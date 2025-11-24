Otkrijte jednostavan i efikasan detoks napitak za bolje varenje, koji nutricionisti preporučuju zbog blagotvornog dejstva ruzmarina. Saznajte kako da ga pripremite i poboljšate probavu.
PROBAJTE
Detoks napitak za bolje varenje: Recept nutricioniste sa ruzmarinom u glavnoj ulozi
Slušaj vest
Ruzmarin je moćna biljka koja pomaže varenju, jača imunitet i osvežava telo. Uz dodatak grejpfruta i vode, možete pripremiti osvežavajući detoks napitak koji hidrira organizam i podržava prirodne procese čišćenja.
Evo kako da napravite detoks napitak
Potrebno je:
- 1 grejpfrut
- 2 grančice svežeg ruzmarina
- 1L vode
Priprema
Prvo dobro operite grejpfrut i isecite ga na tanke kriške, a zatim na trouglove. Sve sastojke stavite u teglu ili flašu sa širokim grlom i ostavite na toplom mestu 2 sata pre pijenja.
Zbog bogatstva antioksidansima i vitaminom C, ruzmarin pomaže telu da se bori protiv infekcija Foto: Profimedia
Zdravstvene prednosti ruzmarina
Pored efikasnog varenja, ruzmarin pruža i druge zdravstvene prednosti:
- Jača imuni sistem – Zbog bogatstva antioksidansima i vitaminom C, ruzmarin pomaže telu da se bori protiv infekcija i ojača prirodnu otpornost organizma.
- Doprinosi detoksikaciji organizma – Ruzmarin podstiče rad jetre i bubrega, olakšava izbacivanje toksina i podržava čišćenje organizma prirodnim putem.
- Deluje protivupalno – Aktivni spojevi u ruzmarinu smanjuju upale u telu, što može pomoći kod bolova u zglobovima, mišićima ili kod hroničnih inflamatornih stanja.
- Poboljšava mentalnu funkciju i koncentraciju – Miris i aktivni sastojci ruzmarina mogu poboljšati cirkulaciju krvi u mozgu, povećati pažnju i koncentraciju, kao i umanjiti osećaj mentalnog umora.
- Poboljšava varenje – Ruzmarin stimuliše proizvodnju želučanih sokova i enzima, pomažući razgradnju hrane i smanjujući nadutost i nelagodnost u stomaku.
Izvor instagram: Mira.ljutic.jezdimirovic/Zdravlje.Kurir.rs
Domaći sokovi od povrća: Nutricionista otkriva kako čuvaju zdravlje - koji podstiče varenje, a koji reguliše pritisak
Reaguj
Komentariši