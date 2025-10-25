Iako je u Srbiji trenutno miholjsko leto, virusi i prehlade ne čekaju zimu. Grip je već potvrđen, a mnogi ovih dana biraju topla jela koja prijaju i telu i duši. Naš predlog je jednostavna, domaća klin ili "antibiotik čorba" Ane Mladenović prema receptu njene bake, koja se priprema za svega nekoliko minuta. U njoj glavnu ulogu ima beli luk, od davnina poznat po svojim antibakterijskim i antivirusnim svojstvima.