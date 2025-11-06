Dijetolog otkriva 4 zdrava obroka koji se spremaju za 5 minuta: Nije stvar u vremenu - već u planiranju
Koliko puta ste čuli da je zdrava ishrana „teška“ i „zahteva puno vremena“? A šta ako vam kažem da za samo 5 minuta možete napraviti nutritivno bogat obrok?
Dr Veroslava Stanković, dijetolog otkriva nekoliko jednostavnih primera koji dokazuju da zdravo može biti i brzo:
Grčki jogurt + orašasti plodovi + malo meda – savršen spoj proteina, zdravih masti i prirodne slasti za idealan doručak ili užinu.
Mednije samo zaslađivač – on sadrži više od 180 različitih bioaktivnih supstanci, uključujući antioksidanse, enzime i minerale koji pomažu u jačanju imuniteta i smanjenju upalnih procesa u telu. Zato je kašičica meda idealan način da zasladite obrok, ali i da unesete nešto korisno za organizam.
Grčki jogurt je bogat proteinima i kalcijumom, što pomaže da se duže osećate siti i puni energije. Orašasti plodovi dodaju zdrave masti i vlakna, dok malo meda daje prirodnu slatkoću i trenutni energetski podsticaj.
Tunjevina + integralni krekeri + sveža salata – lagan, a zasitan obrok koji se priprema za tren.
Jaja na oko + avokado + parče hleba od celog zrna – klasična kombinacija koja obezbeđuje dugotrajnu energiju i balansiran unos hranljivih materija.
Brzi proteinski smuti(banana, bademovo mleko, protein u prahu) – idealno rešenje za one koji su stalno u pokretu.
- Dakle, nije stvar u vremenu, već u planiranju! Ako imate prave sastojke pri ruci i unapred osmislite nekoliko brzih kombinacija, zdrav obrok može biti gotov brže nego što stigne dostava. Uložite nekoliko minuta u svoje zdravlje – vaše telo i energija tokom dana će vam biti zahvalni - kaže dr Veroslava Stanković.
Studije pokazuju da osobe koje planiraju obroke unapred imaju i do 25% bolju kontrolu telesne težine i ređe posežu za nezdravim grickalicama.
Istraživanja pokazuju da redovni, nutritivno uravnoteženi obroci ne utiču samo na telesnu težinu, već i na raspoloženje i koncentraciju. Stabilan nivo šećera u krvi tokom dana pomaže mozgu da radi efikasnije i smanjuje osećaj umora i razdražljivosti.
