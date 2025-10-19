Ćureći paprikaš prema receptu nutricioniste: Jesenji ručak za celu porodicu
Ima onih koji tvrde da ne mogu da promene svoje navike i počnu da se hrane zdravije, jer moraju da biraju obroke koji se pripremaju za celu porodicu. Ovo nije ništa više nego još jedan izgovor, jer je još lakše i lepše da u zdravim obrocima uživa cela porodica zajedno, sugeriše na svom Instagram nalogu nutricionista Tijana Mladenović. Sledi njen predlog za jedan takav jesenji ručak.
Recept za ćureći paprikaš
Potrebno vam je
- 2 ćureća karabatka
1 kg crvene slatkepaprike
glavica crnog luka
4 čena belog luka
veza peršuna
koren celera
3 lovorova lista
1 sk integralnog brašna (može brašno od leblebije)
1 sk maslinovog ulja
himalajska so, biber
2 dl vode
Priprema
Sve povrće oprati, iseckati na približno jednake komade i spojiti u vatrostalnoj posudi. Dodati ulje, vodu, brašno i začine, pa sve dobro izmešati. Odozgo staviti ćureće meso i lovor, prekriti aluminijumskom folijom i peći na 225° C dva sata.
- Jelo je jako ukusno i jednostavno se priprema. Sadrži visok procenat proteina, lako se uklapa u bilo koji režim ishrane i pogodno za dijetu i insulinsku rezistenciju - poručuje Tijana.