Kako na prirodan način pobediti kandidu: Nutricionista otkriva odličan recept za supu protiv kandidijaze
- Do prekomernog razmnožavanja kandide (Candide albicans), kvasne gljivice koja prirodno živi u našem organizmu, najčešće dolazi u sistemu za varenje, gde može izazvati gljivičnu infekciju. Ova gljivica koristi sve okolnosti koje pogoduju njenom razvoju – upotrebu kontraceptivnih pilula, antibiotika, prisustvo šećerne bolesti, hroničnog zatvora ili dijareje, kao i fizički i emocionalni stres - objašnjava Mirjana Ljutić Jezdimirović, nutricionista.
Razmnožavanje manjih razmera može se suzbiti uz pomoć tzv. antikandida ishrane.
- Prvi i osnovni korak u lečenju jeste izbacivanje iz ishrane svih namirnica koje sadrže gljivice i podstiču njihov rast.
Šta izbegavati
Tokom najmanje mesec dana potrebno je izbegavati sve izvore šećera, naročito one koji se brzo oslobađaju (beli i žuti šećer, bombone, slatkiše, gazirane napitke), uključujući i voće.
- Trebalo bi izbegavati i masnu, začinjenu i teško svarljivu hranu, kao i namirnice koje sadrže kvasac i pečurke, sos od soje, tofu, suvo voće, alkohol, sirće, gazirane napitke i konzervisane sokove.
Šta konzumirati
Preporučuje se unos povrća kao što su beli i crni luk, kupus, brokoli i rotkva, zatim integralne žitarice, uljarice, koštunjavi plodovi, dvopek i pirinač (posebno integralni ili basmati).
- Da bi se istakao specifičan ukus i miris basmati pirinča, pripremite ga jednostavno – skuvajte prema uputstvu proizvođača, dodajte povrće po želji, začinite sa dve kašike maslinovog ulja, morskom solju i biberom.
Prirodni dodaci ishrani
Uzimajte desetak dana po deset kapi ekstrakta semena grejpfruta, dva puta dnevno. Povećajte unos namirnica bogatih vitaminom C, naročito onih sezonskih: zeleno lisnato povrće, repasti zeleniš, peršun, vinovo lišće, zelene paprike, brokoli, paradajz…
- Zapamtite – veća količina vitamina Cnalazi se u svežim, termički neobrađenim namirnicama. Uz svaki obrok pojedite neku svežu sezonsku salatu. Poželjno je povrće kratko pariti, a ne kuvati, i izbegavati podgrevanje hrane - savetuje Mirjana Ljutić Jezdimirović.
Supa protiv kandidijaze
Za pripremu domaće supe protiv kandidijaze, u posudu sipajte četiri šolje vode, dodajte dve sitno iseckane glavice crnog luka i četiri čena belog luka. Kuvajte dok ne provri, a zatim na tihoj vatri još desetak minuta. Dodajte malo žalfije, majčine dušice i mlevenog karanfilića, pa posolite morskom solju.
Saveti za kraj
Doslednost u ishrani i izbegavanje šećera i kvasca ključni su koraci u suzbijanju kandide. U kombinaciji sa zdravim navikama, dovoljnim unosom vode i vitaminima, organizam se postepeno vraća u ravnotežu.