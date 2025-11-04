Našem telu su potrebni ugljeni hidrati tokom celog dana – a slatkiši mogu povremeno biti ukusan, prazničan, prijatan izvor istih

Slatkiši nisu zabranjeni samo zato što imate dijabetes.

- Podstičem ljude sa dijabetesom da zapamte da je njihova dijeta zapravo samo zdravija ishrana - kaže Rejni Robinson, registrovana dijetetska sestra.

Ona predlaže da se na slatkiše gleda kao na desert, a ne kao na užinu.

Promena načina razmišljanja pomaže ljudima da jedu manje slatkiša jer su već siti od obroka i ne osećaju potrebu za velikim količinama.

- I ne morate nužno posegnuti za verzijom bez šećera, koja može da sadrži šećerne alkohole koji izazivaju stomačne tegobe, poput ksilitola i eritritola. Našem telu su potrebni ugljeni hidrati tokom celog dana – a slatkiši mogu povremeno biti ukusan, prazničan, prijatan izvor istih - kaže Meg Salvija, registrovani dijetetičar i doktorski student na Univerzitetu Harvard.

Smernice za ishranu osoba sa dijabetesom

Jedite slatkiše umereno: Smernice za ishranu američke vlade za period 2020–2025. preporučuju ograničavanje dodatog šećera, vrste šećera prisutnog u bombonama, na manje od 10 procenata dnevnih kalorija.

Deca mlađa od dve godine trebalo bi potpuno da izbegavaju dodatni šećer. Dakle, ako unosite 2.000 kalorija dnevno, to ne bi trebalo da bude više od 200 kalorija iz dodatog šećera.

Kako šećer u slatkišima utiče na vas? - Šećer počinje da se vari čim dođe na jezik - kaže Robinson. Zato su male količine šećera tako efikasne u brzom povećanju nivoa šećera u krvi kada on padne prenisko, što se naziva hipoglikemija.

Evo šta treba da znate o tome kako da napravite najbolji izbor slatkiša ako imate dijabetes

Kako ugljeni hidrati u slatkišima utiču na šećer u krvi

Kada imate dijabetes, vaše telo obrađuje ugljene hidrate malo drugačije. Kao i svi, vi razlažete ugljene hidrate u šećer u krvi kada uđu u vaše telo.

- Ali ugljeni hidrati ne mogu da uđu u ćelije gde se mogu koristiti za energiju jer vam ili nedostaje dovoljno insulina ili zato što su vaše ćelije otporne na insulin - kaže Dajana Norvud, registrovana dijetetičarka.

Ova insulinska rezistencija je obeležje dijabetesa tipa 2, napominje ona, „tako da nivo šećera u krvi u cirkulaciji ostaje visok, a vaše ćelije, u izvesnom smislu, gladuju.“

Iako je ponešto manje ili minijaturne čokoladice sasvim u redu za većinu ljudi sa dijabetesom, trebalo bi da uzmete u obzir nivo šećera u krvi.

- Ako je nivo šećera u krvi već viši od preporučenog, nije dobra ideja jesti hranu bogatu ugljenim hidratima, uključujući slatkiše - upozorava Norvud i dodaje:

- A ako vam je nivo šećera u krvi normalan, i dalje je dobra ideja da testirate nivo neposredno pre jedenja slatkiša i ponovo dva sata nakon toga kako biste utvrdili da li je veličina porcije bila prihvatljiva. To će vam takođe reći da li vam je potreban dodatni insulin da biste ispravili visoku vrednost šećera u krvi ako ste zavisni od insulina.

Najbolje vrste slatkiša za osobe sa dijabetesom

Mnoge bombone zabavne veličine sadrže oko 15 grama (g) ugljenih hidrata po porciji. Ova količina (jednaka jednoj porciji ugljenih hidrata) je često magični broj koji može podići prenizak nivo šećera u krvi, ali ne i izazvati pad.