Iako je u Srbiji trenutno miholjsko leto, virusi i prehlade ne čekaju zimu. Grip je već potvrđen, a mnogi ovih dana biraju topla jela koja prijaju i telu i duši. Naš predlog je jednostavna, domaća klin ili "antibiotik čorba" Ane Mladenović prema receptu njene bake, koja se priprema za svega nekoliko minuta. U njoj glavnu ulogu ima beli luk, od davnina poznat po svojim antibakterijskim i antivirusnim svojstvima

Recept za antibiotik čorbu

Potrebno vam je

  • 5-6 čenova belog luka
  • kašika brašna
  • oko 0,5 l bujona (najbolje domaće supe)
  • jaje
  • 2-3 kašike griza
Dokazani benefiti belog luka

* jača imunitet
* povoljno deluje na krvni pritisak
* pozitivno utiče na zdravlje srca i krvnih sudova
* pomaže organizmu da se izbori s infekcijama

Priprema

Na malo ulja propržite sitno seckani beli luk dok ne zamiriše, pa dodajte kašiku brašna i kratko propržite. Kada brašno dobije blagu zlatnu boju, dodajte bujon i mešajte dok se ne sjedini. Zatim dodajte jedno umućeno jaje i 2-3 kašike griza. Kuvajte još nekoliko minuta dok se čorba ne zgusne i postane kremasta.

Za posnu varijantu, jednostavno izostavite jaje, ukus i dalje ostaje bogat zahvaljujući belom luku i blagoj teksturi koju daje griz.

