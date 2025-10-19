Ima onih koji tvrde da ne mogu da promene svoje navike i počnu da se hrane zdravije, jer moraju da biraju obroke koji se pripremaju za celu porodicu. Ovo nije ništa više nego još jedan izgovor, jer je još lakše i lepše da u zdravim obrocima uživa cela porodica zajedno, sugeriše na svom Instagram nalogu nutricionista Tijana Mladenović. Sledi njen predlog za jedan takav jesenji ručak.