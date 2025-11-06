Ako imate prave sastojke pri ruci i unapred osmislite nekoliko brzih kombinacija, zdrav obrok može biti gotov brže nego što stigne dostava

Koliko puta ste čuli da je zdrava ishrana „teška“ i „zahteva puno vremena“? A šta ako vam kažem da za samo 5 minuta možete napraviti nutritivno bogat obrok?

Dr Veroslava Stanković, dijetolog otkriva nekoliko jednostavnih primera koji dokazuju da zdravo može biti i brzo:

Grčki jogurt + orašasti plodovi + malo meda – savršen spoj proteina, zdravih masti i prirodne slasti za idealan doručak ili užinu.

Mednije samo zaslađivač – on sadrži više od 180 različitih bioaktivnih supstanci, uključujući antioksidanse, enzime i minerale koji pomažu u jačanju imuniteta i smanjenju upalnih procesa u telu. Zato je kašičica meda idealan način da zasladite obrok, ali i da unesete nešto korisno za organizam.

Med je zlatna tečnost prirode sa brojnim zdravstvenim benefitima Foto: Shutterstock

Grčki jogurt je bogat proteinima i kalcijumom, što pomaže da se duže osećate siti i puni energije. Orašasti plodovi dodaju zdrave masti i vlakna, dok malo meda daje prirodnu slatkoću i trenutni energetski podsticaj.



Tunjevina + integralni krekeri + sveža salata – lagan, a zasitan obrok koji se priprema za tren.



Jaja na oko + avokado + parče hleba od celog zrna – klasična kombinacija koja obezbeđuje dugotrajnu energiju i balansiran unos hranljivih materija.



Brzi proteinski smuti(banana, bademovo mleko, protein u prahu) – idealno rešenje za one koji su stalno u pokretu.

Jaje, avokado, integralni hleb - klasična kombinacija koja obezbeđuje dugotrajnu energiju i balansiran unos hranljivih materija. Foto: Shutterstock

- Dakle, nije stvar u vremenu, već u planiranju! Ako imate prave sastojke pri ruci i unapred osmislite nekoliko brzih kombinacija, zdrav obrok može biti gotov brže nego što stigne dostava. Uložite nekoliko minuta u svoje zdravlje – vaše telo i energija tokom dana će vam biti zahvalni - kaže dr Veroslava Stanković.

Studije pokazuju da osobe koje planiraju obroke unapred imaju i do 25% bolju kontrolu telesne težine i ređe posežu za nezdravim grickalicama.