koji jačaju imunitet. Još jedna prednost, sardina se može dugo čuvati, pa je idealna za brze i zdrave obroke - sugeriše Nemanja.

Redovno unošenje omega-3 masnih kiselina doprinosi smanjenju nivoa triglicerida, održavanju elastičnosti krvnih sudova i regulaciji krvnog pritiska, zbog čega sardina ima posebno mesto u ishrani osoba koje žele da očuvaju zdravlje srca.

Za koga nije

Za razliku od skupljih riba poput lososa ili tune, sardina ima sličan nutritivni sastav, ali i znatno manje žive, što je čini bezbednijim izborom, naročito za decu i trudnice. Ko bi, ipak, trebalo da je izbegava?

Namirnice bogate purinom, poput sardine, povećavaju nivo mokraćne kiseline u krvi Foto: Shutterstock

- Ova riba se ne preporučuje osobama koje imaju giht, jer sadrži purine, kao i one sa problemima s bubrezima, zbog prisustva fosfora i natrijuma - upozorava nutricionista.

Savetuje da sardinu jedete jednom do dva puta nedeljno, a najbolje u sopstvenom soku ili maslinovom ulju, uz dodatak limuna i integralnog hleba, što je jednostavan, a zdrav obrok gotov za nekoliko minuta.

Da li ste znali?