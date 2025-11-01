Penicilin supa kombinuje povrće, začine i pileće meso u savršenu okrepljujuću čorbu

U sezoni prehlada i gripa, pravljenje hranljive i ukusne supe može biti pravo čudo za imunitet. Penicilin supa kombinuje povrće, začine i pileće meso u savršenu okrepljujuću čorbu koja jača organizam i blagotvorno deluje na zdravlje.

Recept za penicilin supu

Potrebno je

* pileći file

* 5 srednjih šargarepa

* 1 praziluk

* 4 štapa celera

* 1,2 l vode

* 4 srednja krompira

* parče đumbira

* 4 čena belog luka

* kurkuma, biber, suvi začin po ukusu

* peršun

Crni biber + kurkuma - dobitna kombinacija Kao da pojačaju jedan drugog – kurkuma radi jače, a telo je bolje iskoristi. Naše telo ne može u potpunosti da apsorbuje sve hranljive materije iz kurkume jer se ona veoma brzo razlaže u crevima i jetri. Iz tog razloga neophodno je da kurkumu kombinujete sa crnim biberom.

Pileća supa je pravo malo blago u tanjiru – ukusna, hranljiva i puna sastojaka koji pomažu jačanju imuniteta Foto: Profimedija

Priprema

Naseckajte povrće na kockice ili trakice.

Na malo ulja propržite šargarepu, praziluk i celer dok ne omekšaju.

Dodajte kurkumu, biber i suvi začin po ukusu i propržite kratko.

Nalijte vodom (oko 1,2 l) i ubacite pileći file.

Kuvajte 10 minuta, zatim dodajte krompir, đumbir i beli luk.

Kada meso i povrće budu skuvani, izvadite meso, iscepkajte ga i vratite u supu.

Na kraju dodajte sveže naseckani peršun.