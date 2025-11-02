Probajte kremasti potaž od karfiola: Zdrav ručak po receptu nutricioniste
U glavnoj ulozi nalazi se pečeni karfiol, dopunjen belim lukom i pasuljem. Zahvajujući indijskim orasima, koji se koriste umesto mlečnih proizovda, ovaj potaž ima baršunastu teksturu, a muskatni oraščić mu pruža poseban šmek.
Probajte ukusan potaž od karfiola po receptu Tatjane Popović, healthcoach i nutricioniste.
Potrebno je (za četiri porcije):
- 1 glavica karfiola, rascepkana na cvetiće
- ½ crnog luka, seckanog na kolutove
- 2 čena belog luka, izgnječena
- 1 kašika maslinovog ulja
- prstohvat soli
- prstohvat bibera
- ¾ šolje sirovih indijskih oraha
- 1 ½ šolja pasulja
- 4 šolje bujona od povrća
- 1 šolja vode
- ¼ kašičice muskatnog oraščiča, mlevenog
- 1 kašika limunovog soka
Za dekoraciju:
- seckani tostirani indijski orah
- mirođija
- maslinovo ulje
- biber
Priprema:
1. Zagrejte rernu na 180 °C i tepsiju obložite papirom za pečenje.
2. Zatim u tepsiju poslažite karfiol, crni i beli luk. Prelijte ih maslinovim uljem, te začinite solju i biberom. Pecite povrće oko 30 minuta.
3. Dok se povrće peče, potpoite indijske orahe, te operite i ocedite pasulj.
4. Izvadite pečeno povrće iz rerne i prebacite ga u veliku šerpu. Dodajte pasulj, bujon od povrća, vodu i muskatni oraščić, te sve dobro promešajte. Kuvajte sve na umerenoj temperaturi dok ne prokuva, a zatim smanjite temperaturu i kuvajte još 15-20 minuta, dok karfiol ne omekša.
5. Sklonite šerpu sa šporeta. Dobijeno povrće i pasulj stavite u blender, te dodajte limunov sok. Blenidrajte dok ne dobijete smesu kremaste i glatke teksture. Polovinu dobijene smese vratite u šerpu. Ocedite indijske orahe i dodajte ih u blender u kojem se nalazi ostatak smese, te blendirajte još oko jedan minut. Zatim drugu smesu prebacite u šerpu i sve zajedno kuvajte, dok se smese ne sjedine.
6. Servirajte dobijeni potaž sa sitno seckanim indijskim orahom, mirođijom, biberom i maslinovim uljem.
Karfiol u većim količinama sadrži vitamin C čak 58% preporučenih dnevnih unosa na količinu od samo 100 g karfiola, potom vitamin B5 (pantotensku kiselinu), vitamin B6 i folnu kiselinu, odnosno vitamin B9, i na kraju vitamin K. Karfiol sadrži i minerale: kalijum, fosfor, cink i magnezijum i gvožđe
Izvor: totallywellness.rs/zdravlje.kurir.rs
