Ove kuglice su male, ali moćne - pune kalcijuma i magnezijuma, savršen balans za tvoje telo i energiju.
Probajte - ovo je najslađi način za unos minerala
Zdrave energetske kuglice bez šećera: Savršene za užinu i slatki završetak dana
Tražite brzu, zdravu i ukusnu užinu koja će vam dati energiju i podstaći telo? Ove energetske kuglice su pravo rešenje.
Male, ali moćne, pune kalcijuma i magnezijuma, pružaju savršen balans za naše telo i energiju.
Bez dodatog šećera i veštačkih aditiva, potpuno su prirodne i idealne za sve koji žele ukusan, hranljiv zalogaj – bilo između obroka ili kao slatki završetak dana.
Recept za energetske kuglice
Potrebno je
* 120 g oraha
* 100 g suvih smokvi
* 2 kašike tahinija
* 2 kašike meda
Ove energetske kuglice su hranljiv zalogaj – bilo između obroka ili kao slatki završetak dana Foto: Shutterstock
Priprema
Izblendaj, oblikuj i uživaj u zdravlju koje se topi u ustima.
Bez šećera, bez aditiva, potpuno prirodno. Idealno za brzu energiju između obroka ili kao slatki završetak dana.
Izvor: @cancer.influencer/zdravlje.kurir.rs
