Ruzmarin je moćna biljka koja pomaže varenju, jača imunitet i osvežava telo. Uz dodatak grejpfruta i vode, možete pripremiti osvežavajući detoks napitak koji hidrira organizam i podržava prirodne procese čišćenja.

Evo kako da napravite detoks napitak

Potrebno je: 

  • 1 grejpfrut
  • 2 grančice svežeg ruzmarina
  • 1L vode

Priprema

Prvo dobro operite grejpfrut i isecite ga na tanke kriške, a zatim na trouglove. Sve sastojke stavite u teglu ili flašu sa širokim grlom i ostavite na toplom mestu 2 sata pre pijenja.

Zbog bogatstva antioksidansima i vitaminom C, ruzmarin pomaže telu da se bori protiv infekcija Foto: Profimedia

Zdravstvene prednosti ruzmarina

Pored efikasnog varenja, ruzmarin pruža i druge zdravstvene prednosti:

  • Jača imuni sistem – Zbog bogatstva antioksidansima i vitaminom C, ruzmarin pomaže telu da se bori protiv infekcija i ojača prirodnu otpornost organizma.
  • Doprinosi detoksikaciji organizma – Ruzmarin podstiče rad jetre i bubrega, olakšava izbacivanje toksina i podržava čišćenje organizma prirodnim putem.
  • Deluje protivupalno – Aktivni spojevi u ruzmarinu smanjuju upale u telu, što može pomoći kod bolova u zglobovima, mišićima ili kod hroničnih inflamatornih stanja.
  • Poboljšava mentalnu funkciju i koncentraciju – Miris i aktivni sastojci ruzmarina mogu poboljšati cirkulaciju krvi u mozgu, povećati pažnju i koncentraciju, kao i umanjiti osećaj mentalnog umora.
  • Poboljšava varenje – Ruzmarin stimuliše proizvodnju želučanih sokova i enzima, pomažući razgradnju hrane i smanjujući nadutost i nelagodnost u stomaku.

Izvor instagram: Mira.ljutic.jezdimirovic/Zdravlje.Kurir.rs

