Savršen izbor za one koji žele zdrav i ukusan obrok, a nemaju puno vremena za kuvanje predlaže na svom blogu nutricionista Tijana Mladenović. Grašak sa piletinom je bogat proteinima, lagan za stomak i vrlo ukusan, naglašava. Predložena količina ima preko 40 grama proteina i samo 500 kalorija, pa je možete duplirati ako želite .

Grašak sa piletinom

U dubljoj posudi zagrejati maslinovo ulje na srednjoj temperaturi. Dodati sitno iseckan crni luk i dinstati dok ne postane staklast. Ubaciti beli luk i kratko propržiti. Dodati pileće belo meso iseckano na kockice i pržiti dok ne porumeni. Dodati šargarepu iseckanu na kolutove, pa naliti vodu da pokrije sastojke. Kada voda provri, dodati grašak, paradajz sos, so, biber, mlevenu papriku i ostale začine po ukusu. Zatim dodati integralno brašno i dobro promešati kako bi se ravnomerno rasporedilo i zgusnulo jelo. Kuvati sve zajedno još 15 minuta, dok povrće ne omekša i sos ne postane ujednačen. Po želji, posuti svežim peršunom pre serviranja.