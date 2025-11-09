Slušaj vest

Bobičasto voće često se izdvaja kao jedna od retkih voćnih grupa koja je pogodna i za osobe sa dijabetesom, jer utiče na sporije podizanje šećera u krvi.

Borovnice, maline, jagode i kupine imaju nizak glikemijski indeks, ali važnije od toga je njihovo nisko glikemijsko opterećenje, što znači da i u realnoj porciji unose relativno malo šećera. Na primer, pola šoljice malina ima svega 3-4 grama šećera, ali istovremeno oko 4 grama vlakana, što usporava varenje i odlaže oslobađanje glukoze u krv.

Upravo vlakna, naročito rastvorljiva, pomažu u stabilnijoj postprandijalnoj glikemiji, pa osobe sa dijabetesom često primete manji porast šećera kada uz obrok pojedu porciju bobičastog voća umesto jabuke, grožđa ili banana. Nekoliko studija navodi i da antocijanini iz bobičastog voća poboljšavaju osetljivost na insulin, što dodatno doprinosi stabilnijem nivou glukoze.

Kako ga najbolje jesti?

Posebno značajno je to što bobičasto voće može da se kombinuje uz obrok kako bi se sprečio nagli skok glikemije. Dodavanje porcije od 80-100 grama u ovsenu kašu, jogurt ili proteinski obrok ublažava ukupan glikemijski odgovor zahvaljujući vlaknima i antioksidansima. Maline i kupine, koje imaju najmanje šećera, često su najbezbedniji izbor za osobe sa dijabetesom tipa 2.

Posebno značajno je to što bobičasto voće može da se kombinuje uz obrok Foto: Shutterstock

Sveže vs smrznuto?