Semenke bundeve možete sami izvaditi i ispeći ili ih kupiti u prodavnici s ljuskom ili oljuštene, poznate kao golice. U nutritivnom smislu razlika je mala, ali su golice praktičnije za upotrebu i lakše svarljive.

Zbog svoje bogate hranljive vrednosti, semenke bundeve imaju dugu istoriju upotrebe još pre više od 7.500 godina, u oblasti Oahake u Meksiku. U mnogim kulturama koristile su se kao prirodno sredstvo za:

  • oporavak posle infekcija mokraćnih puteva i bešike
  • za regulisanje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi
  • ublažavanje tegobaa kod kamena u bubregu
  • uklanjanje parazita, poput crevnih glista
Ulje od semenki bundeve

Dobija se hladnim ceđenjem i bogato je polinezasićenim masnim kiselinama i antioksidansima. Najčešće se koristi kao dodatak jelima - za salate, supe ili prelivanje već gotove hrane, jer visoka temperatura može da uništi njegove hranljive materije.

Slede zdravstvene koristi semenki bundeve.  

Protivupalno delovanje

Bogate antioksidansima koji štite ćelije i smanjuju upale, čime doprinose prevenciji hroničnih bolesti (dijabetes tip 2, srčane bolesti).

semenke bundeve sshutterstock_169462157.jpg
Semenke bundeve sa ljuskom su bogate vlaknima, dok oljuštene nude lakšu probavljivost i koncentrisanije hranljive materije Foto: Shutterstock

Antikancerogeni potencijal

U laboratorijskim studijama semenke usporavaju rast ćelija raka dojke i prostate, verovatno zbog visokog nivoa antioksidanasa. Potrebno je više istraživanja na ljudima.

Zdravlje prostate

Mogu da ublaže simptome benigne hiperplazije prostate (BHP) i poboljšaju kvalitet života bez negativnog uticaja na seksualnu funkciju.

Prekomerno aktivna bešika

Ulje semenki može da smanji učestalost mokrenja i noćna buđenja.

Zdravlje srca

Zbog magnezijuma i antioksidanasa utiču na snižavanje pritiska, bolju cirkulaciju i manji rizik od moždanog i srčanog udara.

Bolji san

Prirodni su izvor triptofana, cinka i magnezijuma – kombinacija koja može poboljšati kvalitet sna.

Plodnost

Studije na životinjama pokazuju da antioksidansi iz semenki mogu pomoći očuvanju kvaliteta sperme tokom hemoterapije (potrebna su istraživanja na ljudima).

semenke-shutterstock-1810058266.jpg
Antioksidansi iz semenki bundeve pomažu u očuvanju kvaliteta spermattozoida Foto: Shutterstock

Nutritivna vrednost

Semenke bundeve sadrže kvalitetne proteine, vlakna, vitamine i minerale. Bogate su polinezasićenim mastima (omega-6 i omega-3).

30 g pečenih semenki sadrži približno:

  • 126 kalorija
  • 5,5 g masti
  • 5,3 g proteina
  • 15,3 g ugljenih hidrata
  • 5,2 g vlakana (sa ljuskom)

Oljuštene imaju manje vlakana.

Kako ih jesti?

Preporučena porcija: 30 g dnevno (manje od ¼ šolje). Zbog visokog sadržaja kalorija, lako se može pojesti previše.

Možete ih jesti sirove ili pečene. Pečenje poboljšava varenje i pojačava ukus. Dodajte ih u smuti, jogurt, salatu, supu, granolu ili koristite u pestu i hlebu.

Najzdravije je da semenke sami ispečete, idealno nakon potapanja (8-12 sati) ili klijanja, jer se tako smanjuje fitinska kiselina koja otežava apsorpciju minerala.

Moguće neželjene reakcije

Moguće neželjene reakcije mogu uključivati blage do ozbiljnije simptome poput:

  • Alergija (retko) – simptomi alergije koji variraju od blagih do ozbiljnih.
  • Interakcije sa lekovima – obratiti pažnju ako koristite lekove za razređivanje krvi, pritisak ili diuretike.

Izvor: Webmd.com/Zdravlje.Kurir.rs

Regulišu krvni pritisak, čuvaju kosti - Šest razloga zašto su semenke bundeve toliko dragocene

