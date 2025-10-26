semenke bundeve u drvenim činijama na stolu sa bundevama

Semenke bundeve možete sami izvaditi i ispeći ili ih kupiti u prodavnici s ljuskom ili oljuštene, poznate kao golice. U nutritivnom smislu razlika je mala, ali su golice praktičnije za upotrebu i lakše svarljive.

Zbog svoje bogate hranljive vrednosti, semenke bundeve imaju dugu istoriju upotrebe još pre više od 7.500 godina, u oblasti Oahake u Meksiku. U mnogim kulturama koristile su se kao prirodno sredstvo za:

oporavak posle infekcija mokraćnih puteva i bešike

za regulisanje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi

ublažavanje tegobaa kod kamena u bubregu

uklanjanje parazita, poput crevnih glista

Ulje od semenki bundeve Dobija se hladnim ceđenjem i bogato je polinezasićenim masnim kiselinama i antioksidansima. Najčešće se koristi kao dodatak jelima - za salate, supe ili prelivanje već gotove hrane, jer visoka temperatura može da uništi njegove hranljive materije.

Slede zdravstvene koristi semenki bundeve.

Protivupalno delovanje

Bogate antioksidansima koji štite ćelije i smanjuju upale, čime doprinose prevenciji hroničnih bolesti (dijabetes tip 2, srčane bolesti).

Semenke bundeve sa ljuskom su bogate vlaknima, dok oljuštene nude lakšu probavljivost i koncentrisanije hranljive materije Foto: Shutterstock

Antikancerogeni potencijal

U laboratorijskim studijama semenke usporavaju rast ćelija raka dojke i prostate, verovatno zbog visokog nivoa antioksidanasa. Potrebno je više istraživanja na ljudima.

Zdravlje prostate

Mogu da ublaže simptome benigne hiperplazije prostate (BHP) i poboljšaju kvalitet života bez negativnog uticaja na seksualnu funkciju.

Prekomerno aktivna bešika

Ulje semenki može da smanji učestalost mokrenja i noćna buđenja.

Zdravlje srca

Zbog magnezijuma i antioksidanasa utiču na snižavanje pritiska, bolju cirkulaciju i manji rizik od moždanog i srčanog udara.

Bolji san

Prirodni su izvor triptofana, cinka i magnezijuma – kombinacija koja može poboljšati kvalitet sna.

Plodnost

Studije na životinjama pokazuju da antioksidansi iz semenki mogu pomoći očuvanju kvaliteta sperme tokom hemoterapije (potrebna su istraživanja na ljudima).

Antioksidansi iz semenki bundeve pomažu u očuvanju kvaliteta spermattozoida Foto: Shutterstock

Nutritivna vrednost

Semenke bundeve sadrže kvalitetne proteine, vlakna, vitamine i minerale. Bogate su polinezasićenim mastima (omega-6 i omega-3).

30 g pečenih semenki sadrži približno:

126 kalorija

5,5 g masti

5,3 g proteina

15,3 g ugljenih hidrata

5,2 g vlakana (sa ljuskom)

Oljuštene imaju manje vlakana.

Kako ih jesti?

Preporučena porcija: 30 g dnevno (manje od ¼ šolje). Zbog visokog sadržaja kalorija, lako se može pojesti previše.

Možete ih jesti sirove ili pečene. Pečenje poboljšava varenje i pojačava ukus. Dodajte ih u smuti, jogurt, salatu, supu, granolu ili koristite u pestu i hlebu.

Najzdravije je da semenke sami ispečete, idealno nakon potapanja (8-12 sati) ili klijanja, jer se tako smanjuje fitinska kiselina koja otežava apsorpciju minerala.

Moguće neželjene reakcije

Moguće neželjene reakcije mogu uključivati blage do ozbiljnije simptome poput:

Alergija (retko) – simptomi alergije koji variraju od blagih do ozbiljnih.

– simptomi alergije koji variraju od blagih do ozbiljnih. Interakcije sa lekovima – obratiti pažnju ako koristite lekove za razređivanje krvi, pritisak ili diuretike.