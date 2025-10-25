Antibiotik čorba koja greje i štiti od virusa: Starinski recept gotov za tren
Iako je u Srbiji trenutno miholjsko leto, virusi i prehlade ne čekaju zimu. Grip je već potvrđen, a mnogi ovih dana biraju topla jela koja prijaju i telu i duši. Naš predlog je jednostavna, domaća klin ili "antibiotik čorba" Ane Mladenović prema receptu njene bake, koja se priprema za svega nekoliko minuta. U njoj glavnu ulogu ima beli luk, od davnina poznat po svojim antibakterijskim i antivirusnim svojstvima.
Recept za antibiotik čorbu
Potrebno vam je
- 5-6 čenova belog luka
- kašika brašna
- oko 0,5 l bujona (najbolje domaće supe)
- jaje
- 2-3 kašike griza
* jača imunitet
* povoljno deluje na krvni pritisak
* pozitivno utiče na zdravlje srca i krvnih sudova
* pomaže organizmu da se izbori s infekcijama
Priprema
Na malo ulja propržite sitno seckani beli luk dok ne zamiriše, pa dodajte kašiku brašna i kratko propržite. Kada brašno dobije blagu zlatnu boju, dodajte bujon i mešajte dok se ne sjedini. Zatim dodajte jedno umućeno jaje i 2-3 kašike griza. Kuvajte još nekoliko minuta dok se čorba ne zgusne i postane kremasta.
Za posnu varijantu, jednostavno izostavite jaje, ukus i dalje ostaje bogat zahvaljujući belom luku i blagoj teksturi koju daje griz.