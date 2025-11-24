Slušaj vest

Tražite brzu, zdravu i ukusnu užinu koja će vam dati energiju i podstaći telo? Ove energetske kuglice su pravo rešenje.

Male, ali moćne, pune kalcijuma i magnezijuma, pružaju savršen balans za naše telo i energiju.

Bez dodatog šećera i veštačkih aditiva, potpuno su prirodne i idealne za sve koji žele ukusan, hranljiv zalogaj – bilo između obroka ili kao slatki završetak dana.

Recept za energetske kuglice

Potrebno je 

* 120 g oraha
* 100 g suvih smokvi
* 2 kašike tahinija
* 2 kašike meda

kuglice od smokava zdrav kolač
Ove energetske kuglice su hranljiv zalogaj – bilo između obroka ili kao slatki završetak dana Foto: Shutterstock

Priprema

Izblendaj, oblikuj i uživaj u zdravlju koje se topi u ustima.

Bez šećera, bez aditiva, potpuno prirodno. Idealno za brzu energiju između obroka ili kao slatki završetak dana.

Izvor: @cancer.influencer/zdravlje.kurir.rs

