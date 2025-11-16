Slušaj vest

Tatjana Popović, nutricionista i health coach, podelila je na svom blogu recept za potaž od batata i graška kako biste se zagrejali. Kombinacija ova dva nutrijentima bogata sastojka ojačaće vam imunitet, te obezbediti dovoljnu količinu proteina. Osim toga, zahvaljujući vitaminu K grašak održava zdravlje kostiju, a batat je pogodan za osobe sa dijabetesom jer ima nizak glikemijski indeks, pa osigurava sporiju apsorpciju glukoze. Uživajte u ukusu i mirisu ovog obroka. Prijatno!

Potaž od batata i graška

Potrebno vam je

  • 2 kašike ekstradevičanskog maslinovog ulja
    veći batat, seckan na kockice
    2 čena belog luka, izgnječena
    1⁄2 kašičice himalajske soli
    1⁄2 kašičice crnog bibera
    5 šolja vode
    2 šolje graška
    2-3 kašike soka od limuna
    šaka svežeg bosiljka, sitno seckanog

Za dekoraciju

  • kašika mladog luka, sitno seckanog
    1⁄2 kašičice crvene tucane paprike
Devojka drži saksiju sa bujnim bosiljkom
Osim bosiljka, možete dodati i drugo začinsko bilje po ukusu Foto: Shutterstock

Priprema

U šerpi srednje veličine zagrejte maslinovo ulje na umerenoj temperaturi. Dodajte beli luk i dinstajte ga 2-3 minuta, dok ne porumeni. Zatim, dodajte batat seckan na kockice, i vodu. Poklopite i ostavite da se kuva 15 minuta, dok batat ne omeška. Potom dodajte grašak i sve zajedno kuvajte još pet minuta. Sklonite šerpu sa šporeta i ostavite da se ohladi pet minuta. U šerpu dodajte so, biber, svež bosiljak, dve kašike limunovog soka i blendirajte potaž dok ne dobijete kremastu teksturu. Servirajte potaž u tanjire i dekorišite ga mladim lukom i crvenom tucanom paprikom.

Izvor: Totallywellness.rs/Zdravlje.kurir.rs

Bundeva punjena kinoom i šampinjonima: Nutricionista otkriva zdrav i uravnotežen ručak

Ne propustiteZdravlje iz PrirodeKako da napravite tinkturu od šipka? Moćan eliksir za imunitet i dobru cirkulaciju
providni čajnik sa čejem od šipka i plodovima šipka na drvenom stolu
IshranaKrem čorba od pečenih paprika: Nutricionista otkriva recept za imuno buster
krem čorba od paradajza i crvenih paprika
IshranaAntibiotik čorba koja greje i štiti od virusa: Starinski recept gotov za tren
tanjir tople krem čorbe od povrća, šargarepa, peršun
IshranaĆureći paprikaš prema receptu nutricioniste: Jesenji ručak za celu porodicu
paprikaš sa ćuretinom serviran u činiji na drvenom stolu