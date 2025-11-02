1. Zagrejte rernu na 180 °C i tepsiju obložite papirom za pečenje.

2. Zatim u tepsiju poslažite karfiol, crni i beli luk. Prelijte ih maslinovim uljem, te začinite solju i biberom. Pecite povrće oko 30 minuta.

3. Dok se povrće peče, potpoite indijske orahe, te operite i ocedite pasulj.

4. Izvadite pečeno povrće iz rerne i prebacite ga u veliku šerpu. Dodajte pasulj, bujon od povrća, vodu i muskatni oraščić, te sve dobro promešajte. Kuvajte sve na umerenoj temperaturi dok ne prokuva, a zatim smanjite temperaturu i kuvajte još 15-20 minuta, dok karfiol ne omekša.

5. Sklonite šerpu sa šporeta. Dobijeno povrće i pasulj stavite u blender, te dodajte limunov sok. Blenidrajte dok ne dobijete smesu kremaste i glatke teksture. Polovinu dobijene smese vratite u šerpu. Ocedite indijske orahe i dodajte ih u blender u kojem se nalazi ostatak smese, te blendirajte još oko jedan minut. Zatim drugu smesu prebacite u šerpu i sve zajedno kuvajte, dok se smese ne sjedine.

6. Servirajte dobijeni potaž sa sitno seckanim indijskim orahom, mirođijom, biberom i maslinovim uljem.