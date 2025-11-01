Slušaj vest

Nutricionistkinja Mirjana Ljutić Jezdimirović ističe da je celer mnogo više od običnog povrća koje se koristi kao dodatak supama. Ova namirnica bogata vodom, vlaknima i antioksidansima ima snažan uticaj na zdravlje celog organizma – od varenja i kože, do srca i nervnog sistema.

Celer je pravo skladište korisnih sastojaka i jedan od onih darova prirode koji istovremeno neguju telo iznutra i spolja. Zahvaljujući svom sastavu, ima višestruke efekte na zdravlje.

Mirjana Ljutić Jezdimirović, nutricionista Foto: Privatna Arhiva

Smiruje nervni sistem

Celer umiruje nervni sistem prvenstveno zbog kombinacije magnezijuma i eteričnih ulja, što pomaže u smanjenju stresa, uznemirenosti i podstiče mirniji san. Pored toga, celer sadrži spoj nazvan ftalidi, koji deluje umirujuće na nervni sistem, pomaže u opuštanju krvnih sudova i smanjuje nivo hormona stresa.

Anti-aging efekat na kožu

Celer sadrži čak 95% vode, što pomaže u održavanju hidratacije kože. Dobra hidratacija poboljšava protok krvi i isporuku hranljivih materija i kiseonika, pa koža izgleda svežije i mlađe.

Pomaže varenju i sprečava zatvor

Biljna vlakna iz celera poboljšavaju varenje i sprečavaju opstipaciju. Takođe stimulišu proizvodnju probavnih enzima i pospešuju apsorpciju hranljivih materija.

Ublažava artritis i upale

Celer ima snažna protivupalna svojstva, pa može pomoći u smanjenju otoka i bola kod artritisa i osteoartritisa. Njegovi aktivni sastojci umiruju upale i opuštaju mišiće.

Sprečava taloženje kalcijuma

Prekomeran kalcijum u organizmu može dovesti do kalcifikacije mekih tkiva i krvnih sudova. Aktivne supstance iz celera pomažu da se takve promene spreče.

Celer ima malo natrijuma i sadrži hranljive materije koje mogu pomoći u održavanju krvnog pritiska u zdravom opsegu. Sadrži kalijum i magnezijum, koji pomažu vašem srcu da normalno kuca. Takođe sadrži prirodna biljna jedinjenja koja pomažu boljem protoku krvi.

Svi delovi biljke su jestivi Foto: Profimedia

Ima antiinflamatorni efekat

Zahvaljujući velikoj količini flavonoida, celer ima oko 25 jedinjenja sa protivupalnim delovanjem. To ga čini dragocenim saveznikom u borbi protiv hroničnih upalnih procesa.

Podržava rad štitne žlezde

Antioksidans luteolin iz celera pomaže pravilnom funkcionisanju štitne žlezde i doprinosi hormonskoj ravnoteži.

Koristan je kod gastritisa

Organske kiseline iz celera povećavaju proizvodnju želudačnog soka i ublažavaju upale, što može biti korisno kod osoba sa gastritisom.

Prirodni diuretik

Celer pomaže izbacivanju viška vode iz organizma, što je posebno korisno za osobe sa hipertenzijom ili srčanim tegobama.

Pomaže u kontroli šećera u krvi

Sadrži apigenin, biljno jedinjenje koje snižava nivo šećera u krvi, poboljšava osetljivost na insulin i pomaže u održavanju zdrave telesne težine.

Zaključak

Zbog svog bogatog nutritivnog sastava i širokog spektra pozitivnih efekata, celer bi trebalo češće da se nađe na našim tanjirima – bilo u svežim sokovima, salatama ili kuvanim jelima.

Zanimljivost

Ljudi konzumiraju celer već preko 3.000 godina. Prvenstveno se koristio kao lek širom antičkog sveta, lečeći niz tegoba, od nervoze do lošeg varenja. Stari Egipćani su koristili celer za lečenje reume, ali su ga koristili i da odaju počast svojim mrtvima. Zapravo, venci od celera pronađeni su u Tutankamonovoj grobnici.

Pominje se u Ilijadi Jedan od najranijih pomena celera je u Homerovoj Ilijadi, gde su konji Mirmidona pasli ovu divlju biljku.

Antioksidans luteolin iz celera pomaže pravilnom funkcionisanju štitne žlezde Foto: Shutterstock