U glavnoj ulozi nalazi se pečeni karfiol, dopunjen belim lukom i pasuljem. Zahvajujući indijskim orasima, koji se koriste umesto mlečnih proizovda, ovaj potaž ima baršunastu teksturu, a muskatni oraščić mu pruža poseban šmek.

Probajte ukusan potaž od karfiola po receptu Tatjane Popović, healthcoach i nutricioniste.

Potrebno je (za četiri porcije):

  • 1 glavica karfiola, rascepkana na cvetiće
  • ½ crnog luka, seckanog na kolutove
  • 2 čena belog luka, izgnječena
  • 1 kašika maslinovog ulja
  • prstohvat soli
  • prstohvat bibera
  • ¾ šolje sirovih indijskih oraha
  • 1 ½ šolja pasulja
  • 4 šolje bujona od povrća
  • 1 šolja vode
  • ¼ kašičice muskatnog oraščiča, mlevenog
  • 1 kašika limunovog soka

Za dekoraciju:

  • seckani tostirani indijski orah
  • mirođija
  • maslinovo ulje
  • biber
Karfiol u većim količinama sadrži vitamin C čak 58% preporučenih dnevnih unosa na količinu od samo 100 g karfiola Foto: Shutterstock

Priprema:

1. Zagrejte rernu na 180 °C i tepsiju obložite papirom za pečenje.
2. Zatim u tepsiju poslažite karfiol, crni i beli luk. Prelijte ih maslinovim uljem, te začinite solju i biberom. Pecite povrće oko 30 minuta.
3. Dok se povrće peče, potpoite indijske orahe, te operite i ocedite pasulj.
4. Izvadite pečeno povrće iz rerne i prebacite ga u veliku šerpu. Dodajte pasulj, bujon od povrća, vodu i muskatni oraščić, te sve dobro promešajte. Kuvajte sve na umerenoj temperaturi dok ne prokuva, a zatim smanjite temperaturu i kuvajte još 15-20 minuta, dok karfiol ne omekša.
5. Sklonite šerpu sa šporeta. Dobijeno povrće i pasulj stavite u blender, te dodajte limunov sok. Blenidrajte dok ne dobijete smesu kremaste i glatke teksture. Polovinu dobijene smese vratite u šerpu. Ocedite indijske orahe i dodajte ih u blender u kojem se nalazi ostatak smese, te blendirajte još oko jedan minut. Zatim drugu smesu prebacite u šerpu i sve zajedno kuvajte, dok se smese ne sjedine.
6. Servirajte dobijeni potaž sa sitno seckanim indijskim orahom, mirođijom, biberom i maslinovim uljem.

Karfiol - riznica vitamina

Karfiol u većim količinama sadrži vitamin C čak 58% preporučenih dnevnih unosa na količinu od samo 100 g karfiola, potom vitamin B5 (pantotensku kiselinu), vitamin B6 i folnu kiselinu, odnosno vitamin B9, i na kraju vitamin K. Karfiol sadrži i minerale: kalijum, fosfor, cink i magnezijum i gvožđe

Izvor: totallywellness.rs/zdravlje.kurir.rs

