Sedam blagodeti krušaka: Jačaju imunitet, štite srce, smanjuju holesterol i upale
U slasnom ukusu kruškesvi bi trebalo da uživamo, jer ona bukvalno predstavlja riznicu vitamina.
Zanimljivo je i to da kruška spada u malobrojnu grupu voća koje ne izaziva alergijske reakcije.
Osim što su idealne za skidanje kilograma, poboljšavaju zdravlje i rad creva, dobre su u prevenciji dijabetesa tip 2, moždanog udara čak i nekih vrsta raka, a najkorisnije su kada se jedu sa korom.Tanka kožica krušaka sadrži hranljive sastojke isto kao i njeno „meso“, pa je najbolje da se konzumira bez ljuštenja.
Kruške su zdrave iz nekoliko razloga, jer sadrže hranjive materije koji pomažu telu da bolje funkcioniše:
Bogate su vlaknima
Kruške sadrže i rastvorljiva i nerastvorljiva vlakna. Rastvorljiva vlakna (pektin) pomažu u snižavanju LDL holesterola i stabilizaciji šećera u krvi. Nerastvorljiva vlakna pomažu varenju i sprečavaju zatvor.
Kruške sadrže fitohemikalije, koje deluju kao prebiotici. To znači da hrane dobre bakterije u crevima, pomažući ravnoteži crevne mikrobiote. Zanimljivo je da istraživanja pokazuju da redovna konzumacija krušaka može poboljšati probavu i apsorpciju nutrijenata, ali i povećati osećaj sitosti, što može pomoći u kontroli težine.
Nizak glikemijski indeks
Kruške ne povećavaju šećer u krvi, što ih čini dobrim izborom za osobe sa dijabetesom i za održavanje stabilne energije.
Vitamini i minerali
Sadrži vitamin C (jača imunitet i deluje kao antioksidans).
Sadrži vitamin K, bakar i male količine kalijuma i magnezijuma, koji su važni za srce i kosti.
Antioksidansi
Kruške sadrže flavonoide i druga biljna jedinjenja koja pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa i upala u telu.
Spadaju u niskokalorično voće
Jedna srednja kruška ima oko 100 kalorija i puno vode, što je čini laganom, zasitnom i zdravom užinom.
Dobre su za srce i varenje
Vlakna i antioksidansi zajedno podržavaju zdravlje srca, krvnih sudova i creva.
Jednostavno rečeno, kruške su hranljive, niskokalorične, pune vlakana i antioksidanata, što ih čini odličnim izborom za zdravu ishranu.
Kruška se preporučuje i u ishrani odojčadi kao glavni sastojak kašica. Zbog primamljivog i slatkog ukusa, mališanima jako prija obrok od ovog voća.
Čuvaju vid i zdravlje mozga
Jedenje tri ili više porcija voća, poput krušaka, može da snizi rizik od senilne makularne degeneracije, koja je najčešći uzrok gubitka vida kod starijih osoba.
Studija univerziteta Kornel utvrdila je kako konzumacija krušaka pomaže i u sprečavanju Alchajmerove bolesti.