Hrana bogata antioksidansima, zdravim mastima sa niskim sadržajem ugljenih hidrata pomaže u očuvanju moždanih ćelija, poboljšava pamćenje i kognitivne sposobnosti.

- Izbor namirnica ne znači samo brojanje kalorija. Makronutrijenti, masti, proteini i ugljeni hidrati koje biramo oblikuju naš mozak i njegov rad. Studije pokazuju da ishrana bogata ugljenim hidratima povećava rizik od demencijeza čak 89 odsto, dok dijeta bogata zdravim mastima može smanjiti taj rizik za 44 odsto - rekao je poznati američki neurohirurg dr David Perlmater, autor brojnih knjiga o zdravlju mozga.

Dr Perlmater navodi devet namirnica koje posebno pomažu zdravlju mozga i pamćenju: Maslinovo i kokosovo ulje

Ekstra devičansko maslinovo i kokosovo ulje bogata su polifenolima, snažnim antioksidansima koji mogu preokrenuti kognitivni pad izazvan starenjem ili bolestima. Kvalitet je ključan, birajte organske i bez GMO. Izbegavajte industrijska ulja bogata proinflamatornim polinezasićenim mastima, poput kukuruznog i sojinog ulja.

Orašasti plodovi

Orasi i bademi obiluju vitaminom E, omega-3 masnim kiselinama, bakrom i manganom, koji podržavaju rad mozga. Redovna konzumacija može sprečiti ili usporiti kognitivni pad. Izbegavajte kikiriki i birajte neslane, organske plodove. Orašasti plodovi su i odlična alternativa za grickanje između obroka, umesto visokokaloričnih i prerađenih proizvoda.

Orasi i bademi obiluju vitaminom E, omega-3 masnim kiselinama, bakrom i manganom, koji podržavaju rad mozga Foto: Shutterstock

Masna riba ulovljena u divljini

Losos, sardine, haringa i pastrmka bogati su DHA, omega-3 masnim kiselinama koje jačaju moždane ćelije i miijelin. Redovna konzumacija može značajno poboljšati pamćenje i kognitivne funkcije. Birajte ribu ulovljenu u divljini, jer uzgojena riba ima manju nutritivnu vrednost i veći rizik od kontaminacije.

Bobičasto voće

Borovnice, maline i druge bobice pune su antioksidanata, flavonoida i antocijanina koji štite moždane ćelije od oštećenja i oksidativnog stresa. Studije pokazuju da visok unos flavonoida smanjuje stopu kognitivnog opadanja kod starijih osoba i poboljšava memoriju.

Fermentisana hrana

Kiseli kupus, kombuha i slične namirnice obiluju probioticima koji podržavaju zdrav mikrobiom, a samim tim i pamćenje i mentalne sposobnosti. Prebiotička vlakna iz belog luka, crnog luka, špargli i lisnatog povrća služe kao hrana za ove korisne bakterije i podstiču optimalan rad creva.

Lisnato povrće

Spanać, kelj, brokoli i maslačak bogati su vitaminima A, C, K, folatom, kalijumom i gvožđem, kao i antioksidansima koji smanjuju upale i uništavaju slobodne radikale. Mnoga lisnata povrća sadrže i prebiotička vlakna koja pomažu očuvanju zdravog crevnog mikrobioma.

Spanać je bogat gvožđem i vitaminima koji jačaju telo i um Foto: Shutterstock

Avokado

Bogato je mononezasićenim mastima koje poboljšavaju cirkulaciju, snižavaju krvni pritisak i podržavaju zdravlje mozga. Može se jesti sam, u salati ili kao ulje u pripremi jela.

Jaja

Jaja jačaju pamćenje i kognitivne funkcije zahvaljujući holinu, prekursoru acetilholina, neurotransmitera koji prenosi signale između moždanih ćelija.Holesterol u jajima nije neprijatelj, naprotiv, pomaže u zaštiti moždanih ćelija i funkcioniše kao antioksidans.

Kurkuma

Kurkuminoid kurkumin ima moćna antiinflamatorna svojstva i pomaže u očuvanju moždanih funkcija. Tradicionalno se koristi vekovima u kulinarstvu, a može se dodavati raznim jelima.

- Uključivanje ovih devet namirnica u svakodnevnu ishranu daje mozak snagu i podržava njegove funkcije. Male promene u ishrani mogu imati ogroman uticaj na pamćenje, koncentraciju i mentalno zdravlje, a dugoročno mogu smanjiti rizik od ozbiljnih neuroloških bolesti.