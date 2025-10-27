Slušaj vest

Ovaj plan ishrane stekao je popularnost i među poznatim sportistima, poput Kobija Brajanta i Lebrona Džejmsa, koji su primenjivali njegove principe kako bi poboljšali energiju i oporavak.

Whole30 je 30-dnevni program ishrane osmišljen kao „nutritivni reset“ koji vam pomaže da identifikujete kako određena hrana utiče na vaše telo i um. Program su 2009. godine kreirali Melisa Urban i Dallas Hartwig, sertifikovani sportski nutricionisti.

Cilj nije mršavljenje, već prepoznavanje namirnica koje vam ne prijaju – fizički, mentalno i emotivno.Whole30 je eliminacioni plan ishrane koji podstiče unos neprerađene, celovite hrane i smanjuje upale, probleme sa varenjem, umor i promene raspoloženja.

Osnovna pravila programa

Dozvoljene namirnice:

* Svo povrće (uključujući krompir)

* Voće (jabuke, jagode, banane...)

* Neprerađeno meso i morski plodovi

* Orašasti plodovi i semenke

* Maslinovo i kokosovo ulje

* Crna kafa bez dodataka

Zabranjene namirnice:

* Mlečni proizvodi

* Sve vrste žitarica (kukuruz, pšenica, pirinač...)

* Mahunarke (sočivo, leblebije, pasulj, soja)

* Dodati šećeri i veštački zaslađivači

* Hleb, testenina, pomfrit, čips

* Prerađeni aditivi (MSG, sulfiti, karagenan)

Prednosti Whole30 programa

Zagovornici tvrde da program može doneti brojne koristi:

* Više energije

* Bolji san i fokus

* Stabilniji nivo šećera u krvi

* Manje upala i problema sa varenjem

* Smanjena učestalost migrena, ekcema, astme i alergija

* Mnogi korisnici se osećaju fizički i mentalno „resetovano“ nakon 30 dana

Izazovi i moguće prepreke

Whole30 zahteva 100% posvećenost. Ako prekršite pravilo – krećete ispočetka.

Izazovi uključuju:

* Strogu eliminaciju uobičajene hrane

* Više vremena za planiranje obroka

* Povećani troškovi nabavke neprerađene hrane

* Nedostatak fleksibilnosti u društvenim situacijama

Saveti za uspešan početak

* Uključite prijatelja ili člana porodice za podršku

* Pronađite Whole30 zajednicu ili forum

* Planirajte obroke unapred

* Koristite sertifikovane proizvode koji olakšavaju pridržavanje pravila

Primer trodnevnog jelovnika

Dan 1

Doručak: Jaja sa lisnatim povrćem

Ručak:Salata od tunjevine sa zelenom salatom

Večera: Grilovani škampi sa povrćem i tikvica rezancima

Dan 2

Doručak: Omlet sa povrćem

Ručak: Salata sa avokadom i grilovanom piletinom

Večera: Pareno povrće sa lososom

Dan 3

Doručak: Omlet sa povrćem

Ručak: Pileća salata sa avokadom

Večera: Rebra iz rerne sa karfiol pirinčem

Potencijalni nedostaci

* Uklanjanje mlečnih proizvoda smanjuje unos kalcijuma i vitamina D

* Izbacivanje žitarica može smanjiti unos vlakana, gvožđa i vitamina B

* Nedostatak kontrole porcija

* Nije trajno rešenje – već alat za bolji uvid u ishranu

