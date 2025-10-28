Slušaj vest

Mandarine su veoma popularno citrusno voće iz porodice rutovki. Imaju slatkast do blago kiselkast ukus, manje su od pomorandži, sadrže više vode, a manje šećera i kiselina, pa su osvežavajuća i niskokalorična voćna poslastica.

Nutritivne vrednosti

Jedna mandarina (oko 76 grama) sadrži:

Kalorije: 40

Proteini: 0,6 g

Ugljeni hidrati: 10,1 g

Masti: 0,2 g

Ovo citrusno voće je bogato vitaminom C, tiaminom i folnom kiselinom, i obezbeđuje umerenu količinu vitamina A. Mandarine takođe sadrže male količine minerala kao što su kalijum, kalcijum, magnezijum i gvožđe, koji su važni za zdravlje srca, kostiju i mišića.

Iako imaju relativno malo ugljenih hidrata, lako je pojesti više nego što je potrebno, pa se ljudima koji paze na unos ugljenih hidrata savetuje da jedu jednu do dve mandarine po obroku.

Zdravstvene koristi Antioksidativna aktivnost

Kao i drugi agrumi, mandarine su bogate flavonoidima, fenolima i esencijalnim uljima, koji pružaju jaka antioksidativna svojstva. Ove supstance pomažu u zaštiti ćelija od oštećenja, smanjuju upale i podržavaju zdravlje srca i krvnih sudova.

Supstance iz mandarine pomažu zaštiti ćelija od oštećenja, smanjuju upale i podržavaju zdravlje srca Foto: Profimedia

Moguća zaštita od raka

Istraživanja sugerišu da jedinjenja u mandarinama, kao što su flavonoidi, limonoidi i kumarini, mogu smanjiti rizik od određenih vrsta raka, uključujući rak želuca, dojke, jetre i debelog creva.

Smanjenje upale

Mandarine su bogate vitaminom C, moćnim antioksidansom. Neutralizacijom slobodnih radikala (nestabilnih molekula koji oštećuju ćelije), mandarine mogu pomoći u smanjenju upale povezane sa artritisom, kardiovaskularnim bolestima, dijabetesom i neurodegenerativnim poremećajima.

Podržavanje zdravog starenja

Oksidativni stres je jedan od glavnih faktora starenja, tako da hrana bogata antioksidansima, poput ovog citrusnog voća, može usporiti oštećenje ćelija povezano sa starenjem.

Kontrola šećera u krvi

Mandarine imaju nizak glikemijski indeks (47), što znači da izazivaju blago povećanje šećera u krvi. Zanimljiva je činjenica da antioksidansi u mandarinama pomažu u smanjenju oksidativnog stresa, koji je često povišen kod ljudi sa dijabetesom tipa 2.

Zdravlje očiju

Vitamini A i C u mandarinama su neophodni za zdravlje očiju. Vitamin A podržava funkciju mrežnjače i rožnjače, dok vitamin C može pomoći u sprečavanju makularne degeneracije i katarakte povezane sa starenjem. Iako je potrebno više istraživanja, činjenica je da su ovi vitamini važni za dugoročni vid.

Vitamini A i C u mandarinama su neophodni za zdravlje očiju Foto: Shutterstock

Bezbednost i alergije od mandarina

Većina ljudi može bezbedno jesti mandarine, mada vredi napomenuti da kod nekih ljudi alergije na citruse mogu izazvati iritaciju kože, varenje ili probleme sa disanjem.

Za razliku od grejpfruta, mandarine nisu povezane sa interakcijama lekova kao što su statini, iako ograničeni podaci ukazuju na to da mogu uticati na određene lekove. Stoga, ako imate zdravstveno stanje i niste sigurni u vezi sa njihovom konzumacijom, konsultujte se sa svojim lekarom.

Kako koristiti mandarine u kuhinji

Mandarine su zaista raznovrsne. Pored toga što možete uživati u njihovom ukusu same po sebi, možete ih uključiti u razna jela. Dodajte ih u salate ili kombinujte sa jogurtom, svežim sirom ili rikotom za obrok bogat vlaknima i proteinima.

Takođe obogaćuju jela od živine, ribe i povrća osvežavajućim ukusom citrusa. Sok od mandarine možete koristiti u dresinzima i marinadama za prirodnu slatkoću.