Kruške su odličan izvor vlakana, posebno topivih vlakana poput pektina, što pomaže u regulaciji probave i može smanjiti nivo lošeg LDL kolesterola u krvi.

U slasnom ukusu kruškesvi bi trebalo da uživamo, jer ona bukvalno predstavlja riznicu vitamina.

Zanimljivo je i to da kruška spada u malobrojnu grupu voća koje ne izaziva alergijske reakcije.

Osim što su idealne za skidanje kilograma, poboljšavaju zdravlje i rad creva, dobre su u prevenciji dijabetesa tip 2, moždanog udara čak i nekih vrsta raka, a najkorisnije su kada se jedu sa korom.Tanka kožica krušaka sadrži hranljive sastojke isto kao i njeno „meso“, pa je najbolje da se konzumira bez ljuštenja.

Kruške su zdrave iz nekoliko razloga, jer sadrže hranjive materije koji pomažu telu da bolje funkcioniše:

Bogate su vlaknima

Kruške sadrže i rastvorljiva i nerastvorljiva vlakna. Rastvorljiva vlakna (pektin) pomažu u snižavanju LDL holesterola i stabilizaciji šećera u krvi. Nerastvorljiva vlakna pomažu varenju i sprečavaju zatvor.

Kruške sadrže fitohemikalije, koje deluju kao prebiotici. To znači da hrane dobre bakterije u crevima, pomažući ravnoteži crevne mikrobiote. Zanimljivo je da istraživanja pokazuju da redovna konzumacija krušaka može poboljšati probavu i apsorpciju nutrijenata, ali i povećati osećaj sitosti, što može pomoći u kontroli težine.

Jedna kruška sadrži oko 20% dnevne potrebe za vlaknima za odraslu osobu.

Nizak glikemijski indeks

Kruške ne povećavaju šećer u krvi, što ih čini dobrim izborom za osobe sa dijabetesom i za održavanje stabilne energije.

Vitamini i minerali

Sadrži vitamin C (jača imunitet i deluje kao antioksidans).

Sadrži vitamin K, bakar i male količine kalijuma i magnezijuma, koji su važni za srce i kosti.

Kruške sadrže flavonoide i druga biljna jedinjenja koja pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa i upala u telu

Antioksidansi

Kruške sadrže flavonoide i druga biljna jedinjenja koja pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa i upala u telu.

Spadaju u niskokalorično voće

Jedna srednja kruška ima oko 100 kalorija i puno vode, što je čini laganom, zasitnom i zdravom užinom.

Dobre su za srce i varenje

Vlakna i antioksidansi zajedno podržavaju zdravlje srca, krvnih sudova i creva.

Jednostavno rečeno, kruške su hranljive, niskokalorične, pune vlakana i antioksidanata, što ih čini odličnim izborom za zdravu ishranu.

Prijaju i bebama Kruška se preporučuje i u ishrani odojčadi kao glavni sastojak kašica. Zbog primamljivog i slatkog ukusa, mališanima jako prija obrok od ovog voća.

Čuvaju vid i zdravlje mozga

Jedenje tri ili više porcija voća, poput krušaka, može da snizi rizik od senilne makularne degeneracije, koja je najčešći uzrok gubitka vida kod starijih osoba.