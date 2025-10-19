Slušaj vest

Ima onih koji tvrde da ne mogu da promene svoje navike i počnu da se hrane zdravije, jer moraju da biraju obroke koji se pripremaju za celu porodicu. Ovo nije ništa više nego još jedan izgovor, jer je još lakše i lepše da u zdravim obrocima uživa cela porodica zajedno, sugeriše na svom Instagram nalogu nutricionista Tijana Mladenović. Sledi njen predlog za jedan takav jesenji ručak. 

Recept za ćureći paprikaš 

Potrebno vam je

Priprema

Sve povrće oprati, iseckati na približno jednake komade i spojiti u vatrostalnoj posudi. Dodati ulje, vodu, brašno i začine, pa sve dobro izmešati. Odozgo staviti ćureće meso i lovor, prekriti aluminijumskom folijom i peći na 225° C dva sata. 

- Jelo je jako ukusno i jednostavno se priprema. Sadrži visok procenat proteina, lako se uklapa u bilo koji režim ishrane i pogodno za dijetu i insulinsku rezistenciju - poručuje Tijana.  

Mediteranska musaka s patlidžanom: Lagani ručak ili večera od samo pet sastojaka

Ne propustiteIshranaBrza pita sa sirom i spanaćem: Recept nutricioniste za savršen početak dana
tri parčeta pete od sira i spanaća u tanjiriću ispod koga je zelena kuhinjska krpa
IshranaKremasta jesenja čorba koja greje dušu: Brza i ukusna, idealna za sive dane
tanjir tople krem čorbe od povrća, šargarepa, peršun
IshranaPrirodni spasilac za creva: Recept za moćni doručak protiv zatvora sa jogurtom i vlaknima
dorucak shutterstock_1362828446.jpg
IshranaImuno čorbica sa pilećim ćufticama: Recept nutricioniste za odbranu od virusa
zdrava čorba od povrća sa pilećim ćufticama u tanjiru