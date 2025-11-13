Slušaj vest

Adekvatan obrok u večernjim satima može pomoći i u regulaciji nivoa šećera u krvi, što je važno za sve nas, a posebno za osobe sa dijabetesom ili one koje su u riziku od razvoja ove bolesti.

Tatjana Popović, sertifikovani health coach i nutricionista, predlaže recept za francusku salatu sa šargarepom. 

Šargarepa se može koristiti tokom cele godine, sjajna je sirova, kuvana, dinstana, potom u smutijima, potažima, supama, i različitim jelima. Jedna od opcija je ukusna francuska salata sa šargarepom i fenomenalnim dresingom napravljenim od senfa, belog luka, peršunovog lišća i limunovog soka.

Ova salata će bojom uticati na lep izgled vaše trpeze, a nutrijentima obogatiti vašu ishranu.

Potrebno je: 

Priprema:

Stavite rendanu šargarepu i peršunovo lišće u činiju. Potom u manjoj posudi izmešajte sastojke za dresing (beli luk, senf, limunov sok, ekstradevičansko maslinovo ulje), te ga prelijte preko salate. Pre serviranja dodajte biber po ukusu. 

Izvor: totallywellness.rs/zdravlje.kurir.rs

