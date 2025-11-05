Našem telu su potrebni ugljeni hidrati tokom celog dana – a slatkiši mogu povremeno biti ukusan, prazničan, prijatan izvor istih

Zdrava ishrana za dijabetes tip 2 uključuje kvalitetne ugljene hidrate poput: voća, povrća i integralnih žitarica; mlečne proizvode sa niskim udelom masti; ribu koja je korisna za srce; i dobre masti poput orašastih plodova, avokada i maslinovog ulja.

- Sve se svodi na umerenost i pažljiv izbor hrane za sveukupnu uravnoteženu kontrolu šećera u krvi - kaže Ejmi Kimberlen, portparolka Akademije za ishranu i dijetetiku i dijetetičarka.

Zdrava ishrana takođe može pomoći u kontroli telesne težine, a gubitak čak 5–7 kilograma može poboljšati osetljivost na insulin i pomoći u stabilizaciji nivoa šećera u krvi.

Šećerna hrana

Hrana koja je napravljena prvenstveno od prerađenog šećera, poput mnogih deserata, slatkiša i gaziranih pića, smatra se ugljenim hidratima niskog kvaliteta i spada među najgoru hranu za jelo kada imate dijabetes tipa 2. - Ova hrana ne samo da nema hranljivu vrednost, već i izaziva nagli skok šećera u krvi, kaže Kimberlen.

Ovakav način ishrane može da dovede do problema sa težinom.

Umesto slatkiša, posegnite za ukusnim voćem poput jabuka, bobičastog voća, krušaka ili pomorandži. Ovi visokokvalitetni ugljeni hidrati sadrže puno vlakana koja pomažu u usporavanju apsorpcije glukoze, pa su daleko bolji izbor za kontrolu šećera u krvi. Uparite voće sa hranom bogatom proteinima, kao što je puter od kikirikija, za još bolji nivo šećera u krvi.

Hrana bogata prerađenim šećerom, poput slatkiša, deserata i gaziranih pića, spada među najgore ugljene hidrate za dijabetes tipa 2 Foto: Shutterstock

Voćni sok

Iako se celo voće bogato vlaknima smatra zdravim ugljenim hidratima za osobe sa dijabetesom, voćni sok je druga priča. Osim ako ne pokušavaju brzo da podignu nizak nivo šećera u krvi, osobe sa dijabetesom treba da izbegavaju pijenje soka, čak ni 100% voćnog soka, kaže Kimberlen.

Voćni sok sadrži više vitamina i minerala od gaziranih pića i drugih zaslađenih pića, ali problem je što sokovi imaju koncentrovane količine voćnog šećera i stoga izazivaju brzi skok šećera u krvi. Pored toga, gutljaji voćnog soka vas ne zasite na isti način kao komad voća, jer sok nema ista vlakna koja se nalaze u celom voću, dodaje ona.

Sušeno voće

Iako sušeno voće sadrži vlakna i mnoge hranljive materije, proces dehidratacije uklanja vodu, pa je lakše jesti više. Iako je grickanje suvog grožđa ili suvih kajsija bolje za vas nego jedenje kolačića, ipak će vam povećati šećer u krvi ako ne pazite na veličinu porcije.

Preskočite sušeno voće i umesto toga birajte celo voće bogato vlaknima, koje izaziva niži i sporiji porast glukoze u krvi. I ne zaboravite da jedete voće u vreme kada vam šećer u krvi nije već na vrhuncu, kaže Kimberlen.

Beli ugljeni hidrati

Rafinisani skrobovi poput belog pirinča, belog hleba i testenina povećavaju nivo glukoze. - Zamenite ih integralnim žitaricama koje se sporije razlažu i imaju manji uticaj na šećer u krvi. Prvi sastojak treba da bude 'cela žitarica'.

Rafinisani skrobovi poput belog pirinča, belog hleba i testenina povećavaju nivo glukoze Foto: Shutterstock

Punomasni mlečni proizvodi

Zasićene masti mogu povećati LDL holesterol i pogoršati insulin rezistenciju. - Izbegavajte punomasne mlečne proizvode poput pavlake, punomasnog jogurta i sireva. Birajte proizvode sa smanjenim udelom masti ili bez masti.

Masni komadi mesa

Osobe sa dijabetesom tipa 2 treba da ograniče masno meso i mesne prerađevine poput mlevene govedine, rebara, slanine i kobasica, koje su bogate zasićenim mastima i mogu povećati holesterol i rizik od srčanih bolesti, kaže Kimberlen.

Umesto toga, birajte nemasne proteine poput piletine bez kože, ćuretine, ribe i nemasne govedine. Za mlevenu govedinu, preporučuje se najmanje 92 odsto nemasnog mesa.

Pakovane grickalice i peciva

Čips, pereci, keks, krofne i kolačići često sadrže trans masti. Trans masti povećavaju loš (LDL) holesterol, smanjuju dobar (HDL) i povećavaju rizik od srčanih bolesti. Za osobe sa dijabetesom tip 2 to je posebno rizično.“

Pržena hrana

Pržena hrana sadrži mnogo kalorija i masnoća koje održavaju šećer u krvi povišenim.

- Smanjite prženu hranu i tražite alternative poput pečenja u rerni, roštilja ili fritozama na vrući vazduh. Na taj način možete uživati u hrskavoj hrani bez naglih skokova šećera - savetuje Kimberlen.

Pržena hrana sadrži mnogo kalorija i masnoća koje održavaju šećer u krvi povišenim Foto: Shutterstock

Alkohol

Pre nego što pijete alkohol, proverite sa lekarom jer može uticati na šećer u krvi. Ako pijete, držite se umerenih porcija: do jedne dnevno za žene i dve za muškarce.

Za osobe sa dijabetesom tipa 2, birajte mešana pića sa dijetalnom sodom ili alkohol sa ledom, a izbegavajte slatka vina i pića sa dodatim šećerom.

- Lekovi za dijabetes se obrađuju kroz jetru, kao i alkohol - kaže Kimberlen. Ovaj dvostruki udar može biti previše za vašu jetru. Ako uzimate lekove za sniženje šećera u krvi, to može izazvati nizak nivo šećera, posebno ako pijete a ne jedete.

Zaslađivači koji povećavaju šećer

Prirodni zaslađivači poput meda i javorovog sirupa takođe podižu šećer u krvi. Telo ne pravi razliku između različitih vrsta šećera. Cilj je naučiti da uživate u prirodnim ukusima hrane i smanjite dodatni šećer.“

Saveti za svakodnevni život

Kimberlen dodaje nekoliko praktičnih saveta za stabilizaciju šećera:

Planirajte obroke i užine unapred da izbegnete nagle poraste šećera.

Uključite redovnu fizičku aktivnost; čak i 20–30 minuta šetnje dnevno može poboljšati kontrolu glukoze.

Pratite porcije i učestalost obroka, jer čak i zdrava hrana u prevelikim količinama može podići šećer u krvi.

Pijte dovoljno vode i izbegavajte zaslađene napitke.

- Male promene u ishrani i životnom stilu mogu napraviti veliku razliku u kontroli dijabetesa i očuvanju zdravlja srca i metabolizma - zaključuje Kimberlen.