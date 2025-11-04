Slušaj vest

Slatki doručak koji deluju zdravo, poput činije ukusnih žitarica sa voćem, može zapravo izazvati nagle skokove nivoa šećera u krvi - ponekad čak i veće od onih koje izazivaju deserti.

Endokrinolog dr Alesija Ronelt upozorava da ove popularne namirnice često nisu toliko uravnotežene koliko se čini i savetuje jednostavne izmene koje mogu poboljšati njihov uticaj na zdravlje.

Mnogi veruju da samo slatkiši poput čokolade ili kolača izazivaju skokove šećera u krvi, ali stručnjaci ističu da čak i hrana koju smatramo zdravom, posebno ona koju biramo za doručak, može imati sličan efekat.

Razumevanje kako ova hrana utiče na telo je ključno za održavanje stabilnog nivoa energije tokom celog dana i brigu o svom zdravlju na duži rok.

Opcije za slatki doručak koje nisu toliko zdrave Ovsena kaša

Ovsena kaša se često smatra zdravim izborom, ali nisu sve ovsene pahuljice iste. Instant ovsene pahuljice koje dolaze u kesicama su visoko prerađene i brzo se razgrađuju u organizmu, što može izazvati skok šećera u krvi. Dr Ronelt kaže da glikemijski indeks takvih obroka može biti između 79 i 83, što je više nego kod nekih deserta.

Da bi se ublažio ovaj efekat, on preporučuje pripremu ovsene kaše sa mlekom umesto sa vodom. Pored toga, preporučuje se dodavanje izvora proteina i zdravih masti, poput orašastih plodova ili semenki, koji usporavaju apsorpciju šećera i obezbeđuju duži osećaj sitosti.

Instant ovsene pahuljice brzo se razgrađuju i podižu nivo šećera u krvi Foto: Shuterstock

Kafa sa ovsenim mlekom

Ovseno mleko je postalo veoma popularna zamena za kravlje mleko, ali takođe može brzo podići nivo šećera u krvi, posebno kada se koristi u kafi. Zbog načina na koji se obrađuje, ovseno mleko ima visok glikemijski indeks, a zaslađivači dodatno pogoršavaju situaciju.

Dr Ronelt ističe da kafa sa ovsenim mlekom može podići nivo šećera u krvi sa 65 na 75. On preporučuje bademovo mleko, koje ima niži glikemijski indeks, kao zdraviju opciju i izbegavanje dodatog šećera u kafi.

Akai činija

Iako se akai često opisuju kao doručak pun vitamina i antioksidanata, visok sadržaj voća, u kombinaciji sa slatkim dodacima poput granole i meda, može izazvati značajne skokove šećera u krvi. Glikemijski indeks takvih obroka kreće se između 70 i 90.

Uravnotežen doručak pomaže u stabilizaciji šećera u krvi

Da bi vaš doručak bio uravnoteženiji, dr Ronelt preporučuje dodavanje proteina ili zdravih masti, kao što su kašika jogurta, šaka orašastih plodova ili čija semenki. Ovi dodaci usporavaju varenje i pomažu u održavanju stabilnog nivoa energije.

Kada često konzumiramo hranu sa visokim glikemijskim indeksom, nivo šećera u krvi nam brzo raste, a zatim isto tako brzo pada. Ovaj nagli pad može izazvati umor, razdražljivost i teškoće sa koncentracijom. Na duži rok, ove prehrambene navike mogu doprineti razvoju insulinske rezistencije i povećati rizik od dijabetesa tipa 2.

Studija objavljena u časopisu Frontiers in Nutrition pokazala je da ishrana sa niskim glikemijskim indeksom poboljšava kontrolu glukoze i smanjuje rizik od metaboličkih poremećaja.

Hrana sa visokim glikemijskim indeksom izaziva nagle promene šećera u krvi i povećava rizik od dijabetesa tipa 2 Foto: Shutterstock

Kako prilagoditi svoje jutarnje navike?

Ne morate da se odreknete svojih omiljenih jutarnjih obroka, samo napravite nekoliko malih, ali važnih promena. Umesto instant ovsenih pahuljica, birajte klasične, kuvane sa mlekom, uz dodatak orašastih plodova. Zamenite ovseno mleko bademovim mlekom i eliminišite dodate šećere u kafi. Dodajte grčki jogurt, semenke ili komadiće orašastih plodova u svoju akai činiju.

Ove jednostavne izmene mogu značajno poboljšati kvalitet vašeg doručka, obezbediti stabilnu energiju i doprineti boljoj metaboličkoj ravnoteži tokom celog dana.