Ovaj plan ishrane stekao je popularnost i među poznatim sportistima, poput Kobija Brajanta i Lebrona Džejmsa, koji su primenjivali njegove principe kako bi poboljšali energiju i oporavak.

Whole30 je 30-dnevni program ishrane osmišljen kao „nutritivni reset“ koji vam pomaže da identifikujete kako određena hrana utiče na vaše telo i um. Program su 2009. godine kreirali Melisa Urban i Dallas Hartwig, sertifikovani sportski nutricionisti.

Cilj nije mršavljenje, već prepoznavanje namirnica koje vam ne prijaju – fizički, mentalno i emotivno.Whole30 je eliminacioni plan ishrane koji podstiče unos neprerađene, celovite hrane i smanjuje upale, probleme sa varenjem, umor i promene raspoloženja.

Osnovna pravila programa

Dozvoljene namirnice:

* Svo povrće (uključujući krompir)

* Voće (jabuke, jagode, banane...)

* Neprerađeno meso i morski plodovi

* Jaja

* Orašasti plodovi i semenke

* Maslinovo i kokosovo ulje

* Crna kafa bez dodataka

shutterstock_451313314.jpg
Povrće, voće, riba Foto: Shutterstock

Zabranjene namirnice:

* Mlečni proizvodi

* Sve vrste žitarica (kukuruz, pšenica, pirinač...)

* Mahunarke (sočivo, leblebije, pasulj, soja)

* Dodati šećeri i veštački zaslađivači

* Alkohol

* Hleb, testenina, pomfrit, čips

* Prerađeni aditivi (MSG, sulfiti, karagenan)

Prednosti Whole30 programa

Zagovornici tvrde da program može doneti brojne koristi:

* Više energije

* Bolji san i fokus

* Stabilniji nivo šećera u krvi

* Manje upala i problema sa varenjem

* Smanjena učestalost migrena, ekcema, astme i alergija

* Mnogi korisnici se osećaju fizički i mentalno „resetovano“ nakon 30 dana

žena u godinama se rasteže pored jezera
Mnogi korisnici se osećaju fizički i mentalno „resetovano“ nakon 30 dana Foto: Shutterstock

Izazovi i moguće prepreke

Whole30 zahteva 100% posvećenost. Ako prekršite pravilo – krećete ispočetka.

Izazovi uključuju:

* Strogu eliminaciju uobičajene hrane

* Više vremena za planiranje obroka

* Povećani troškovi nabavke neprerađene hrane

* Nedostatak fleksibilnosti u društvenim situacijama

Saveti za uspešan početak

* Uključite prijatelja ili člana porodice za podršku

* Pronađite Whole30 zajednicu ili forum

* Planirajte obroke unapred

* Koristite sertifikovane proizvode koji olakšavaju pridržavanje pravila

profimedia0014151841.jpg
Planirajte obroke unapred Foto: Profimedia

Primer trodnevnog jelovnika

Dan 1

Doručak: Jaja sa lisnatim povrćem

Ručak:Salata od tunjevine sa zelenom salatom

Večera: Grilovani škampi sa povrćem i tikvica rezancima

Dan 2

Doručak: Omlet sa povrćem

Ručak: Salata sa avokadom i grilovanom piletinom

Večera: Pareno povrće sa lososom

Dan 3

Doručak: Omlet sa povrćem

Ručak: Pileća salata sa avokadom

Večera: Rebra iz rerne sa karfiol pirinčem

Potencijalni nedostaci

* Uklanjanje mlečnih proizvoda smanjuje unos kalcijuma i vitamina D

* Izbacivanje žitarica može smanjiti unos vlakana, gvožđa i vitamina B

* Nedostatak kontrole porcija

* Nije trajno rešenje – već alat za bolji uvid u ishranu

mlečni proizvodi shutterstock_2477793335.jpg
Budite oprezni - izbacivanje mlečnih proizvoda smanjuje unos kalcijuma i vitamina D Foto: Shutterstock

Zaključak

Whole30 može biti snažan alat za resetovanje navika i identifikaciju hrane koja vam ne prija. Iako nije jednostavan za sprovođenje, mnogi prijavljuju značajno poboljšanje zdravlja. Međutim, važno je konsultovati se sa lekarom, posebno ako imate hronične bolesti, uzimate lekove ili imate istoriju poremećaja u ishrani.

