Najbolji rezultati postižu se kada delujemo na više frontova istovremeno

Povišen nivo mokraćne kiselinene dovodi samo do gihta i kamena u bubregu, već, kako upozorava poznati američki neurohirurg dr Dejvid Perlmuter, može da bude povezan i sa povišenim pritiskom, dijabetesom, gojaznošću i masnom jetrom. Zbog toga predlaže integrisan pristup koji kombinuje više prirodnih sastojaka sa dokazanim delovanjem.

- Najbolji rezultati postižu se kada delujemo na više frontova istovremeno, odnosno kada smanjimo upalu, poboljšamo stvaranje energije u ćelijama i ojačamo antioksidativnu odbranu organizma - kaže dr Perlmuter.

Kvercetin

Kvercetin je biljni flavonoid koji se nalazi u jabukama, crnom grožđu, luku, borovnicama, kelju i crnom čaju. Poznat je po snažnom antioksidativnom i protivupalnom dejstvu, ali novija istraživanja pokazuju i da pomaže u snižavanju nivoa mokraćne kiseline.

Osim što štiti ćelije od oksidativnog stresa, kvercetin doprinosi boljoj osetljivosti na insulin i smanjuje rizik od metaboličkog sindroma.

Luteolin

Luteolin, prisutan u celeru, brokoliju i zelenoj paprici, deluje slično kao kvercetin, ali još intenzivnije smanjuje markere upale (posebno IL-6 i TNF-alfa).

Prema Perlmuteru, luteolin u laboratorijskim uslovima pokazuje efikasnost u snižavanju mokraćne kiseline sličnu pojedinim lekovima koji se koriste kod gihta.

Višnja, vitamin C i zeleni čaj

Istraživanja su pokazala da sok od višnje može da smanji nivo mokraćne kiseline i do 19 odsto, dok istovremeno utiče na smanjenje C-reaktivnog proteina, važnog pokazatelja upale u organizmu.

Vitamin C je još jedan ključni element ovog plana. Osim što štiti ćelije od slobodnih radikala, dokazano snižava nivo mokraćne kiseline u krvi, što je efekat potvrđen u 13 kliničkih studija. U kombinaciji sa kvercetinom i luteolinom, ovaja vitamin pojačava antioksidativno delovanje i doprinosi stvaranju kolagena, važnog za tkiva i krvne sudove.

Zeleni čaj, bogat polifenolima i supstancom EGCG, dodatno pomaže ćelijama da proizvode energiju i eliminišu oštećene komponente, čime se podstiče prirodni proces "čišćenja" organizma.

Vitamin D i cink

Vitamin D, koji većina ljudi unosi u nedovoljnim količinama (odnoisno ne izlaže se dovoljno sunčevim zracima), pomaže u regulisanju upalnih procesa, jača imunitet i utiče na osetljivost na insulin.

Cink, drugi najzastupljeniji mineral u telu posle gvožđa, važan je za funkcionisanje više od 300 enzima, normalan rad nervnog sistema i obnovu tkiva. I on ima snažno antioksidativno dejstvo i jača imuni odgovor.

Sinergija koja donosi rezultat

- Kao što orkestar zvuči bolje od solo instrumenta, tako i kombinacija ovih supstanci daje znatno jači efekat nego svaka pojedinačno - zaključuje dr Perlmuter.