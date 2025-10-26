Kombinacija antioksidanasa i fitonutrijenata koja jača odbrambene mehanizme

Ovaj topli, kremasti potaž ili krem čorba od pečenih paprika nije samo hrana za dušu, već i pravi saveznik imuniteta. Crvene paprike pune su vitamina C, antioksidanasa i vlakana, a uz đumbir i beli luk pomažu telu da se izbori sa virusima i umorom, otkriva na svom Instagram nalogu nutricionista Tijana Mladenović.

Servirajte ga uz hrskavi hleb prepečen sa topljenim sirom.

Imuno potaž od pečenih paprika

Potrebno vam je

tegla pečenih crvenih paprika (oceđenih)

kocka za pileću supu

crni ili crveni luk

2 čena belog luka

3 sušena paradajza

mali komad svežeg đumbira (oko 2 cm)

nekoliko zrna bibera

svež bosiljak

50 g feta sira

1 kk maslinovog ulja

hleb

mocarela

Paprike možete da ispečete i sami Foto: Shutterstock

Priprema

U šerpi izdinstati seckani crni i beli luk i đumbir na malo maslinovog ulja sa prstohvatom soli i nekoliko zrna bibera, oko pet minuta, dok ne omekša. Ubaciti sušeni paradajz i pečene paprike, pa dinstati još oko dva minuta. Sipati dovoljno pileće supe da prekrije povrće otprilike 1 cm iznad. Kuvati lagano oko 10 minuta. Dodati feta sir i svež bosiljak. Sve usitniti štapnim mikserom dok se ne dobije glatka, kremasta tekstura.