Slušaj vest

Cink, selen i jod su važni za optimalnu funkciju štitne žlezde.

Jod

Jodje mineral koji je potreban za proizvodnju svih hormona štitne žlezde. Kada proveravamo zdravlje štitne žlezde, merimo nivoe hormona T3 i T4, koji zapravo pokazuju koliko je joda ugrađeno u hormone štitne žlezde.

Jod je neophodan i nezamenljiv za funkcionisanje štitne žlezde, a može se naći u:

kuhinjskoj soli

morskim plodovima i algama Selen

Selenje neophodan za funkcionisanje enzima koji uzima hormon T4 i pretvara ga u aktivni oblik T3. Ljudi koji imaju nedostatak selena u telu mogu iskusiti simptome hipotireoze, odnosno posledice smanjene funkcije štitne žlezde, uprkos činjenici da su vrednosti hormona T3 i T4 u granicama normale.

Najbolji izvori selena su brazilski orasi, a selen se može naći i u:

kvascu

integralnim žitaricama

morskim plodovima

Samo jedan brazilski orah može zadovoljiti više od 100 procenata preporučenog dnevnog unosa selena.

Jedan brazilski orah može zadovoljiti više od 100 procenata preporučenog dnevnog unosa selena Foto: Shutterstock

Cink

Lista minerala korisnih za funkciju štitne žlezde uključuje cink. Cink je važan za pravilno funkcionisanje hormona štitne žlezde, a posebno je koristan u ćelijama gde tiroidni hormoni vrše svoju aktivnost.

Namirnice bogate cinkom su:

semenke bundeve

meso

morski plodovi

Nedostatak cinka u organizmu može se javiti kod pušača, dijabetičara, trudnica, a sportisti takođe imaju povećanu potrebu za ovim mineralom.