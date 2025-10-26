Krem čorba od pečenih paprika: Nutricionista otkriva recept za imuno buster
Ovaj topli, kremasti potaž ili krem čorba od pečenih paprika nije samo hrana za dušu, već i pravi saveznik imuniteta. Crvene paprike pune su vitamina C, antioksidanasa i vlakana, a uz đumbir i beli luk pomažu telu da se izbori sa virusima i umorom, otkriva na svom Instagram nalogu nutricionista Tijana Mladenović.
Servirajte ga uz hrskavi hleb prepečen sa topljenim sirom.
Imuno potaž od pečenih paprika
Potrebno vam je
- tegla pečenih crvenih paprika (oceđenih)
kocka za pileću supu
crni ili crveni luk
2 čena belog luka
3 sušena paradajza
mali komad svežeg đumbira (oko 2 cm)
nekoliko zrna bibera
svež bosiljak
50 g feta sira
1 kk maslinovog ulja
hleb
mocarela
Priprema
U šerpi izdinstati seckani crni i beli luk i đumbir na malo maslinovog ulja sa prstohvatom soli i nekoliko zrna bibera, oko pet minuta, dok ne omekša. Ubaciti sušeni paradajz i pečene paprike, pa dinstati još oko dva minuta. Sipati dovoljno pileće supe da prekrije povrće otprilike 1 cm iznad. Kuvati lagano oko 10 minuta. Dodati feta sir i svež bosiljak. Sve usitniti štapnim mikserom dok se ne dobije glatka, kremasta tekstura.
Za serviranje, narendati mocarelu u nelepljivom tiganju, pritisnuti krišku hleba, i zapeći nekoliko minuta sa obe strane, dok ne postanu zlatne i hrskave. Potaž poslužiti topao, uz feta sir, bosiljak i parče hrskavog hleba.