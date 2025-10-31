Slušaj vest

Naučnici su ustanovili da mikrobiom creva - kolonija od preko bilion mikroorganizama koji žive u debelom crevu — igra ključnu ulogu u našem zdravlju, utičući na jači imunitet, bolju funkciju mozga, lakšu probavu i smanjenje rizika od hroničnih bolesti.

- Probiotici su žive, '"dobre" bakterije koje podržavaju zdrave mikroorganizme koji već postoje u vašim crevima. Na taj način jačaju crevni mikrobiom i pomažu u održavanju njegove ravnoteže - objašnjava Samina Kalu, nutricionista.  

Istraživanja su pokazala i da probiotici sami po sebi mogu doprineti boljoj apsorpciji hranljivih materija, regulaciji raspoloženja i smanjenju upala. Ali nije neophodno uzimati ih u obliku su'plemebnata, mnoge namirnice prirodno sadrže visoke količine probiotika. Iako ne postoji zvanična preporuka o dnevnom unosu, dovoljno je da svakog dana konzumirate bar jednu probiotičku namirnicu kako biste podržali zdravlje creva.

Većina takvih namirnica su fermentisane - što znači da su nastale delovanjem bakterija, kvasaca ili plesni, čime se poboljšava ukus, tekstura i nutritivna vrednost. Ipak, važno je napomenuti da ne sadrže sve fermentisane namirnice žive probiotičke kulture.

- Fermentisana hrana ne mora uvek da znači da sadrži aktivne, klinički ispitane sojeve probiotika koji imaju dokazane zdravstvene koristi - objašnjava Ansari.

Jogurt se obično smatra najpoznatijim izvorom probiotika, ali nije jedini. Donosimo vam sedam namirnica koje mogu sadržati isto ili čak više probiotika od jogurta.

Devojka u košulji jede jogurt iz čaše
Namirnice koje sadrže više probiotika od jogurta

Količina bakterija u probiotičkim namirnicama zavisi od brenda, načina obrade, pakovanja i skladištenja.

- Zagrevanje hrane bogate probioticima može uništiti žive kulture, zato ih je najbolje konzumirati sirove ili minimalno obrađene, bez dodavanja u vruća jela i napitke - napominje Ansari.

Takođe, svaka probiotička namirnica može imati različit uticaj na zdravlje.

- Nisu svi probiotici isti — različiti sojevi bakterija donose različite koristi -  objašnjava Kalu.

Ipak, ovih pet namirnica nesumnjivo su zdrave dopune ishrani, bogate korisnim mikroorganizmima, vlaknima i hranljivim materijama — i ukusne uz to.

Kombuha

Sadržaj probiotika: od 1 do 10 miliona CFU (en. Colony Forming Units - jedinice koje obrazuju kolonije) po mililitru

Iako je kombuha popularna i često sadrži dodatni šećer, umereno konzumirana može biti odličan izvor probiotika.

- Broj mikroorganizama u kombuhi zavisi od načina fermentacije i skladištenja. Niskokalorične, manje zaslađene varijante sadrže i antioksidanse iz čaja, a kombuha se može piti samostalno ili koristiti kao osvežavajući napitak sa voćem i biljem - kaže Ansari.

Kremasti sir – „Cottage cheese“ sa živim kulturama

Sadržaj probiotika: do 100 miliona CFU po gramu

Ne sadrže sve vrste kotidž sira probiotike, ali varijante s oznakom live & active cultures mogu biti odličan izvor korisnih bakterija. Uz to, bogate su proteinima (oko 12 g po pola šolje), kalcijumom, fosforom i vitaminima B grupe.

sian sir serviran u malu drvenu činijicu i ukrašen listićima svežeg bosiljka
Ovaj zrnasti sir bogat je proteinima, kalcijumom, fosforom i vitaminima B grupe Foto: Shutterstock

Kefir

Sadržaj probiotika: od 10 do 100 miliona CFU po mililitru

Kefir je fermentisano mlečno piće gušće od mleka, ali ređe od jogurta. Osim što sadrži veliki broj probiotičkih sojeva, istraživanja su pokazala da može pomoći u snižavanju holesterola i smanjenju upalnih procesa. Zahvaljujući fermentaciji, kefir ima manje laktoze, pa ga mnogi lakše vare.

- Savršen je u smutijima, ovseni kaši preko noći ili uz mafine - kaže Ansari.

Kiseli kupus (Sauerkraut)

Sadržaj probiotika: oko 1 milion CFU na dve kašike

Kiseli kupus nije samo dodatak sendviču - bogat je vitaminima C, K, B kompleksa, kao i vlaknima, gvožđem i kalijumom. Fermentacijom mu se poboljšava nutritivni sastav i utiče pozitivno na mikrobiom creva. Važno je birati nepasterizovane varijante, jer pasterizacijom mnoge korisne bakterije nestaju.

shutterstock_2555032415.jpg
Fermentacijom kupusa poboljšava se njegov nutritivni sastav i utiče pozitivno na mikrobiom creva Foto: Shutterstock

Kimči (Kimchi)

Sadržaj probiotika: od 10 miliona do 10 milijardi CFU po gramu

Fermentisano korejsko povrće, poznato kao kimči, bogat je izvor probiotika i antioksidanasa, uz vitamine C i A.

- Mala količina kimčija donosi veliku dozu korisnih bakterija i izraženog ukusa - kaže Dženifer Vagner, dijetetičarka .

Kimči podržava zdravlje creva, imunitet i vid, a može se kombinovati sa mnogim jelima — od rižota i salata, do jela s mesom.

Zaključak

Jogurt jeste klasičan izvor probiotika, ali nikako nije jedini. Kimči, kefir, kombuha, kiseli kupus i druge fermentisane namirnice nude ne samo više korisnih bakterija, već i niz drugih hranljivih materija koje podržavaju imunitet, probavu i energiju. Uključivanjem bar jedne od ovih namirnica dnevno možete značajno doprineti zdravlju creva i celokupnom blagostanju.

Izvor: realsimple.com/zdravlje.kurir.rs

