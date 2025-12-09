Top namirnice za zdravlje pluća: Nutricionista otkriva kako jabuke i cvekla štite disajne puteve
- Održavanje zdravlja pluća od presudnog je značaja za dobro opšte stanje organizma. Međutim, brojni faktori – poput pušenja, zagađenog vazduha i izloženosti toksinima iz okoline – mogu narušiti funkciju ovog važnog organa. Pravilna ishrana može pomoći u zaštiti i jačanju pluća - objašnjava Mirjana Ljutić Jezdimirović, nutricionista i otkriva koje su namirnice posebno korisne.
Jabuke – bogate antioksidansima, naročito vitaminom C i flavonoidima, smanjuju rizik od astme i tumorskih promena.
Cvekla – koren i list cvekle sadrže nitrate koji dokazano poboljšavaju funkciju pluća, opuštaju krvne sudove, snižavaju krvni pritisak i povećavaju dotok kiseonika.
Bobičasto voće – zahvaljujući prisustvu snažnih antioksidanasa, usporava opadanje funkcije pluća tokom starenja.
Brazilski orah – najbogatiji je prirodni izvor selena. Dovoljan unos selena može pomoći u prevenciji tumora, poboljšanju funkcije pluća kod astme i jačanju imunog sistema.
Čili papričice – sadrže kapsaicin, supstancu koja štiti sluznicu disajnih puteva i podstiče zdravu sekreciju.
Edamame (nezrela soja) – sadrži izoflavone koji smanjuju rizik od hronične opstruktivne bolesti pluća (hobp) i olakšavaju disanje.
Lan – efikasan je prirodni saveznik kod suvog i produktivnog kašlja.
Đumbir – pomaže u pročišćavanju disajnih puteva i poboljšava cirkulaciju krvi u plućima.
Zeleni čaj – bogat flavonoidima, naročito kvercetinom, deluje kao prirodni antihistaminik, smanjuje alergijske reakcije i štiti pluća od iritacija.
Grožđe – sadrži proantocijanidine koji pomažu kod astme i alergija.
Pečurke – jačaju funkciju pluća i poboljšavaju snabdevanje organizma kiseonikom.
Maslinovo ulje – pomaže u zaštiti od respiratornih bolesti, posebno astme.
Bundeva – zahvaljujući karotenoidima, ima snažno protivupalno dejstvo. Bundeva se posebno preporučuje osobama koje puše.
Crveni kupus – bogat antioksidansima i vitaminom C, jača celokupnu funkciju pluća.
Losos – izvor omega-3 masnih kiselina koje deluju protivupalno i štite pluća od infekcija.
Paradajz – sadrži likopen koji smanjuje upalu disajnih puteva kod osoba sa astmom.
Kurkuma – nutrijent kurkumin doprinosi boljoj funkciji pluća i može biti dragocena podrška u zaštiti respiratornog sistema.
- Zdrava pluća su preduslov zdravog života. Uravnotežena ishrana bogata antioksidansima, vitaminima i mineralima pomaže telu da se izbori sa spoljnim uticajima i očuva otpornost - kaže Mirjana Ljutić Jezdimirović.