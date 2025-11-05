Bezglutenski kalcijum namaz za jake kosti: Odličan je za doručak ili užinu, a sprema se za pet minuta
Ovaj kalcijum namaz iz knjige "Mamamania" predstavlja jednostavan i nutritivno bogat dodatak svakodnevnoj ishrani. Priprema traje samo 5 minuta, a rezultat je kremasti, ukusan namaz pogodan za doručak, užinu ili dodatak obroku.
Namaz je posan, vegan i bez glutena, a zahvaljujući kombinaciji tofua, tahinija izačinskog bilja, pruža visok unos kalcijuma, važnog za zdravlje kostiju i zuba.
Idealan je za sve koji žele brz, zdrav i hranljiv obrok bez komplikovanih priprema.
Sastojci
* 150 g tofu sira
* 1 paradajz
* 1 kašičica tahinija
* 1 kašičica senfa
* 1 kašičica mirođije
* 1 kašičica peršuna
* 1 kašičica origana
* prstohvat soli
* 1 supena kašika maslinovog ulja
* 2 supene kašike limunovog soka
Postupak
Sve sastojke staviti u blender i blendati do kremaste strukture.
Važnost unosa kalcijuma iz hrane
Unos kalcijuma iz hrane je veoma važan iz nekoliko razloga, jer ovaj mineral igra ključnu ulogu u mnogim funkcijama u telu:
Zdravlje kostiju i zuba
Kalcijum je glavni sastojak kostiju i zuba. Dovoljna količina pomaže u prevenciji osteoporoze i lomljivih kostiju.
Tokom odrastanja i adolescencije, kada se kosti brzo razvijaju, unos kalcijuma je posebno važan.
Funkcija mišića
Kalcijum je neophodan za kontrakciju mišića, uključujući i srčani mišić. Bez njega, mišići ne bi mogli pravilno da se skupljaju i opuštaju.
Zgrušavanje krvi
Kalcijum učestvuje u procesu zgrušavanja krvi, što je ključno za zaustavljanje krvarenja.
Prenos nervnih impulsa
Nervni sistem koristi kalcijum za slanje signala između nerava i mišića, kao i između različitih delova tela.
Regulacija hormona i enzima
Kalcijum pomaže u oslobađanju hormona i aktiviranju enzima koji učestvuju u mnogim telesnim procesima.
Izvor: Instagram@cancer.influencer/zdravlje.kurir.rs