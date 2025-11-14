Slušaj vest

Cink, selen i jod su važni za optimalnu funkciju štitne žlezde.

Jod 

Jodje mineral koji je potreban za proizvodnju svih hormona štitne žlezde. Kada proveravamo zdravlje štitne žlezde, merimo nivoe hormona T3 i T4, koji zapravo pokazuju koliko je joda ugrađeno u hormone štitne žlezde.

Jod je neophodan i nezamenljiv za funkcionisanje štitne žlezde, a može se naći u:

  • kuhinjskoj soli
  • morskim plodovima i algama

Selen 

Selenje neophodan za funkcionisanje enzima koji uzima hormon T4 i pretvara ga u aktivni oblik T3. Ljudi koji imaju nedostatak selena u telu mogu iskusiti simptome hipotireoze, odnosno posledice smanjene funkcije štitne žlezde, uprkos činjenici da su vrednosti hormona T3 i T4 u granicama normale.

Najbolji izvori selena su brazilski orasi, a selen se može naći i u:

Samo jedan brazilski orah može zadovoljiti više od 100 procenata preporučenog dnevnog unosa selena.

brazilski-orah-shutterstock-195401741.jpg
Jedan brazilski orah može zadovoljiti više od 100 procenata preporučenog dnevnog unosa selena Foto: Shutterstock

Cink 

Lista minerala korisnih za funkciju štitne žlezde uključuje cink. Cink je važan za pravilno funkcionisanje hormona štitne žlezde, a posebno je koristan u ćelijama gde tiroidni hormoni vrše svoju aktivnost.

Namirnice bogate cinkom su:

Nedostatak cinka u organizmu može se javiti kod pušača, dijabetičara, trudnica, a sportisti takođe imaju povećanu potrebu za ovim mineralom.

Izvor: miss7zdrava.24sata.hr/zdravlje.kurir.rs

