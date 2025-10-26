Slušaj vest

Ovaj topli, kremasti potaž ili krem čorba od pečenih paprika nije samo hrana za dušu, već i pravi saveznik imunitetaCrvene paprike pune su vitamina C, antioksidanasa i vlakana, a uz đumbir i beli luk pomažu telu da se izbori sa virusima i umorom, otkriva na svom Instagram nalogu nutricionista Tijana Mladenović.

Servirajte ga uz hrskavi hleb prepečen sa topljenim sirom.

Imuno potaž od pečenih paprika 

Potrebno vam je

  • tegla pečenih crvenih paprika (oceđenih)
    kocka za pileću supu
    crni ili crveni luk
    2 čena belog luka
    3 sušena paradajza
    mali komad svežeg đumbira (oko 2 cm)
    nekoliko zrna bibera
    svež bosiljak
    50 g feta sira
    1 kk maslinovog ulja
    hleb
    mocarela
pečene crvene paprike
Paprike možete da ispečete i sami Foto: Shutterstock

Priprema

U šerpi izdinstati seckani crni i beli luk i đumbir na malo maslinovog ulja sa prstohvatom soli i nekoliko zrna bibera, oko pet minuta, dok ne omekša. Ubaciti sušeni paradajz i pečene paprike, pa dinstati još oko dva minuta. Sipati dovoljno pileće supe da prekrije povrće otprilike 1 cm iznad. Kuvati lagano oko 10 minuta. Dodati feta sir i svež bosiljak. Sve usitniti štapnim mikserom dok se ne dobije glatka, kremasta tekstura.

Za serviranje, narendati mocarelu u nelepljivom tiganju, pritisnuti krišku hleba, i zapeći nekoliko minuta sa obe strane, dok ne postanu zlatne i hrskave. Potaž poslužiti topao, uz feta sir, bosiljak i parče hrskavog hleba.

Imuno čorbica sa pilećim ćufticama: Recept nutricioniste za odbranu od virusa

Ne propustiteIshranaAntibiotik čorba koja greje i štiti od virusa: Starinski recept gotov za tren
tanjir tople krem čorbe od povrća, šargarepa, peršun
IshranaĆureći paprikaš prema receptu nutricioniste: Jesenji ručak za celu porodicu
paprikaš sa ćuretinom serviran u činiji na drvenom stolu
IshranaMediteranska musaka s patlidžanom: Lagani ručak ili večera od samo pet sastojaka
musaka.jpg
IshranaBrza pita sa sirom i spanaćem: Recept nutricioniste za savršen početak dana
tri parčeta pete od sira i spanaća u tanjiriću ispod koga je zelena kuhinjska krpa