Mediteranska ishrana, bogata voćem, povrćem, integralnim žitaricama, ribom, orašastim plodovima i maslinovim uljem, smatra se zdravim načinom ishrane koji može poboljšati probavu i smanjiti rizik od hroničnih bolesti.

Slušaj vest

Usvajanje određene vrste ishrane moglo bi pomoći u ublažavanju simptoma sindroma iritabilnog creva (IBS), otkrila je studija. Mediteranska ishrana, puna voća, povrća, mahunarki, integralnih žitarica, orašastih plodova, ribe i maslinovog ulja, mogla bi biti „jednostavan, prijatan i veoma efikasan prvi korak“ u suzbijanju ovog široko rasprostranjenog stanja, rekli su naučnici.

Kako mediteranska ishrana smanjuje tegobe?

Sindrom iritabilnog creva (IBS) utiče na sistem za varenje, izazivajući grčeve u stomaku, nadimanje i dijareju. To je obično doživotno stanje, mada se može kontrolisati promenama načina života i lekovima.

Prilagođavanje ishrane je obično prva linija lečenja, a osobama sa IBS-om se savetuje da izbegavaju preskakanje obroka, povećaju konzumiranje voća i povrća i smanje masnu, začinjenu, prerađenu hranu, kofein, gazirana pića i alkohol. Naučnici sa Univerziteta u Šefildu i Fondacije bolnica NHS u Šefildu ispitali su kako se ove konvencionalne smernice upoređuju sa mediteranskom ishranom.

- Za milione ljudi širom sveta, simptomi sindroma iritabilnog creva mogu ozbiljno uticati na svakodnevni život - Dr Imran Aziz, viši klinički predavač gastroenterologije na Univerzitetu u Šefildu.

62 odsto osoba sa IBS-om osetilo poboljšanje uz mediteransku ishranu

Studija je obuhvatila 139 ljudi koji žive sa sindromom iritabilnog creva, od kojih je 68 usvojilo mediteransku ishranu tokom šest nedelja, a 71 se pridržavalo tradicionalnih dijetetskih smernica. Obe grupe su učestvovale u 30-minutnim onlajn edukativnim sesijama o svojoj ishrani i dobile su dodatne informacije putem e-pošte.

IBS je hronično stanje creva koje izaziva grčeve, nadimanje i promene stolice, a simptomi se mogu ublažiti ishranom i stilom života Foto: Shutterstock

Istraživanje, objavljeno u časopisu „Annals of Internal Medicine“, otkrilo je da je čak 62 odsto onih koji su se pridržavali mediteranske ishrane primetilo značajno poboljšanje simptoma u poređenju sa samo 42 odsto u drugoj grupi.

Dr Aziz je rekao: „

- Naša studija pruža snažne dokaze da mediteranska ishrana može biti jednostavan, prijatan i veoma efikasan prvi korak u upravljanju ovim uobičajenim stanjem. Utvrđeno je da mediteranska ishrana nije samo jednako dobra kao tradicionalni saveti o ishrani, već je zapravo značajno bolja u smanjenju simptoma - rekao je dr Aziz.

Dr Aziz objasnio je da korišćenje mediteranske ishrane kao početnog tretmana potencijalno pojednostavljuje negu i za pacijente i za zdravstvene radnike, te da bi ovi nalazi mogli informisati buduće smernice za lečenje sindroma iritabilnog creva.