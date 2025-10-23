Redovno uključivanje kiselog kupusa u ishranu može doprineti održavanju zdravlja, smanjenju rizika od hroničnih bolesti i poboljšanju kvaliteta života

Slušaj vest

Kiseli kupusje jedan od najstarijih i najpoznatijih načina konzerviranja povrća, a ujedno i jedan od najzdravijih prehrambenih proizvoda. Poznat je širom sveta, posebno u zemljama centralne i istočne Evrope, ali i u mnogim azijskim i američkim kulturama. Osim što je ukusan, bogat je nutritivnim vrednostima koje mogu imati brojne koristi za ljudsko zdravlje.

Glavica povrća kao prava nutritivna bomba

- Kiseli kupus je takođe bogat probioticima, što doprinosi zdravlju probavnog sistema i jačanju imunološkog sistema. Prilikom fermentacije se stvaraju korisne bakterije koje pomažu u balansiranju crevne flore. Zbog svoje niske kalorijske vrednosti i visokog sadržaja vlakana, kiseli kupus je odlična namirnica za poboljšanje probave i održavanje zdrave telesne mase - kaže dr Veroslava Stanković, dijetolog.

Prirodni je probiotik - čuva zdravlje creva

Jedan od najvećih zdravstvenih benefita kiselog kupusa je njegov visok sadržaj probiotika.

Kiseli kupus se pravi fermentacijom, što znači da sadrži živu bakteriju koja može pozitivno uticati na probavni sistem. Ove bakterije, koje se nazivaju probiotici, pomažu u održavanju ravnoteže mikroflore u crevima, čime se poboljšava varenje hrane i apsorpcija hranljivih materija. Probiotici takođe mogu pomoći u smanjenju simptoma sindroma iritabilnog creva (IBS), poboljšanju imunološkog sistema i smanjenju upalnih procesa u organizmu.

Probiotici u kiselom kupusu mogu doprineti i smanjenju grčeva i nadutosti, te poboljšanju celokupnog zdravlja creva. Neka istraživanja sugerišu da redovno konzumiranje probiotika može smanjiti učestalost dijareje, zapaljenja u crevima i čak poboljšati mentalno zdravlje.

Poboljšava imunitet - riznica je vitamina C

Kiseli kupus je bogat vitaminom C, ključnim za jačanje imunološkog sistema. Vitamin C je poznat po svom potencijalu da zaštiti organizam od infekcija, ubrzava proces ozdravljenja i čini telo otpornijim na virusne i bakterijske napade.

Osim toga, kiseli kupus sadrži i druge antioksidante koji neutralizuju slobodne radikale, čime smanjuju oksidativni stres i smanjuju rizik od hroničnih bolesti poput srčanih oboljenja, dijabetesa i raka.

Zahvaljujući probioticima, kiseli kupus takođe može povećati proizvodnju imunoloških ćelija koje pomažu organizmu da se bori protiv infekcija. Ove bakterije poboljšavaju komunikaciju između crevnog sistema i imunološkog sistema, što pomaže u prepoznavanju i uništavanju patogena.

Kiseli kupus je bogat vitaminom C, ključnim za jačanje imunološkog sistema Foto: Profimedia

Evo kako izgleda njegov nutritivni sastav po 100 grama: * Kalorije: oko 20 kcal

* Ugljeni hidrati: 4,3 g

* Vlakna: 2,9 g

* Šećeri: 1,8 g

* Proteini: 1,3 g

* Masti: 0,1 g

* Zasićene masti: 0 g

* Vitamin C: 15 mg (oko 25% dnevne preporučene količine)

* Vitamin K: 13 µg (oko 16% dnevne preporučene količine)

* Folna kiselina (Vitamin B9): 20 µg

* Kalijum: 230 mg

* Natrijum: 500-600 mg (zavisno od količine soli u procesu fermentacije)

* Kalcijum: 40 mg

* Gvožđe: 0,8 mg

* Magnezijum: 10 mg



Pomaže u mršavljenju i održavanju zdrave težine

Kiseli kupus je prirodno nizak u kalorijama i bogat vlaknima, što ga čini odličnim izborom za one koji žele da smanje telesnu masu ili održe zdravu telesnu težinu. Visok sadržaj vlakana pomaže u održavanju osećaja sitosti, što smanjuje unos kalorija tokom dana. Takođe, vlakna pomažu u regulaciji nivoa šećera u krvi i održavanju stabilnog nivoa insulina.

- Osim toga, kiseli kupus sadrži manje masti, što ga čini savršenim dodatkom za osobe koje se trude da smanje unos zasićenih masti. Kombinacija niskokaloričnog sadržaja, vlakana i probiotika može biti korisna za one koji žele da poboljšaju svoj metabolizam i postignu ciljeve mršavljenja.

Ogromna je podrška zdravlju srca

Zdravlje srca je jedan od ključnih aspekata ukupnog zdravlja, a kiseli kupus može imati značajan uticaj na kardiovaskularni sistem. Iako kiseli kupus sadrži natrijum zbog procesa fermentacije, njegova potrošnja može biti korisna u malim količinama, naročito kada se uzima kao deo uravnotežene ishrane.

- Kiseli kupus je bogat vitaminom K, koji je ključan za pravilno zgrušavanje krvi i zdravlje krvnih sudova. Takođe, sadrži minerale poput kalcijuma i magnezijuma koji pomažu u održavanju pravilne funkcije srca i smanjenju rizika od visokog krvnog pritiska. Društvo probiotika u kiselom kupusu može uticati na smanjenje upale u organizmu, što je povezano sa smanjenim rizikom od srčanih bolesti. Neka istraživanja sugerišu da probiotici mogu smanjiti nivo lošeg holesterola (LDL) i povećati nivo dobrog holesterola (HDL), što dodatno doprinosi zdravlju kardiovaskularnog sistema.

Kiseli kupus je bogat antioksidansima i enzimima koji pomažu u eliminaciji toksina iz organizma. Foto: Shutterstock

Učestvuje u detoksikaciji organizma

Kiseli kupus je bogat antioksidansima i enzimima koji pomažu u eliminaciji toksina iz organizma. Naime, fermentacija povrća stvara enzime koji pomažu u razgradnji i eliminaciji štetnih tvari, uključujući metale, toksine i druge štetne supstance.

- Probiotici koji se nalaze u kiselom kupusu takođe mogu pomoći u detoksikaciji, jer podržavaju jetru u njenoj funkciji filtriranja toksina.

Ovaj proces detoksikacije može doprineti boljoj koži, smanjenju upalnih procesa i smanjenju rizika od brojnih bolesti povezanih sa zagađenjem i slobodnim radikalima.

Utiče na poboljšanje mentalnog zdravlja

Iako je kiseli kupus prepoznat pre svega kao koristan za fizičko zdravlje, njegov uticaj na mentalno zdravlje ne sme biti zanemaren. Istraživanja su pokazala da probiotici mogu imati značajan uticaj na raspoloženje i mentalno blagostanje.

- Postoji veza između zdravlja creva i zdravlja mozga, koja se naziva „osovina crevo-moždanog sistema“. Probiotici u kiselom kupusu mogu poboljšati proizvodnju neurotransmitera kao što je serotonin, koji igra ključnu ulogu u regulaciji raspoloženja i smanjenju stresa i anksioznosti.

Pored toga, kiseli kupus može pomoći u smanjenju nivoa stresa, koji može negativno uticati na zdravlje ljudi. Redovno konzumiranje fermentiranih proizvoda poput kiselog kupusa može doprineti smanjenju simptoma anksioznosti i depresije, što je od velikog značaja za psihičko zdravlje.

Kiseli kupus je jednostavan, ukusan i izuzetno zdrav dodatak ishrani koji pruža brojne prednosti za ljudsko zdravlje Foto: Shutterstock

Podrška je zdravlju kože

Kiseli kupus je bogat vitaminima i mineralima koji mogu imati pozitivan uticaj na zdravlje kože.

Zbog svog bogatstva antioksidansima, kiseli kupus pomaže u zaštiti kože od oksidativnog stresa i smanjuje prekomernu proizvodnju slobodnih radikala. Ovo može pomoći u smanjenju bora i sprečavanju pojave staračkih pega.

Osim toga, zbog probiotika koji pomažu u ravnoteži mikroflore u organizmu, kiseli kupus može poboljšati i zdravlje kože iznutra. Probiotici pomažu u smanjenju upalnih procesa koji mogu dovesti do problema sa kožom poput akni, dermatitisa i psorijaze.

Dugoročno zdravlje i prevencija bolesti

Kiseli kupus može biti koristan kao preventivna mera u smanjenju rizika od brojnih hroničnih bolesti. Njegov visok sadržaj vitamina C, vitamina K, vlakana i probiotika čini ga izuzetno korisnim za dugoročno zdravlje. Istraživanja sugerišu da redovno konzumiranje kiselog kupusa može smanjiti rizik od bolesti poput raka, dijabetesa tipa 2, srčanih oboljenja i bolesti probavnog sistema.