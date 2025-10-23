Slušaj vest

- Do prekomernog razmnožavanja kandide (Candide albicans), kvasne gljivice koja prirodno živi u našem organizmu, najčešće dolazi u sistemu za varenje, gde može izazvati gljivičnu infekciju. Ova gljivica koristi sve okolnosti koje pogoduju njenom razvoju – upotrebu kontraceptivnih pilula, antibiotika, prisustvo šećerne bolesti, hroničnog zatvora ili dijareje, kao i fizički i emocionalni stres - objašnjava Mirjana Ljutić Jezdimirović, nutricionista.

Razmnožavanje manjih razmera može se suzbiti uz pomoć tzv. antikandida ishrane.

- Prvi i osnovni korak u lečenju jeste izbacivanje iz ishrane svih namirnica koje sadrže gljivice i podstiču njihov rast.

Šta izbegavati

Tokom najmanje mesec dana potrebno je izbegavati sve izvore šećera, naročito one koji se brzo oslobađaju (beli i žuti šećer, bombone, slatkiše, gazirane napitke), uključujući i voće.

- Trebalo bi izbegavati i masnu, začinjenu i teško svarljivu hranu, kao i namirnice koje sadrže kvasac i pečurke, sos od soje, tofu, suvo voće, alkohol, sirće, gazirane napitke i konzervisane sokove.

Šta konzumirati

Preporučuje se unos povrća kao što su beli i crni luk, kupus, brokoli i rotkva, zatim integralne žitarice, uljarice, koštunjavi plodovi, dvopek i pirinač (posebno integralni ili basmati).

- Da bi se istakao specifičan ukus i miris basmati pirinča, pripremite ga jednostavno – skuvajte prema uputstvu proizvođača, dodajte povrće po želji, začinite sa dve kašike maslinovog ulja, morskom solju i biberom.

Preporučuje se unos povrća kao što su beli i crni luk, kupus, brokoli i rotkva Foto: Shutterstock/Ilustracija

Prirodni dodaci ishrani

Uzimajte desetak dana po deset kapi ekstrakta semena grejpfruta, dva puta dnevno. Povećajte unos namirnica bogatih vitaminom C, naročito onih sezonskih: zeleno lisnato povrće, repasti zeleniš, peršun, vinovo lišće, zelene paprike, brokoli, paradajz…

- Zapamtite – veća količina vitamina Cnalazi se u svežim, termički neobrađenim namirnicama. Uz svaki obrok pojedite neku svežu sezonsku salatu. Poželjno je povrće kratko pariti, a ne kuvati, i izbegavati podgrevanje hrane - savetuje Mirjana Ljutić Jezdimirović.

Supa protiv kandidijaze

Za pripremu domaće supe protiv kandidijaze, u posudu sipajte četiri šolje vode, dodajte dve sitno iseckane glavice crnog luka i četiri čena belog luka. Kuvajte dok ne provri, a zatim na tihoj vatri još desetak minuta. Dodajte malo žalfije, majčine dušice i mlevenog karanfilića, pa posolite morskom solju.

Domaća supa protiv kandidijaze, ukusna i prepuna mirisa Foto: Shutterstock

Saveti za kraj