Probajte palačinke od bundeve: Zdrava i ukusna, savršena jesenja poslastica
Kraljica jesenje kuhinje je nesumnjivo bundeva. Njena prirodna slatkoća, kremasta tekstura i prelepa narandžasta boja čine je savršenim sastojkom za supe, kolače i jedan od naših omiljenih doručaka - palačinke.
Zaboravite kupovne mešavine; domaće palačinke od bundeve su neuporedivo bogatijeg ukusa i teksture.
Recept za najmekše palačinke od bundeve
Tajna savršeno mekih palačinki od bundeve je u pravom odnosu sastojaka. Bundeva dodaje vlagu, ali može i da otežava smesu.
Potrebno je:
- 250 g običnog brašna
- 2 kašičice praška za pecivo
- 1 kašičica sode bikarbone
- 2 kašičice cimeta
- 1 kašičica mešavine začina za pitu od bundeve (ili prstohvat muškatnog oraščića,
- đumbira i karanfilića)
- ½ kašičice soli
- 285 g pirea od bundeve (konzerviranog ili domaćeg)
- 70 g smeđeg šećera
- 1 veliko jaje
- 45 ml biljnog ulja (ili otopljenog putera)
- 360 ml punomasnog mleka
- Opciono: 150 g čokoladnih mrvica ili seckanih orašastih plodova
Priprema
- Pomešajte suve sastojke: U velikoj posudi umutite brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, cimet, mešavinu začina i so. Mešanje suvih sastojaka obezbeđuje ravnomernu raspodelu, što je neophodno da bi palačinke narasle.
- Pripremite vlažne sastojke: Za glatko testo bez grudvica, preporučujemo upotrebu blendera. Stavite pire od bundeve, smeđi šećer, jaje, ulje i mleko u blender.
- Blendirajte velikom brzinom oko 45 sekundi dok ne postane potpuno glatko. Ako nemate blender, možete snažno umutiti sve sastojke u posebnoj posudi.
- Sjedinite testo: Sipajte vlažne sastojke u suve sastojke i lagano mešajte žicom ili špatulom samo dok se ne sjedine. Ključ je da ne preterate sa mešanjem - nekoliko grudvica je u redu. Preterano mešanje razvija gluten u brašnu, što rezultira žilavim, a ne pahuljastim palačinkama. Ako dodajete čokoladne mrvice ili orahe, sada ih lagano umešajte.
- Ostavite testo da odstoji: Ostavite testo da odstoji 5-10 minuta. Ovo vreme omogućava prašku za pecivo i sodi bikarboni da deluju, stvarajući mehuriće vazduha koji će palačinkama dati prozračnost. Primetićete da će se testo zgusnuti.
- Pecite palačinke: Zagrejte tiganj ili ploču za pečenje na srednjoj vatri (oko 190°C).
- Lagano ga podmažite puterom ili uljem. Sipajte oko 60 ml smese po palačinki.
- Pecite 2-3 minuta sa jedne strane. Znaćete da je palačinka spremna za okretanje kada ivice počnu da se suše i na površini se pojavljuju mehurići koji pucaju i ostavljaju rupe. Okrenite i pecite još 1-2 minuta sa druge strane dok ne porumeni.
Saveti za savršene palačinke svaki put
- Prava temperatura za vaš tiganj: Da biste proverili da li je vaš tiganj dovoljno vruć, poprskajte ga sa nekoliko kapi vode. Ako kapljice „plešu“ po površini pre nego što ispare, temperatura je idealna. Ako odmah ispare, tiganj je previše vruć.
- Kako ih održavati toplim: Dok kuvate ostatak smese, poređajte gotove palačinke na rešetku postavljenu na pleh i držite ih u rerni zagrejanoj na 90°C. Na ovaj način, svi mogu istovremeno uživati u toploj oslastici.
- Zamrzavanje: Ove palačinke se dobro zamrzavaju. Ohladite ih potpuno, složite ih jednu na drugu sa komadom papira za pečenje između svake, stavite u kesu za zamrzavanje i čuvajte do tri meseca. Podgrejte u mikrotalasnoj pećnici, toster rerni ili rerni.
Ideje za serviranje
Palačinke od bundeve su ukusne same po sebi, ali prava poslastica su prelivi. Klasična kombinacija je komad putera i malo javorovog sirupa. Za bogatiji ukus, isprobajte neke od ovih ideja:
- Kandirani orasi ili pekani za hrskavu teksturu.
- Grčki jogurt ili šlag za kremastu svežinu.
- Karamel sos koji se savršeno slaže sa ukusom bundeve.
- Malo šećera u prahu i cimeta za jednostavnu, ali efektnu prezentaciju.
Za potpuni jesenji osećaj, poslužite ih uz šolju kafe sa mlekom i začinima ili topli čaj od jabuke i cimeta. Bez obzira da li ih pravite za lenji vikend doručak ili kao posebnu poslasticu, ove palačinke od bundeve će sigurno postati vaš omiljeni jesenji recept.
Izvor: zena.net.hr/zdravlje.kurir.rs
Tri ukusna jesenja recepta sa bundevom: Obiluju vitaminima B i C, jačaju imunitet i poboljšavaju varenje