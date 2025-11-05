Namaz je posan, vegan i bez glutena, a zahvaljujući kombinaciji tofua, tahinija i začinskog bilja, pruža visok unos kalcijuma

Ovaj kalcijum namaz iz knjige "Mamamania" predstavlja jednostavan i nutritivno bogat dodatak svakodnevnoj ishrani. Priprema traje samo 5 minuta, a rezultat je kremasti, ukusan namaz pogodan za doručak, užinu ili dodatak obroku.

Idealan je za sve koji žele brz, zdrav i hranljiv obrok bez komplikovanih priprema.

Sastojci

* 150 g tofu sira

* 1 paradajz

* 1 kašičica tahinija

* 1 kašičica senfa

* 1 kašičica mirođije

* 1 kašičica peršuna

* 1 kašičica origana

* prstohvat soli

* 1 supena kašika maslinovog ulja

* 2 supene kašike limunovog soka

Postupak

Sve sastojke staviti u blender i blendati do kremaste strukture.

Ovaj namaz je jednostavan i nutritivno bogat dodatak svakodnevnoj ishrani Foto: Shutterstock

Važnost unosa kalcijuma iz hrane

Unos kalcijuma iz hrane je veoma važan iz nekoliko razloga, jer ovaj mineral igra ključnu ulogu u mnogim funkcijama u telu:

Zdravlje kostiju i zuba

Kalcijum je glavni sastojak kostiju i zuba. Dovoljna količina pomaže u prevenciji osteoporoze i lomljivih kostiju.

Tokom odrastanja i adolescencije, kada se kosti brzo razvijaju, unos kalcijuma je posebno važan.

Funkcija mišića

Kalcijum je neophodan za kontrakciju mišića, uključujući i srčani mišić. Bez njega, mišići ne bi mogli pravilno da se skupljaju i opuštaju.

Zgrušavanje krvi

Kalcijum učestvuje u procesu zgrušavanja krvi, što je ključno za zaustavljanje krvarenja.

Unos kalcijuma iz hrane je veoma važan Foto: Shutterstock

Prenos nervnih impulsa

Nervni sistem koristi kalcijum za slanje signala između nerava i mišića, kao i između različitih delova tela.

Regulacija hormona i enzima