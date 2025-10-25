Slušaj vest

Istraživači su analizirali više od 118.000 učesnika i otkrili da osobe koje preskaču doručak imaju veću verovatnoću da razviju metabolički sindrom — stanje koje povećava rizik od srčanih bolesti, dijabetesa i drugih hroničnih oboljenja.

Šta je metabolički sindrom?

Prema Nacionalnom institutu za srce, pluća i krv (NHLBI), metabolički sindrom se dijagnostikuje kada osoba ima najmanje tri od sledećih pet stanja:

* abdominalnu gojaznost (masnoće oko stomaka),

* visok šećer u krvi,

* visoke trigliceride,

* nizak nivo „dobrog“ HDL holesterola.

Ovaj sindrom značajno povećava rizik od srčanih oboljenja, dijabetesa tipa 2 i oštećenja organa.

Nova analiza: preskakanje doručka povećava rizik

Sistemski pregled i meta-analiza devet studija, obuhvatajući ukupno 118.385 učesnika, pokazala je da osobe koje preskaču doručak imaju veću verovatnoću razvoja metaboličkog sindroma.

Studiju su sproveli istraživači iz Kine, analizirajući podatke iz baza PubMed i Web of Science. Uključene su samo studije koje su pratile opštu populaciju, dok su izostavljene one koje su se fokusirale na specifične grupe, poput osoba sa dijabetesom.

Veza između preskakanja doručka i komponenti sindroma

Neke studije (iz SAD i Japana) nisu pronašle jasnu vezu između preskakanja doručka i gojaznosti u predelu stomaka, dok je istraživanje iz Irana potvrdilo postojanje te povezanosti. Kada su svi rezultati objedinjeni, preskakanje doručka bilo je značajno povezano sa većom verovatnoćom abdominalne gojaznosti.

Pet studija posebno je analiziralo odnos između preskakanja doručka i rizika od hipertenzije – i pokazalo da oni koji ne doručkuju imaju veću sklonost ka visokom krvnom pritisku. Slični rezultati dobijeni su i za rizik od povišenog šećera u krvi i poremećaja masnoća (hiperlipidemije).

Kako preskakanje doručka utiče na organizam?

Autori objašnjavaju da izostanak doručka može da naruši prirodni ritam tela i njegovu sposobnost da pravilno obradi hranljive materije. To utiče i na nivoe „dobrog“ i „lošeg“ holesterola, kao i na trigliceride.

Zaključak istraživača: doručak, kao „najvažniji obrok u danu“, ima značajne koristi za metaboličko zdravlje. Foto: Shutterstock

Dr Mir Ali, barijatrijski hirurg i medicinski direktor MemorialCare centra za gubitak težine u Kaliforniji, koji nije učestvovao u studiji, izjavio je za Medical News Today:

- Ova studija se poklapa sa prethodnim istraživanjima koja pokazuju da doručak ima važne koristi. Doručkovanje podstiče metabolizam i daje energiju potrebnu za normalno funkcionisanje tokom dana. Takođe, može pomoći da se unese manje hrane kasnije tokom dana.“

Slično mišljenje deli i dr Selena G.M. Raines, osteopatski porodični lekar:

- Redovni obrasci ishrane pomažu u održavanju zdravog metaboličkog ritma. Preskakanje obroka narušava tu ravnotežu i može izazvati dodatni stres za organizam. Ohrabrivanje pacijenata da započnu dan uravnoteženim doručkom može poboljšati energiju, hormonsku regulaciju i opšte blagostanje.

Ograničenja studije Autori napominju da su analizirane studije bile posmatračke prirode, što znači da ne dokazuju direktnu uzročno-posledičnu vezu. Takođe, metodologija i definicija „preskakanja doručka“ razlikovali su se od studije do studije, što može uticati na doslednost rezultata.

Doručak i povremeni post nisu isto

Važno je razlikovati preskakanje doručka od intermitentnog posta (povremenog posta).

Preskakanje doručka često je znak neorganizovanog načina ishrane i povezuje se sa nezdravim životnim navikama.

S druge strane, intermitentni post predstavlja svesnu i kontrolisanu praksu, koju obično prate osobe sa zdravim životnim stilom.

Zaključak: doručak kao zaštitni faktor

Redovan, zdrav doručak može igrati važnu ulogu u prevenciji metaboličkog sindroma i hroničnih oboljenja.

- Preskakanje doručka je jedan od faktora rizika, ali najvažnije je voditi računa o zdravoj ishrani, fizičkoj aktivnosti i smanjenju stresa - zaključuje dr Ali i naglasila: