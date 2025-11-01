Penicilin supa: Jača imunitet i prirodno štiti od virusa u sezoni prehlade i gripa
U sezoni prehlada i gripa, pravljenje hranljive i ukusne supe može biti pravo čudo za imunitet. Penicilin supa kombinuje povrće, začine i pileće meso u savršenu okrepljujuću čorbu koja jača organizam i blagotvorno deluje na zdravlje.
Recept za penicilin supu
Potrebno je
* pileći file
* 5 srednjih šargarepa
* 1 praziluk
* 4 štapa celera
* 1,2 l vode
* 4 srednja krompira
* parče đumbira
* 4 čena belog luka
* kurkuma, biber, suvi začin po ukusu
* peršun
Kao da pojačaju jedan drugog – kurkuma radi jače, a telo je bolje iskoristi. Naše telo ne može u potpunosti da apsorbuje sve hranljive materije iz kurkume jer se ona veoma brzo razlaže u crevima i jetri. Iz tog razloga neophodno je da kurkumu kombinujete sa crnim biberom.
Priprema
Naseckajte povrće na kockice ili trakice.
Na malo ulja propržite šargarepu, praziluk i celer dok ne omekšaju.
Dodajte kurkumu, biber i suvi začin po ukusu i propržite kratko.
Nalijte vodom (oko 1,2 l) i ubacite pileći file.
Kuvajte 10 minuta, zatim dodajte krompir, đumbir i beli luk.
Kada meso i povrće budu skuvani, izvadite meso, iscepkajte ga i vratite u supu.
Na kraju dodajte sveže naseckani peršun.
Ova supa je pravo malo blago u tanjiru – ukusna, hranljiva i puna sastojaka koji pomažu jačanju imuniteta. Idealna je za sve koji žele da se zaštite u sezoni virusa i prehlada.
Izvor: @recepti_za_srecu/ zdravlje.kurir.rs