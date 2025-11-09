Slušaj vest

Savršen izbor za one koji žele zdrav i ukusan obrok, a nemaju puno vremena za kuvanje predlaže na svom blogu nutricionista Tijana Mladenović. Grašak sa piletinom je bogat proteinima, lagan za stomak i vrlo ukusan, naglašava. Predložena količina ima preko 40 grama proteina i samo 500 kalorija, pa je možete duplirati ako želite

Grašak sa piletinom 

Potrebno vam je 

  • 300 g graška
    100 g šargarepe
    150 g pilećeg belog mesa
    1/2 glavice crnog luka
    2 čena belog luka
    1sk paradajz sosa
    1sk integralnog brašna
    1kk maslinovog ulja
    so, biber, mlevena paprika i začini po ukusu
    svež peršun (opciono)

Priprema

U dubljoj posudi zagrejati maslinovo ulje na srednjoj temperaturi. Dodati sitno iseckan crni luk i dinstati dok ne postane staklast. Ubaciti beli luk i kratko propržiti. Dodati pileće belo meso iseckano na kockice i pržiti dok ne porumeni. Dodati šargarepu iseckanu na kolutove, pa naliti vodu da pokrije sastojke. Kada voda provri, dodati grašak, paradajz sos, so, biber, mlevenu papriku i ostale začine po ukusu. Zatim dodati integralno brašno i dobro promešati kako bi se ravnomerno rasporedilo i zgusnulo jelo. Kuvati sve zajedno još 15 minuta, dok povrće ne omekša i sos ne postane ujednačen. Po želji, posuti svežim peršunom pre serviranja.

