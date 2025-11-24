Probajte - ovo je najslađi način za unos minerala

Male, ali moćne, ove kuglice pune su kalcijuma i magnezijuma, pružaju savršen balans za naše telo i energiju

Tražite brzu, zdravu i ukusnu užinu koja će vam dati energiju i podstaći telo? Ove energetske kuglice su pravo rešenje.

Male, ali moćne, pune kalcijuma i magnezijuma, pružaju savršen balans za naše telo i energiju.

Bez dodatog šećera i veštačkih aditiva, potpuno su prirodne i idealne za sve koji žele ukusan, hranljiv zalogaj – bilo između obroka ili kao slatki završetak dana.

Recept za energetske kuglice

Potrebno je

* 120 g oraha

* 100 g suvih smokvi

* 2 kašike tahinija

* 2 kašike meda

Ove energetske kuglice su hranljiv zalogaj – bilo između obroka ili kao slatki završetak dana Foto: Shutterstock

Priprema

Izblendaj, oblikuj i uživaj u zdravlju koje se topi u ustima.