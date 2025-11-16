Tatjana Popović , nutricionista i health coach, podelila je na svom blogu recept za potaž od batata i graška kako biste se zagrejali. Kombinacija ova dva nutrijentima bogata sastojka ojačaće vam imunitet, te obezbediti dovoljnu količinu proteina . Osim toga, zahvaljujući vitaminu K grašak održava zdravlje kostiju , a batat je pogodan za osobe sa dijabetesom jer ima nizak glikemijski indeks , pa osigurava sporiju apsorpciju glukoze. Uživajte u ukusu i mirisu ovog obroka. Prijatno!

Potaž od batata i graška

U šerpi srednje veličine zagrejte maslinovo ulje na umerenoj temperaturi. Dodajte beli luk i dinstajte ga 2-3 minuta, dok ne porumeni. Zatim, dodajte batat seckan na kockice, i vodu. Poklopite i ostavite da se kuva 15 minuta, dok batat ne omeška. Potom dodajte grašak i sve zajedno kuvajte još pet minuta. Sklonite šerpu sa šporeta i ostavite da se ohladi pet minuta. U šerpu dodajte so, biber, svež bosiljak, dve kašike limunovog soka i blendirajte potaž dok ne dobijete kremastu teksturu. Servirajte potaž u tanjire i dekorišite ga mladim lukom i crvenom tucanom paprikom.