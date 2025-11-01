10 zdravstvenih blagodeti celera: Nutricionista otkriva kako čuva srce, umiruje upale i balansira hormone
Nutricionistkinja Mirjana Ljutić Jezdimirović ističe da je celer mnogo više od običnog povrća koje se koristi kao dodatak supama. Ova namirnica bogata vodom, vlaknima i antioksidansima ima snažan uticaj na zdravlje celog organizma – od varenja i kože, do srca i nervnog sistema.
Celer je pravo skladište korisnih sastojaka i jedan od onih darova prirode koji istovremeno neguju telo iznutra i spolja. Zahvaljujući svom sastavu, ima višestruke efekte na zdravlje.
Smiruje nervni sistem
Celer umiruje nervni sistem prvenstveno zbog kombinacije magnezijuma i eteričnih ulja, što pomaže u smanjenju stresa, uznemirenosti i podstiče mirniji san. Pored toga, celer sadrži spoj nazvan ftalidi, koji deluje umirujuće na nervni sistem, pomaže u opuštanju krvnih sudova i smanjuje nivo hormona stresa.
Anti-aging efekat na kožu
Celer sadrži čak 95% vode, što pomaže u održavanju hidratacije kože. Dobra hidratacija poboljšava protok krvi i isporuku hranljivih materija i kiseonika, pa koža izgleda svežije i mlađe.
Pomaže varenju i sprečava zatvor
Biljna vlakna iz celera poboljšavaju varenje i sprečavaju opstipaciju. Takođe stimulišu proizvodnju probavnih enzima i pospešuju apsorpciju hranljivih materija.
Ublažava artritis i upale
Celer ima snažna protivupalna svojstva, pa može pomoći u smanjenju otoka i bola kod artritisa i osteoartritisa. Njegovi aktivni sastojci umiruju upale i opuštaju mišiće.
Sprečava taloženje kalcijuma
Prekomeran kalcijum u organizmu može dovesti do kalcifikacije mekih tkiva i krvnih sudova. Aktivne supstance iz celera pomažu da se takve promene spreče.
Celer ima malo natrijuma i sadrži hranljive materije koje mogu pomoći u održavanju krvnog pritiska u zdravom opsegu. Sadrži kalijum i magnezijum, koji pomažu vašem srcu da normalno kuca. Takođe sadrži prirodna biljna jedinjenja koja pomažu boljem protoku krvi.
Ima antiinflamatorni efekat
Zahvaljujući velikoj količini flavonoida, celer ima oko 25 jedinjenja sa protivupalnim delovanjem. To ga čini dragocenim saveznikom u borbi protiv hroničnih upalnih procesa.
Podržava rad štitne žlezde
Antioksidans luteolin iz celera pomaže pravilnom funkcionisanju štitne žlezde i doprinosi hormonskoj ravnoteži.
Koristan je kod gastritisa
Organske kiseline iz celera povećavaju proizvodnju želudačnog soka i ublažavaju upale, što može biti korisno kod osoba sa gastritisom.
Prirodni diuretik
Celer pomaže izbacivanju viška vode iz organizma, što je posebno korisno za osobe sa hipertenzijom ili srčanim tegobama.
Pomaže u kontroli šećera u krvi
Sadrži apigenin, biljno jedinjenje koje snižava nivo šećera u krvi, poboljšava osetljivost na insulin i pomaže u održavanju zdrave telesne težine.
Zaključak
Zbog svog bogatog nutritivnog sastava i širokog spektra pozitivnih efekata, celer bi trebalo češće da se nađe na našim tanjirima – bilo u svežim sokovima, salatama ili kuvanim jelima.
Zanimljivost
Ljudi konzumiraju celer već preko 3.000 godina. Prvenstveno se koristio kao lek širom antičkog sveta, lečeći niz tegoba, od nervoze do lošeg varenja. Stari Egipćani su koristili celer za lečenje reume, ali su ga koristili i da odaju počast svojim mrtvima. Zapravo, venci od celera pronađeni su u Tutankamonovoj grobnici.
Jedan od najranijih pomena celera je u Homerovoj Ilijadi, gde su konji Mirmidona pasli ovu divlju biljku.
Stari Grci su toliko cenili celer da su pobednici sportskih takmičenja bili nagrađivani vencima napravljenim od ove biljke. Stari Rimljani su, s druge strane, smatrali celer afrodizijakom, a kaže se da je čuveni italijanski ljubavnik, Kazanova, konzumirao velike količine ovog povrća kako bi održao svoju izdržljivost.
